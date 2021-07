“Personne ne devrait m’apprendre ce que c’est que de représenter l’Athletic”

15/07/2021 à 19:38 CEST

Jordi Pozo

le Athlétisme Bilbao il est déjà plongé dans la préparation de la nouvelle saison et son capitaine, Iker Muniain, a assisté à une conférence de presse ce matin pour faire le point sur l’actualité du club.

Lorsqu’on l’interroge sur la photographie virale dans laquelle il a été vu en train de fumer un cigare Pendant ses vacances, le milieu de terrain espagnol a tenu à faire passer un message à ceux qui l’ont interrogé.

“Personne ne devrait me donner des leçons sur ce que c’est que d’abandonner sa vie ou de représenter l’Athletic, et si quelqu’un n’est pas d’accord, je suis désolé mais il n’est pas possible de dire plus clairement”.

Muniain a également tenu à confirmer que déjà c’est prêt à ajouter à la dynamique de l’équipe après avoir ressenti une gêne au soléaire de la jambe gauche. “J’ai commencé normalement avec le groupe mais j’ai arrêté 3-4 jours pour une petite gêne au soléaire, ils sont typiques de la pré-saison. Je connais mon corps et je sais qu’il vaut mieux arrêter”.