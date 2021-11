Personne ne gagnera plus de courses de F1 que Verstappen en 2021 · .

Avec sa neuvième victoire de l’année au Grand Prix de Mexico, Max Verstappen s’est assuré que personne ne gagnera plus de courses que lui lors de la saison 2021 de Formule 1.

Lewis Hamilton a été le vainqueur le plus prolifique de chaque saison depuis l’introduction de l’ère du turbo hybride V6 en 2014. Il peut toujours égaler le décompte de Verstappen, mais seulement s’il remporte toutes les courses restantes.

Au cours des sept dernières années, Hamilton a remporté pas moins de neuf victoires chaque saison et n’a jamais manqué de remporter le plus de courses. Cela comprenait en 2016, sa seule défaite en championnat pendant cette période.

Cet épisode de Formule 1 vous a été présenté par le numéro 19. Verstappen a remporté la 19e victoire de sa carrière, tandis que Valtteri Bottas a signé sa 19e pole position et son 19e meilleur tour.

Le pilote Mercedes détient désormais le plus grand nombre de pole positions de tous les pilotes n’ayant jamais été champion du monde, dépassant le total de 18 de René Arnoux. La meilleure position au championnat d’Arnoux était troisième pour Ferrari en 1983, tandis que Bottas terminait les deux dernières campagnes à la deuxième place.

Bottas a pris une pole position inattendue pour Mercedes Bottas a également refusé à Verstappen le tour le plus rapide de la course, mais comme il a terminé en dehors du top 10, il n’a pas marqué le point de bonus. Il a maintenant autant de tours les plus rapides que ses collègues non-champions Stirling Moss et Mark Webber, ainsi que Damon Hill et Ayrton Senna.

La 21e course de F1 au Mexique a vu le premier podium de l’un des concurrents du pays. Sergio Perez a remporté la troisième place. Son coéquipier a fait de même à Zandvoort, devenant le premier pilote néerlandais à monter sur le podium à domicile.

Combien de pays différents ont vu des pilotes terminer sur le podium à domicile ? C’est vrai, 19 ans. Mais ce n’est pas si simple.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Ricciardo est monté sur son podium à domicile, puis a reçu de mauvaises nouvellesLe seul pilote australien à monter sur le podium lors de sa course à domicile, Daniel Ricciardo, l’a fait en 2014. Il a ensuite été disqualifié de la deuxième place en raison d’une violation du débit de carburant. Ainsi, le record montre que seulement 18 pilotes ont été classés dans les trois premiers lors de leur course à domicile. Ricciardo se tenait toujours à la tribune pourtant…

Les pilotes Red Bull étaient accompagnés sur le podium par le directeur technique Adrian Newey. La course marquait le 30e anniversaire de la première victoire en F1 d’une voiture qu’il avait aidé à concevoir, la Williams-Renault FW14, que Riccardo Patrese a remportée sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez en 1991.

Patrese a battu Mansell dans le premier vainqueur de course de Newey, Perez est également devenu le premier pilote mexicain à mener sa course à domicile. Il a frappé l’avant pendant six tours de la course. Cependant, Perez a encore passé moins de tours devant son coéquipier que tout autre pilote. Il n’a été devant que 9,4% de tous les tours où la paire a été en piste en même temps. Pas étonnant que Red Bull ne se soit pas trop inquiété de la possibilité de devoir lui ordonner de laisser Verstappen gagner.

Les cinquième et sixième places pour les pilotes Ferrari ont propulsé l’équipe à la troisième place dans les points devant McLaren. Cependant, ils ont dû suivre Pierre Gasly à la maison alors qu’il remportait son troisième top quatre de la saison et égalait AlphaTauri à égalité avec Alpine pour la cinquième place du classement.

Passez en revue l’année jusqu’à présent dans les statistiques ici:

Avez-vous repéré d’autres statistiques et faits intéressants du Grand Prix de Mexico ? Partagez-les dans les commentaires.

Passez sans publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et s’inscrire

Grand Prix de Mexico 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Mexico 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :