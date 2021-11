Personne ne croit en Hamilton pour gagner au Brésil

11/12/2021 à 15:54 CET

Il doit être difficile pour Max Verstappen de vous battre dans une course et une autre, même si tout le monde pense que vous conduisez la meilleure voiture. Lewis Hamilton est entre le marteau et l’enclume car il sait qu’il est à une erreur de perdre le championnat du monde de Formule 1 pour la première fois depuis 2016. Le Britannique se rend au Brésil – la scène où il est devenu champion pour la première fois en 2008 – à la recherche d’un résultat qui lève le pessimisme de son équipe. Cela fait trois courses que Lewis n’a pas pu battre Max et très peu pensent maintenant qu’il peut le faire dans une Coupe du monde où il perd de 19 points avec quatre courses à disputer.

Vous n’êtes pas obligé de vendre la peau de l’ours avant de le chasser et encore moins quand on parle d’un septuple champion du monde comme Hamilton, mais le climat de pessimisme chez Mercedes est évident devant un Red Bull qui devrait être plus fort qu’eux au Brésil avec un moteur Honda qui tourne comme une fusée en ligne droite et avec un aérodynamisme qui fonctionne parfaitement dans la zone d’amure d’Interlagos. Le triomphe de Max a [1.50] est la conséquence évidente de toutes ces analyses, alors que Hamilton est payé à [3.00]. Le Britannique a contre lui une statistique dévastatrice : deux victoires lors des 14 dernières courses. L’élan ne peut pas être pire.

Avec une course de sprint prévue ce samedi, les tableaux peuvent changer un peu la monotonie habituelle de la course. On voit que le fan du podium est très ouvert avec des Ferrari avides de prendre les places privilégiées à un Sergio Pérez qui s’est amélioré, mais qui n’est pas fiable et à un Bottas qui quitte l’équipe Mercedes. Un podium pour Carlos Sainz est loin d’être impossible et le quota à [6.00] qui nous est présenté est sans aucun doute une excellente option si la course de sprint se déroule comme vous le souhaitez.

Après avoir fait une belle course au Mexique en terminant neuvième, Fernando Alonso est pratiquement hors des points dans les cotes que nous pensons être les plus probables et les bonnes du week-end. Les Asturiens font du commerce à [2.15] qui entre dans le top 10 et nous ne voyons aucun argument contre lui un week-end où la course de sprint lui permettra d’améliorer les positions par rapport à l’entraînement – le talon d’Achille d’Alpine – et plus tard dans la course où il a été plus fort dernièrement jusqu’à ce que les McLaren comme manifesté au Mexique.

Nous aimons aussi parier sur des facteurs externes tels que le fait qu’une voiture de sécurité sort payante [1.50]. Le Brésil est un circuit old-school serré et toute personne qui sort de la piste se heurtera au mur, ce qui interrompra la course. Parmi les candidats au départ on ne peut ignorer qu’il s’agit d’un parcours compliqué pour des gens comme Mazepin -dont l’abandon est répertorié à [3.25]- ou Yuki Tsusona – abandonne [4.00]- ceux-ci étant les suspects habituels dans tout incident possible. Une course nous attend au Brésil où Verstappen peut se mettre en position franche pour être champion du monde.