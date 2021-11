Personne ne marque plus de points que Memphis

21/11/2021 à 11h17 CET

Cela faisait des mois qu’un Camp Nou n’avait pas été aussi éclairé. Une fièvre que l’équipe a aussi transmise, surtout dans des promesses aussi réelles que Gavi. Le Barça avait le monopole du ballon mais il n’a pas touché aux enchères. Le dessin ne laissait aucun doute : un milieu de terrain positionnel, Busquets; deux intérieurs, De Jong et Nico percer dans l’espace; et deux extrêmes, Ilias et Gavj’ouvre le champ dans les bandes.

Dessus Memphis avec la liberté de faire la différence. Le Néerlandais les avait en première mi-temps, d’abord avec un écrasement, puis avec un tir dans le corps du gardien de but. Le Barça est sorti le couteau dans les dents en seconde période. Il ne lui a pas fallu plus de trois minutes pour se frayer un chemin jusqu’au but. Memphis l’a fait, comment pourrait-il en être autrement, après une sanction très rigoureuse.

Le Néerlandais a inscrit son septième but en championnat cette saison, avec lequel il est devenu le joueur qui tire le meilleur parti de ses buts sous forme de points. 7 points a donné Memphis à Barcelone avec ses sept buts, plus que quiconque dans cette ligue. Seul Mikel Oyarzabal le suit, qui avec les six buts de Donostia, a également donné sept points à son équipe.

Le Barça, la seule équipe sans tirs au but contre

Le Barça reste la seule équipe de la Ligue de Santander à ne pas avoir écopé de penalty contre. Le derby a réuni les deux équipes qui pouvaient se vanter de ces données mais après la pénalité maximale de Leandro Cabrera sur Memphis Depay, qui a également décidé du match, les hommes de Xavi Hernández sont laissés seuls dans ce record.

Aucun penalty n’a été accordé dans un derby de ligue depuis le 29 mars 2014. Ce jour-là, Leo Messi a marqué contre Kiko Casilla sur le terrain de l’Espanyol. Sur les dernières sanctions maximales qui ont été indiquées dans un Barça-Espanyol ou Espanyol-Barça, dix ont été favorables aux Catalans. Ou ce qui est la même chose, 91% l’ont été pour le Barça.