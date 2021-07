‘Personne ne donne comme *** ce que vous pensez’

in

Gennady Golovkin a déclaré à un écrivain “personne ne donne ce que vous pensez” dans un article surprenant sur les réseaux sociaux.

L’actuel champion du monde IBF des poids moyens a auparavant dominé sa division pendant plusieurs années en tant que roi unifié.

Personne ne se soucie de ce que vous pensez. Je préfère regarder les gens faire quelque chose qui mérite mon attention plutôt que de bavarder et de vanter mon nom. Beaucoup trop cliché – Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) 8 juillet 2021

Alors qu’il était dans la fleur de l’âge, GGG a poursuivi une confrontation méga-argent avec la superstar mexicaine Canelo Alvarez.

En 2017, le combat s’est finalement matérialisé et a marqué un match nul controversé alors que la plupart pensaient qu’il aurait dû remporter la victoire.

Lorsqu’ils se sont revus un an plus tard, Canelo s’est considérablement amélioré et a entraîné Golovkin dans un combat rapproché.

Canelo a été annoncé vainqueur par décision à la majorité étroite et a remporté les titres de son rival.

La plupart des gens pensent que GGG a remporté le premier combat avec Canelo

Au cours des trois années qui ont suivi, la carrière de GGG a été interrompue.

Ses espoirs d’obtenir un affrontement de trilogie avec Canelo ont été anéantis à plusieurs reprises.

Bien qu’il ait regagné la ceinture IBF avec une victoire sur Sergiy Derevyanchenko, certains ont estimé qu’il avait eu de la chance d’obtenir la décision dans ce concours.

Maintenant, à 39 ans, on ne sait pas quelle est la prochaine étape pour Golovkin.

Canelo a devancé Golovkin lors de son match revanche de 2018

Récemment, Canelo a déclaré qu’il préférait combattre à nouveau Jermall Charlo plutôt que GGG.

En voyant ces commentaires, l’ancien vice-président de l’Association des écrivains de boxe d’Amérique, Matt Richardson, a tweeté: «Je préférerais le regarder à nouveau contre Charlo plutôt que GGG. GGG est fini.

Golovkin a répondu : « Personne ne se soucie de ce que vous pensez.

«Je préfère regarder les gens faire quelque chose qui mérite mon attention plutôt que de bavarder et de faire du battage autour de mon nom. Beaucoup trop cliché.