Personne ne peut enlever le titre mondial de Formule 1 à Max Verstappen

Christian Horner était convaincu que les commissaires avaient rendu le bon verdict en rejetant les appels de Mercedes à Abu Dhabi, confirmant Max Verstappen en tant que champion du monde.

Mercedes avait déposé deux protestations contre les résultats de la course décisive pour le titre à Abou Dhabi, exprimant des griefs concernant le fait que des voitures sélectionnées avaient été autorisées à dépasser la voiture de sécurité tardive dans la course, ce qui a permis à Verstappen de se rapprocher de Lewis Hamilton pour le dernier tour.

Le Néerlandais a dépassé Hamilton en piste avec des pneus plus frais pour prendre la tête dans les circonstances les plus dramatiques, et est devenu Champion du Monde pour la première fois en battant le septuple tenant du titre.

Dans les instants qui ont suivi la confirmation du verdict, Horner a parlé aux journalistes de sa joie devant l’issue de leurs discussions.

« Déçu, nous avons dû traverser cela, mais ça a été une année incroyable. Nous sommes très, très fiers de Max, je suis incroyablement fier de toute l’équipe », a déclaré le patron de l’équipe Red Bull à Sky Sports News lors de l’annonce.

La Formule 1 a un nouveau CHAMPION DU MONDE ! 👑 #GivesYouWings pic.twitter.com/iNWJEkZRbH – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 12 décembre 2021

« C’est le champion du monde, c’est un champion du monde méritant… eh bien, personne ne peut lui enlever ça. »

Mercedes a la possibilité de faire appel du verdict des commissaires, mais Horner ne tarit pas d’éloges sur les membres de son équipe Red Bull qui ont rendu possible la victoire au titre pour son pilote.

« Je pense qu’ils ont été une équipe exceptionnelle, ils ont fait leur travail cette année. Max a conduit avec cœur, avec passion, avec détermination. Il n’a pas eu de chance et il a eu un peu de chance avec la Safety Car ce soir, mais il a dû le faire payer.

« Nous ne voulions pas que cela se termine et que nous l’emmenions dans la salle des commissaires et ils ont pris la bonne décision. Nous voulions le laisser courir – c’est ce dont nous avons parlé pendant des années.

« Niki Lauda a lancé le concept de« laissez-les courir », c’est ce qu’il a fait… [Verstappen] est un digne champion et nous sommes très fiers de lui.

Verstappen lui-même a eu un bref moment avec les journalistes après une étreinte avec Horner, disant « c’était une journée très stressante en général » et qu’il allait « boire un petit verre » pour célébrer son premier titre mondial.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, avait fulminé à la radio le directeur de course de la FIA, Michael Masi, clairement mécontent de la décision d’amener la voiture de sécurité pour le dernier tour de la course.

Mercedes a maintenant déposé son intention de faire appel des deux décisions prises par la FIA pour tenter de porter l’affaire devant une juridiction supérieure pour examen.