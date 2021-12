Personne ne peut avec les Cavs

De toutes les équipes de la NBA, les Cavs sont parmi les moins touchées par le coronavirus. La situation est devenue vraiment intenable ces deux dernières semainesToutes les franchises ont des pertes plus ou moins importantes et de nombreuses escouades sont dans une situation irréelle, qu’elles ne peuvent pas gérer et qui fait que les conclusions que l’on tire des jeux ne valent pas grand-chose. Mais, entre tout ça, les Cavaliers continuent d’ajouter des victoires et les placent à la troisième place de la Conférence Est avec une fiche de 19-12. Sixième victoire consécutive et promotion dans l’élite, avec une position qu’ils n’occupaient pas depuis que LeBron James était dans l’Ohio et que l’entité pensait plus aux anneaux et moins aux reconstructions. En d’autres termes : tout un exploit.

Les Cavaliers ont battu les Bucks à Milwaukee. Et oui, c’est parti pour un tas de blessés : ils n’ont pas joué Donte DiVincenzo, Rodney Hood, Bobby Portis, Brook Lopez, Wesley Matthews et Giannis Antetokounmpo. Les protocoles de santé et de sécurité du coronavirus, la phrase la plus entendue dans la NBA au cours du mois dernier, ont fait avancer de nombreux joueurs et Mike Budenholzer n’a d’autre choix que de tirer ce qui est là du mieux qu’il peut et d’essayer de réparer le moment de la saison en qu’il est. Les Bucks, d’ailleurs, sont dépassés par les Cavaliers eux-mêmes avec cette défaite et aussi par le Heat, et ils se retrouvent avec un dossier de 19-13. Bien qu’à l’heure actuelle, bien sûr, tout soit orienté vers le passage des matchs et le retour des victimes le plus tôt possible.

Ricky était le meilleur joueur d’une équipe qui a dominé de bout en bout : 15 points, 5 rebonds et 10 passes décisives pour le meneur espagnol, qui ajoute son quatrième double-double de la saison. et son deuxième match consécutif avec 10 passes décisives ou plus après 12 contre les Rockets. De plus, les Cavs ont remporté toutes les victoires de leur séquence particulière par une différence de 10 points ou plus et ont développé un jeu spectaculaire avec lequel, pour le moment, personne ne peut rivaliser, bas par, dans la NBA. Et tout ça avec un Ricky suprême qui s’est imposé comme le leader spirituel et moral d’un jeune groupe qui aime et c’est un rayon de lumière au sein d’une NBA plongée dans les ténèbres du coronavirus.

En plus de Ricky, 23 points de Cedi Osman, 22 de Darius Garland (avec 10 sur 13 en field goal) et 15, avec 7 rebonds et 4 passes de un Kevin Love qui, il y a quelques mois, semblait ne pas vouloir jouer au basket-ball et a maintenant à nouveau une lueur particulière dans ses yeux. Et le 14 de Jarret Allen, qui continue de s’opposer au All Star avec tous les mérites. Et dans les Bucks, ou inconnus ou vieilles connaissances : Jordan Nwora est passé à 28 points, Sandro Mamukelashvili à 17, George Hill à 14 et DeMarcus Cousins ​​​​ont eu une séquence du joueur qu’il était à son époque : 12 points, 12 rebonds , 1 passeur , 5 braquages ​​et 1 stoppeur. Une défaite qui ne peut pas être surestimée pour les Bucks en raison de pertes, mais qui confirme le bon moment des Cavaliers. Une équipe à la mode.