L’ancien manager de Tottenham, Harry Redknapp, a défendu Jose Mourinho sous le feu, disant à talkSPORT que « personne ne peut critiquer » le patron pour ses tactiques lors du derby du nord de Londres dimanche.

Les Spurs ont perdu une avance d’un but – et quel but c’était aussi – alors qu’Arsenal revenait pour remporter une victoire 2-1 que leur performance dominante méritait à l’Emirates Stadium.

AFP Beaucoup ont blâmé Mourinho pour la défaite de Tottenham dans le derby du nord de Londres, mais Redknapp n’est pas d’accord

Et Mourinho a assumé la majorité du blâme après leur dernier mauvais affichage dans ce qui a été une saison de montagnes russes pour le club londonien.

On attendait beaucoup de l’équipe après trois victoires consécutives en Premier League, en particulier avec Harry Kane, Gareth Bale, Heung-min Son et Lucas Moura partant tous contre les Gunners.

Mais les visiteurs ont créé très peu tout au long du match, Mourinho étant accusé d’avoir retenu ses joueurs avec son approche négative des grands matchs contre les meilleures équipes.

Les anciens joueurs de Tottenham Jamie O’Hara et Jermaine Jenas faisaient partie de ceux qui critiquaient Mourinho, O’Hara disant à talkSPORT qu’il avait configuré les Spurs « jouant comme des crabes » tandis que l’expert du Match of the Day Jenas a déclaré que la récente promesse de l’équipe était « tout un mensonge. ».

Après le match, cependant, Mourinho a pointé du doigt ses joueurs et les a accusés de « se cacher » contre leurs plus grands rivaux.

AFP Alexandre Lacazette a marqué le vainqueur pour Arsenal sur place pour battre Tottenham, Mourinho blâmant ses joueurs et la décision d’attribuer le penalty pour la défaite

Et, s’exprimant lors du petit-déjeuner talkSPORT de lundi, Redknapp a défendu le patron.

« Personne ne peut critiquer Jose Mourinho pour ne pas avoir choisi une équipe offensive, il a choisi quatre attaquants! » Dit Redknapp.

«Moura, Bale, Son et Kane, c’était une formation très offensive avec deux arrières latéraux offensifs aussi.

«Ils n’ont tout simplement jamais vraiment saisi le ballon.

«Arsenal a dominé le milieu de terrain et avait plus de joueurs capables de prendre le ballon, de jouer et de garder le ballon et ils méritaient la victoire.»

Simon Jordan a accepté, car il a appelé les joueurs de Tottenham à se regarder longuement.

Alors que Mourinho a subi le poids des critiques, le spécialiste de talkSPORT a déclaré à Jim White que ce n’était pas seulement la faute du manager et que les joueurs devaient assumer davantage la responsabilité de leurs mauvaises performances sur le terrain.

AFP Simon Jordan insiste sur le fait que ce n’est pas seulement la faute de Mourinho et que ses joueurs doivent assumer plus de responsabilités

L’ancien propriétaire de Crystal Palace a déclaré: «Quand devient-il la responsabilité des footballeurs professionnels hautement rémunérés et hautement qualifiés au plus haut niveau de pouvoir changer le jeu eux-mêmes?

«Le manager les met en place, mais si quelque chose de différent se produit sur le terrain – ce ne sont pas des joueurs intel programmés et déplacés par le manager, ce sont des joueurs qui peuvent voir le jeu devant eux eux-mêmes alors pourquoi sont-ils capables de prendre des décisions ?

«Sommes-nous en train de dire que tous les joueurs sont le produit du coaching d’un manager? Ne sont-ils pas individuels? Ne sont-ils pas capables d’évaluer un jeu et de changer les choses eux-mêmes?

«Ces joueurs de haut niveau sont certainement capables de s’adapter sans que quelqu’un leur dise quoi faire à chaque seconde.

«Pourquoi est-ce mal pour Mourinho d’appeler leur performance? Si vous avez formé une équipe avec quatre joueurs offensifs de première ligne et qu’ils empestent l’endroit, est-ce juste la responsabilité du manager? Quand est-ce que les joueurs sont coupables? »