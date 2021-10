Personne ne peut arrêter ce vent de changement, déclare Amit Shah au Jammu-et-Cachemire ; questionne les gouvernements précédents

Amit Shah a critiqué le gouvernement précédent, affirmant qu’il n’avait pas fait assez pour la région.

Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, qui effectue une visite de trois jours dans le territoire de l’Union du Jammu-et-Cachemire pour la première fois depuis l’abrogation de l’article 370, a déclaré qu’il y a un vent de changement dans la vallée et que personne ne peut arrêter cela . Shah a déclaré que quiconque veut troubler la paix du Jammu-et-Cachemire sera traité par la force.

« Si un changement doit être apporté dans n’importe quel domaine, tout doit être changé, alors seuls les jeunes peuvent être le moteur du changement. Aucun changement n’est possible sans la participation des jeunes… Aujourd’hui, les jeunes parlent de développement, d’emploi et d’éducation au Jammu-et-Cachemire. C’est un grand changement. Maintenant, quelle que soit la force exercée, personne ne peut arrêter ce vent de changement », a déclaré Shah en s’adressant aux membres des clubs de jeunes du Jammu-et-Cachemire.

Il a également critiqué le gouvernement précédent en alléguant qu’il n’avait pas fait assez pour la région.

