Personne ne fait confiance à Penn State

Je suis désolé, Kansas.

La semaine dernière, j’ai ridiculisé votre équipe de football pour sa série de défaites merveilleusement désespérées dans le Big 12. Trente-huit points pour Baylor. Cinquante-deux dans l’État de l’Iowa. Vingt-sept pour une équipe de Texas Tech qui a licencié son entraîneur-chef moins de deux semaines plus tard.

Mais derrière la tempête de revirements et de tribunes vides se trouvait l’homme dont je m’étais juré de ne jamais douter lorsqu’il a fait le saut de la Division III au FBS d’un seul coup et a cajolé une saison de 10 victoires à l’Université de Buffalo – Buffalo! – trois ans plus tard. Lance Leipold, constructeur de la dynastie WIAC, a brièvement retiré les Jayhawks du sous-sol qu’ils ont meublé avec amour avec des futons rouillés tirés des bordures du Midwest pour étourdir le monde. Il s’agissait de Chuck Wepner, amené uniquement pour saigner, mais fixant soudain Muhammad Ali sur la toile. Ils ont mené le n ° 3 de l’Oklahoma 10-0 à la mi-temps.

Vous n’obtenez pas de points pour «presque» dans le football universitaire, mais vous pouvez voler la vedette à une ardoise précoce désolée sur le gril. Pendant environ deux heures, le football du Kansas a eu une offre bouleversée et l’attention du monde. Penn State et l’Illinois ont volé cela – dans le mauvais sens – plus tard dans l’après-midi, mais pendant un bref après-midi, l’équipe de Leipold était le centre de l’univers.

Ne faisons pas comme si j’étais le seul à être abasourdi par ça. Le Kansas était si heureux du résultat qu’il a cessé de vérifier les billets à la porte de ce match. Et pas seulement d’une manière « hé, nous avons le cool huissier, allons nous faufiler dans cette section ». Les portes étaient officiellement et légèrement ouvertes au David Booth Kansas Memorial Stadium samedi dernier.

Les portes sont ouvertes sur les côtés est et ouest du David Booth Kansas Memorial Stadium, aucun billet n’est requis. Arriver. Être fort. Craie de roche. – Kansas Jayhawks (@KUAthletics) 23 octobre 2021

(Honnêtement ? C’est la règle. Cela ressemble au début des années 1970, à l’ouest sauvage de la comptabilité du football et de la création d’une base de fans et j’adore ça. Plus d’engagement des fans à mi-chemin à travers les bouleversements potentiels, s’il vous plaît)

Jayhawks, vous avez gagné mon respect. Pendant une semaine au moins. Je me trompais profondément et de manière impressionnante sur votre capacité à couvrir un écart de 38,5 points. Ce samedi, vous n’avez qu’à couvrir un coussin de 30,5 points contre l’autre école de l’Oklahoma. Ne laissez pas tous vos nouveaux venus dans le stade gratuitement, fans à terre.

Comment la semaine 9 peut-elle être à la hauteur du « dépotoir construit sur une ligne de faille et aspergé d’essence » de la semaine 8 ? Parlons-en. Toutes les lignes sont fournies par Tipico Sportsbook.

Les Midshipmen ont donné à Cincinnati invaincu tout ce qu’il pouvait gérer la semaine dernière avant de perdre sept points avant les prolongations contre les Bearcats. Leur récompense pour avoir couvert cet écart de 28,5 points est… de regarder les parieurs affluer à Tulsa cette semaine.

La marine a ouvert ses portes en tant qu’outsider de 9,5 points en Oklahoma, seulement pour que cette ligne augmente en faveur des Golden Hurricanes alors que le total est régulièrement passé de 49 points à 47. C’est une réflexion sur la distance parcourue par l’équipe de Ken Niumatololo depuis les 11 victoires de 2019. campagne. Les aspirants n’ont qu’une fiche de 1-6 cet automne et ont commencé leur saison avec un différentiel total de 72 à 10 points aux mains de Marshall et de l’Air Force.

