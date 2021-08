Personne ne gagne et nous perdons tous dans la confrontation COVID-19 ⋆ 10z viral

par John W. Whitehead, Rutherford Institute :

« Nous avons atteint le point où les acteurs étatiques peuvent pénétrer dans le rectum et le vagin, où les juges peuvent ordonner des cathétérismes forcés, et où la police et le personnel médical peuvent effectuer des scans, des lavements et des coloscopies sans le consentement du suspect. Et ces procédures ne visent pas à attraper des chevilles ouvrières ou des cartels, mais des personnes qui, au pire, cachent une quantité de drogue pouvant entrer dans une cavité corporelle. Dans la plupart de ces cas, ils n’étaient soupçonnés que de possession ou d’ingestion. Beaucoup d’entre eux étaient innocents… Mais ces tactiques ne visent pas à retirer la drogue de la rue… Ces tactiques visent plutôt à dégrader et à humilier une classe de personnes que les politiciens et les forces de l’ordre ont considérées comme l’ennemi. »—Radley Balko, The Washington Post

La liberté n’est jamais gratuite.

Il y a toujours un prix, toujours un sacrifice, qu’il faut faire pour sauvegarder ses libertés.

Là où cette transaction devient plus compliquée, c’est lorsqu’il faut équilibrer les droits de l’individu avec les besoins de la communauté.

Des philosophes tels que Thomas Hobbes, John Locke et Jean-Jacques Rousseau ont envisagé le contrat social entre l’individu et les dirigeants d’une nation comme un moyen de trouver cet équilibre. Invariablement, cependant, ceux au pouvoir deviennent avides, et ce qui était censé être une relation symbiotique avec les deux parties en bénéficiant se transforme inévitablement en une relation parasitaire, avec un gagnant clair et un perdant clair.

Nous avons vu ce cercle vicieux se répéter encore et encore tout au long de l’histoire du pays.

Il suffit de regarder cette pandémie de COVID-19 : tout ce gâchis a été si ouvertement politisé, propagé et utilisé pour étendre les pouvoirs du gouvernement (et le solde bancaire des entreprises américaines) qu’il est parfois difficile de faire la distinction entre ce qui peut être des problèmes de santé légitimes et prise de pouvoir du gouvernement.

Après tout, le gouvernement a l’habitude d’exploiter sans vergogne les urgences nationales à ses propres fins néfastes. Attaques terroristes, fusillades de masse, troubles civils, instabilité économique, pandémies, catastrophes naturelles : le gouvernement profite de telles crises depuis des années pour acquérir plus de pouvoir sur une population peu méfiante et largement crédule.

Cette pandémie de COVID-19 n’est pas différente.

Cependant, soyez averti : nous perdrons tous si cette pandémie devient une confrontation entre les mandats du vaccin COVID-19 et le droit à l’intégrité corporelle.

Peu importe quel est votre problème de déclenchement – qu’il s’agisse de vaccins, d’avortement, de crime, de religion, d’immigration, de terrorisme ou de toute autre pierre de touche ouvertement politisée utilisée par les politiciens comme cri de ralliement pour les votes – nous devrions tous être inquiets lorsque les gouvernements et les entreprises ( c’est-à-dire l’État corporatif) unissent leurs forces pour contraindre les individus à sacrifier leur droit à l’intégrité corporelle (qui va de pair avec le droit à la conscience et à la liberté religieuse) sur l’autel de la soi-disant sûreté et sécurité nationale.

C’est exactement ce qui se passe en ce moment, les employeurs publics et privés utilisant la menace de licenciement pour forcer les employés à se faire vacciner contre le COVID-19.

Malheureusement, les protections juridiques dans ce domaine sont limitées.

Alors que l’Americans with Disabilities Act protège ceux qui peuvent prouver qu’ils ont des conditions médicales qui rendent la vaccination dangereuse, les employés doivent être en mesure de prouver qu’ils ont une sensibilité aux vaccins.

Au-delà de cela, les employés ayant une objection religieuse au mandat de vaccin peuvent essayer de demander une exemption, mais même ceux qui réussissent à obtenir une exemption à un mandat de vaccin peuvent devoir se soumettre à des tests COVID de routine et à des exigences de masque, surtout si leur travail implique un contact avec d’autres individus.

