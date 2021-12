Personne ne croit qu’Urban Meyer restera avec les Jaguars

Il serait gentil de qualifier de précaire le mandat d’Urban Meyer avec les Jaguars.

Les choses se sont calmées à Jacksonville ces dernières semaines et l’accent a été mis sur le football. Mais avant ça? Mec, les choses étaient difficiles. Et ne vous trompez pas, ils le sont toujours, vraiment. C’est juste calme. Il n’y a pas de drame de Tim Tebow ou de scandale dans un bar pour le moment.

Mais une chose qu’il y a et qu’il y aura toujours avec Meyer, ce sont des questions sur son engagement envers l’équipe. Plus précisément, va-t-il plonger et retourner au football universitaire où il s’est fait un nom ?

C’est une question intéressante maintenant qu’il y a des postes vacants à deux postes de football universitaire de premier plan à Notre-Dame et en Oklahoma.

Cependant, selon un récent rapport de l’Associated Press, la réponse est non.

« Une personne familière avec la pensée de Meyer a déclaré que l’entraîneur de 57 ans était pleinement engagé envers les Jaguars de Jacksonville et n’avait pas l’intention de revenir au football universitaire. La personne a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat mardi parce que Meyer n’a pas encore rendu ses plans publics.

Bien sûr, c’est ce que Meyer va dire. Il est actuellement entraîneur des Jaguars et est au début d’un contrat à long terme à Jacksonville. Il n’y a aucune chance qu’il admette ouvertement que son pied est déjà à mi-chemin de la porte.

Mais les fans de football sont intelligents. Ils savent comment fonctionne Meyer. Et, honnêtement, personne n’y croit. Du tout.

Pauvres fans des Jaguars. Espérons qu’ils n’auront pas à rester dans la balance trop longtemps.