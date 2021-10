Personne ne peut arrêter les Nets de Durant, Irving et Harden vers le premier ring de leur histoire

10/01/2021

La NBA précipite déjà son compte à rebours pour que débute le 19 octobre la meilleure ligue du monde, dans laquelle les tout nouveaux champions, Milwaukee Bucks, auront pour mission de revalider le championnat remporté in extremis la saison dernière. avec un retour spectaculaire contre les Suns, passant d’un contre 0-2 à un final 4-2 avec un nom bien à lui, le Grec Giannis Antetokounmpo.

Une mission difficile selon les prévisions de Betfair, qui placent les Bucks avec une probabilité implicite de soulever le titre de 11% et un 9,0, mais pas impossible, voyant l’évolution de l’édition précédente dans laquelle ceux de la Conférence Est ne se positionnaient pas comme favoris, loin de là, mais ils finirent par obtenir la bague cinquante ans plus tard.

Le numéro 1 est pour les Nets

Dimanche prochain, la pré-saison NBA débutera avec le duel passionnant qui affrontera les deux meilleurs candidats au titre, les Brooklyn Nets et les Los Angeles Lakers, les deux équipes qui étaient déjà favorites sur le ring au début de la saison dernière, mais qui ont payé cher le fléau des blessures qu’elles ont subies dans la partie clé de la saison.

Dans cette nouvelle édition, les deux sets auront un « Big Three » qui fait peur rien qu’en regardant leurs noms. Les Nets, avec Durant, Irving et Harden, Accompagnés par les incorporations de Paul Millsap et Patty Mills, ils chercheront à entrer dans l’histoire et à obtenir la première bague depuis sa fondation.. Pour que les Nets revalident la sécurité des Bucks, il se négocie à 3,2 avec une probabilité implicite de 31,3%.

Lakers, pour un nouveau titre et le record de tous les temps

En NBA, tout peut arriver. Et cette année, nous l’avons déjà vu avec la signature stellaire de l’une des stars de la compétition, Russell Westbrook, qui a surpris tout le monde en laissant les Washington Wizards derrière lui et en se dirigeant vers Los Angeles, où il partagera un vestiaire avec les mégastars de LeBron James. et Anthony Davis. Une union de trois grands joueurs dans un mégaprojet avec l’objectif clair d’être à nouveau champions, comme lors de la saison 19-20, et d’être l’équipe NBA avec le plus de titres dans l’histoire de la compétition (actuellement les Celtics et les Lakers sont à égalité avec 17 anneaux chacun).

Les pronostics, pour le moment, les placent en deuxième position de favoritisme, avec un quota de 5,5 et une probabilité implicite de prendre la bague de 18%. Presque 15% moins probable que les Nets, mais en NBA on ne sait jamais, et tout peut arriver. Même voir les Bucks revalider le ring et survivre à ces deux groupes de mégastars.

Qui sera le nouveau MVP ?

Le prix du joueur le plus utile a été créé par la NBA lors de la saison 1955-1956. Le trophée porte le nom de Maurice Podoloff, le premier président de la NBA, et quatorze joueurs ont atteint le titre de MVP à plusieurs reprises.. Celui qui plus, Kareem Abdul-Jabbar, 6 fois MVP NBA, suivi de Bill Russell et Michael Jordan (5), Wilt Chamberlain et LeBron James (4) et Larry Bird, Magic Johnson et Moses Malone (3)L’une des curiosités de ce prix est que le plus jeune joueur à atteindre le MVP a été Derrick Rose, à 22 ans, et le plus âgé à l’avoir atteint était Karl Malone, à 36 ans.

Cette saison, il y a un nom qui sonne très fort pour obtenir le précieux titre individuel, et ce n’est autre que celui du joueur slovène et Mavericks, Luka Doncic. Le joueur qui a mené son équipe à la quatrième place aux JO de Tokyo n’a que vingt-deux ans, même si s’il remportait le titre de MVP cette saison, il ne serait pas en mesure de prendre le record de Rose en fin de saison à vingt-trois. ..