“Personne ne peut se comparer à Eddy Merckx”

09/07/2021 à 19h50 CEST

L’anglais Marc Cavendish égalé le record de victoires d’étapes sur le Tour détenu par le Belge Eddy Merckx, mais a noté qu’il ne peut être comparé à “le meilleur cycliste de tous les temps”.

“Je ne pense pas pouvoir être comparé au plus grand coureur de tous les temps. Je n’ai égalé que son nombre de victoires d’étape, mais cela ne peut être significatif que pour quelqu’un qui ne suit pas le cyclisme. Tout ce que j’espère, c’est que cela inspire de nombreux enfants à faire du vélo, en particulier au Royaume-Uni.“, a-t-il souligné.

Le cycliste de l’île de Man a assuré qu’il remporterait le sprint ce n’est pas comparable avec le record que Merckx a construit, qui s’est imposé sur tous les terrains et qui, en plus, a remporté le Tour à cinq reprises.

Cavendish a battu son partenaire vendredi Danois Michael Morkov, son lanceur, qu’il a remercié pour le travail, et s’est dit fier d’avoir pu terminer le travail.

“Être un leader, c’est avoir la responsabilité d’une équipe sur le dos, non seulement les jambes, mais aussi la tête pour résister à cette pression. Dans l’équipe je suis celui qui travaille le moins, mais seuls les 10 premiers au classement général gagnent plus que les sprinteurs. J’ai la pression de mon équipe pour gagner, mais ils m’ont mis dans la meilleure situation”, a-t-il déclaré.

Le Britannique a assuré que toutes les victoires sont compliquées, mais plus encore sur le Tour : “Il n’y a pas besoin de douter ici. Si vous doutez, vous ne gagnez pas.”

Cavendish a reconnu que ce vendredi a été l’une de ses victoires les plus difficiles, à cause de la chaleur et parce que la section finale était un faux plat qui ne s’adapte pas bien à ses caractéristiques et l’oblige à mettre plus de développement que d’habitude.

Les Britanniques ont assuré que J’ai manqué le soutien du public et il a reconnu que son attitude a changé ces dernières années.

“Avant, je me comportais comme un idiot, parce que j’étais jeune. Maintenant, j’ai mûri, j’ai une famille et j’ai appris à mieux me comporter. Je suis un homme de 36 ans et pas le vieux”, a-t-il indiqué.