En vertu du premier amendement et du titre VII de la loi sur les droits civils de 1964, les individus ont le droit de conscience et/ou de liberté religieuse de demander que leurs croyances religieuses sincères contre la vaccination soient prises en compte. À cette fin, le Rutherford Institute a publié des conseils, une fiche d’information détaillée et un modèle de lettre pour ceux qui recherchent une exemption religieuse à un mandat de vaccin COVID-19 sur le lieu de travail. Le document de politique du Rutherford Institute, « Connaissez vos droits : comment demander un accommodement religieux pour les mandats de vaccination contre le COVID-19 sur le lieu de travail », explique en détail comment et pourquoi et dans quels forums on peut demander un tel accommodement, mais il n’y a pas de scénario gagnant-gagnant.

Comme pour tous les jeux de pouvoir de ce type, les ramifications de l’habilitation du gouvernement et de ses partenaires commerciaux à forcer les individus à choisir entre la liberté individuelle et la survie économique pendant un soi-disant état d’« urgence » peuvent conduire à des résultats terrifiants.

Au minimum, c’est une pente glissante qui justifie toutes sortes de violations au nom de la sécurité nationale, de l’intérêt de l’État et du soi-disant plus grand bien.

Si le gouvernement – que ce soit le président, le Congrès, les tribunaux ou tout agent ou organisme fédéral, étatique ou local – peut délibérément ignorer les droits d’une personne ou d’un groupe de personnes, alors cette personne devient moins qu’un citoyen, moins qu’un être humain. , moins que digne de respect, de dignité, de civilité et d’intégrité corporelle. Il ou elle devient un « ça », un nombre sans visage qui peut être compté et suivi, une masse quantifiable de cellules qui peuvent être jetées sans conscience, un coût durable qui peut être amorti sans arrière-pensée, ou un animal qui peut être achetés, vendus, marqués, enchaînés, mis en cage, élevés, stérilisés et euthanasiés à volonté.

C’est exactement là où nous nous trouvons aujourd’hui : pris dans la ligne de mire d’un bras de fer entre les droits de l’individu et l’état dit « d’urgence ».

Toutes ces libertés que nous chérissons—celles inscrites dans la Constitution, celles qui affirment notre droit à la liberté d’expression et de réunion, à une procédure régulière, à la vie privée, à l’intégrité corporelle, le droit de ne pas laisser la police saisir nos biens sans mandat, ou de perquisitionner et nous détenir sans cause probable – cela ne vaut rien lorsque le gouvernement et ses agents sont autorisés à ignorer ces interdictions sur les excès du gouvernement à volonté.

C’est la triste réalité de la vie dans l’État policier américain.

Nos soi-disant droits ont été réduits à des détails techniques face aux prises de pouvoir en cours du gouvernement.

Pourtant, ceux qui ont fondé ce pays croyaient que ce que nous concevons comme nos droits nous ont été donnés par Dieu – nous sommes créés égaux, selon le document fondateur de la nation, la Déclaration d’indépendance – et que le gouvernement ne peut pas créer ni éteindre notre Dieu. -les droits accordés. Agir ainsi reviendrait à oindre le gouvernement de pouvoirs divins et à l’élever au-dessus des citoyens.

Et c’est, en un mot, ce qui se passe lorsque les représentants du gouvernement sont autorisés à déterminer qui mérite des droits constitutionnels et qui devrait être déchu de ces droits pour quelque raison que ce soit peut être justifiée par les tribunaux et les législatures.

De cette façon, les préoccupations concernant les mandats COVID-19 et l’intégrité corporelle font partie d’un débat beaucoup plus large sur la lutte de pouvoir en cours entre les citoyens et le gouvernement au sujet de notre «intérêt» de propriété dans nos corps. Par exemple, qui devrait décider comment « nous, les gens », prenons soin de notre corps ? Sommes-nous maîtres de notre domaine le plus privé, notre corps ? Ou sommes-nous simplement des serfs qui doivent répondre à un suzerain qui a le dernier mot sur si et comment nous vivons ou mourons ?

Ce débat sur l’intégrité corporelle couvre un vaste territoire, allant de l’avortement et de l’euthanasie aux prélèvements sanguins forcés, à la surveillance biométrique et aux soins de santé de base.

Les vaccinations forcées ne sont que la pointe de l’iceberg.

Vaccinations forcées, fouilles forcées des cavités, coloscopies forcées, prélèvements sanguins forcés, alcootests forcés, extractions forcées d’ADN, scans oculaires forcés, inclusion forcée dans les bases de données biométriques : ce ne sont là que quelques-unes des façons dont les Américains continuent de se rappeler que nous avons aucun contrôle sur ce qui arrive à notre corps lors d’une rencontre avec des représentants du gouvernement.