Ce début persiste clairement dans le cœur des parieurs, mais il existe des preuves que l’équipe de l’entraîneur Ken est passée de « cause perdue » à « légèrement digne de confiance » au cours des six dernières semaines. La Marine n’a perdu contre les adversaires de l’AAC qu’une seule fois cette saison. Ils ont couvert l’écart dans tous leurs matchs de conférence sauf un jusqu’à présent (4-1). Chacun de leurs matchs contre des académies non militaires a compté au moins 47 points. Quatre des six ont dépassé la cinquantaine.

Tulsa a une fiche de 3-4 avec un différentiel de score moyen de -7 points par match. Aucune de ses victoires n’est venue de plus de sept points. Il y a une défaite contre UC-Davis sur le CV des Golden Hurricanes, les laissant avec une défaite transitoire contre 1-7 Idaho State (cela ne veut rien dire mais quand même, ew).

Tout cela pointe vers Navy et plus, ce qui semble étrange étant donné que nous parlons d’une équipe 1-6 et de l’option triple. La ligne s’est éloignée d’une équipe d’aspirants qui est meilleure que ce que leur dossier suggère, et il y a de la valeur là-bas.

La bataille à mi-parcours pour la Géorgie est connue sous le nom de Modern Day Hate, qui est un assez bon nom pour un programme qui n’a sponsorisé le football qu’en 2010 (État) et qui n’a rejoint le FBS qu’en 2014 (Sud. Oui, Je sais qu’ils s’affrontent au basket depuis les années 70, mais nous parlons ici de football et je construis un récit). En termes d’égalité, ces deux parties sont également à peu près égales. Chacun a participé à quatre matchs de bowl chacun depuis 2015. L’avantage global de State dans la série n’est qu’un seul match.

Mais mon pote, quand Southern a la chance de battre son rival, il ne lâche pas. Chacune des trois victoires des Eagles dans le MoHate Bowl (titre provisoire) a été remportée par au moins trois touchés. Lorsque les Panthers gagnent, ils gagnent en moyenne 10,8 points. Lorsque les Eagles triomphent, c’est généralement à 29 ans.

Ici, nous nous trouvons avec une équipe du Sud 2-5 uniquement capable de battre les mauvaises équipes (FCS Gardner-Webb, 1-6 Arkansas State) et une équipe de l’État de Géorgie 3-4 sur une séquence de deux victoires consécutives qui comprenait une victoire de 34 points. sur la Louisiane-Monroe par ailleurs solide. Je ne sais pas si l’entraîneur-chef des Panthers Shawn Elliott est un homme vengeur, mais je sais qu’il a vu deux matchs de Modern Day Hate différents se terminer avec son équipe battue de plus de 20 points.

Maintenant vient sa chance de se venger. Gagner par un touché et cela devient aussi une victoire pour tous ceux qui ont parié sur son équipe d’État.

Est-ce le meilleur match de la semaine 9 ? Considérant que Michigan-Michigan State sera probablement 58 minutes de travail interminable et deux minutes de folie, et Ohio State-Penn State comprend Penn State, je vais dire oui.

Ici, nous avons deux équipes avec des records stellaires (13-1 entre elles) et quelque chose à prouver. Southern Methodist a battu une équipe TCU moyenne, mais le reste de son calendrier n’est qu’un groupe de mi-majors également. Les Cougars ont un dossier encore plus mince derrière leur départ de 6-1; leur seule défaite est survenue à 17 contre l’équipe Texas Tech susmentionnée qui a envoyé son entraîneur-chef dans une ferme spacieuse au nord de l’État plus tôt cette semaine.

Les parieurs ont afflué du côté de Dallas pour soutenir SMU, poussant les Mustangs invaincus d’un outsider à trois points à un pick ’em essentiel à Houston. Je n’ai aucune idée de comment se déroulera cette bataille d’équipes ayant désespérément besoin de faire leurs preuves avant un affrontement avec Cincinnati (au cours de la semaine 12 pour SMU et probablement dans un match pour le titre AAC pour les Cougs). Je vois une certaine valeur dans un total qui est passé de 63 à 61,5 points cette semaine.

