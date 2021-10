« Personne ne m’a rien donné en 20 ans et ça m’énerve d’être critiqué »

Nouvelles connexes

David Bustamante (39 ans) vit l’un de ses meilleurs moments sur le plan professionnel. Et c’est que son 20e anniversaire dans le monde de la musique ajoute sa participation applaudie à MasterChef Celebrity – où il sonne déjà comme l’un des candidats pour remporter la veste du chef – et ses débuts dans une comédie musicale jouer nul autre que Sam dans l’adaptation théâtrale de l’inoubliable Ghost oscarisé.

Cependant, et fatigué de tout ce que vous faites d’être regardé à la loupe, critiqué et interrogé, Bustamante a explosé il y a quelques jours à travers ses réseaux sociaux : « Je sais que mes mots sont peut-être inutiles. Encore faut-il que je les écrive. Quoi que je fasse, je suis critiqué, victime de préjugés et maltraité par beaucoup. Je suis une bonne personne et un travailleur acharné. J’ai le même droit que n’importe qui d’essayer de prospérer, d’apprendre et de travailler dans ce que je peux ou veux. Ni plus ni moins. Le même que tout le monde. La différence entre toi et moi ? C’est que Je n’arrête pas de me battre et de travailler pour mes rêves. Etudier, faire des efforts, écouter ceux qui en savent le plus. Et toi? Vous n’écrivez que quel juge protégé dans l’anonymat que vous offrent les réseaux sociaux. Accrochez-vous car je ne vais pas arrêter de continuer à être comme je suis. »

Une réflexion qui a rapidement accumulé des milliers de likes et de commentaires de soutien de la part de nombreux visages connus, comme ses collègues de l’Operación Triunfo Manu Tenorio (46) et Javián (47).

Maintenant, beaucoup plus calme et recevant l’affection des fans qui accrochent jour après jour le panneau « Pas de billets » dans Ghost, David Bustamante explique la raison de son émeute contre ses ennemis, précisément maintenant, alors qu’il se concentre sur son métier. réussi à mettre la polémique de côté et que sa vie privée et sa relation avec la mère de sa fille Daniella (12),Paula Echevarria (43), allez à l’arrière-plan des médias.

« On dirait que quand je commence à faire quelque chose il semble que ça dérange, quand j’ai du succès, quand on me voit dessus », assure-t-il blessé, avouant que « normalement on fait la sourde oreille, mais parfois on crève et j’ai aussi le droit de me plaindre ».

« Personne ne m’a rien donné en vingt ans et parfois ça fait mal », précise-t-il, affirmant que « j’ai le droit de travailler et de gagner honnêtement ma vie, ce que j’ai toujours fait ». « Il y a Busta depuis un moment, et c’est pour les haters », a-t-il assuré, entouré de ses fans qui, plus que jamais, lui ont témoigné tout leur soutien et leur affection. Une affection que le chanteur n’a pas hésité à rendre, saluant ses followers et prenant des photos avec tous ceux qui lui ont demandé de le faire à son arrivée au théâtre, peu avant de représenter une nouvelle représentation de Ghost, la comédie musicale.