Une confrontation entre la sixième et la 20e attaque du pays devrait produire un feu d’artifice. Houston n’a joué qu’une seule attaque parmi les 40 premiers et leur a accordé 38 points (Texas Tech). SMU a joué une telle équipe (TCU) et a accordé 34 points. À moins de manigances de chiffre d’affaires, 62 points devraient être un exploit gérable entre deux infractions solides et des D non testés.

Mais bon, en parlant de Penn State…

James Franklin, peut-être à quelques jours du débarquement en Californie du Sud, a prouvé que son équipe est un talent émergent dans le domaine de la schadenfreude. Penn State, confronté à cinq occasions consécutives de battre le modeste Illinois en gagnant trois yards en prolongation, a échoué à chaque fois.

La conséquence de produire le score de boîte le plus drôle de l’histoire du football s’étend au-delà d’un record de 0,500 dans le Big Ten. Les parieurs se sont intensifiés pour marteler les Nittany Lions avec ce qui ne peut être décrit que comme un enthousiasme débridé. Une ligne qui a commencé avec Ohio State en tant que favori de 12,5 points a balancé un touché complet en faveur des Buckeyes. Il s’agit du plus grand écart auquel Franklin a été confronté depuis 2019… lorsque son équipe de Penn State était un chien de 20 points à Columbus.

PSU a couvert cet écart dans une défaite de 28-17 contre une équipe qui a finalement terminé une course invaincue vers les éliminatoires du football universitaire. Cette équipe de l’État de l’Ohio n’est pas aussi bonne que celle de son prédécesseur, mais les Nittany Lions de 19 n’ont également jamais produit quatre heures de comédie involontaire avec son attaque de Benny Hill contre une équipe de Bret Bielema.

Pourtant, Franklin n’a perdu contre son rival de conférence que de plus de 18 points une fois dans sa carrière. Cette ligne pourrait être une réaction excessive. Une réaction excessive hilarante de parieurs ravis de jeter partout Sean Clifford, mais néanmoins une réaction excessive.

À première vue, c’est une ligne déroutante. Comment Boise State, boogeyman du Mountain West et éternel thrasher du Groupe des Cinq, n’est-il qu’un favori à trois points contre une équipe qui a perdu contre Vanderbilt et l’État du Dakota du Sud (par 19 !) et qui n’est régie que par l’anarchie ?

Au lieu de le faire grimper au premier essai et d’arrêter le chronomètre, Colorado State a précipité son unité de but sur le terrain. Avec le temps qui s’écoulait, ils ont ensuite raté le but potentiel de la victoire. L’État de l’Utah remporte la partie. pic.twitter.com/vw3sXclgDP – Réseau sportif CBS (@CBSSportsNet) 23 octobre 2021

Cette équipe Bronco n’est pas votre état typique de Boise. L’entraîneur-chef de première année Andy Avalos a alterné victoires et défaites cet automne en route vers une fiche de 3-4. En sandwich, il y a des victoires de qualité – le « 1 » dans le record de 6-1 de l’UTEP, une victoire sur le top 10 (mais extrêmement surestimé) BYU – et des défaites que les Broncos d’autrefois auraient gérées en toute impunité (UCF, Air Force, Nevada).

La confrontation de samedi à Colorado Springs est une opportunité pour une équipe qui glisse vers ce qui pourrait être son premier record non gagnant depuis 1997. Les matchs contre Fresno State et San Diego State se profilent, et les confrontations contre le Wyoming et le Nouveau-Mexique pourraient être plus proches du tirage au sort. -ups que les victoires faciles qu’ils avaient projetées pour la pré-saison.

Si le quart-arrière de la BSU Hank Bachmeier veut passer du potentiel de premier plan à la production de premier plan, incendier les Rams serait un excellent point de départ. Colorado State a été solide contre la passe, mais a également permis à des non-stars comme Ken Seals, Chris Oladokun et Spencer Petras de les battre avec des performances efficaces. Bachmeier est meilleur que n’importe lequel de ces gars, et s’il veut que Boise soit renvoyé vers l’éligibilité au bowl, il devra incendier l’État du Colorado samedi soir.

