Personne ne sait ce que va faire Marc Gasol

16/10/2021 à 01h23 CEST

Marc Gasol sait que la vie peut vous changer en un clin d’œil. Si 2019 a été sa meilleure saison après avoir remporté la NBA avec les Raptors de Toronto et avoir été champion du monde avec l’Espagne, ce 2021 on peut le résumer par un véritable cauchemar dont on ne connaît toujours pas la conclusion. Le pivot n’a pas compté pour les Lakers dans la dernière partie de la saison et aux Jeux Olympiques il n’était pas au niveau qu’on supposait. Tout cela a conduit les Angelenos à le transférer dans un Memphis Grizzlies qui ne voulait même pas le voir. « Big Spain » est un joueur libre depuis un mois et personne ne se doute encore de ce qui lui arrivera à l’avenir.

Beaucoup ont supposé qu’il jouerait pour le club qu’il possède – Basket Girona – qui dirige le LEB Oro aux côtés d’Estudiantes. Pour l’instant, et avec la saison commencée, Marc ne s’est rendu dans les locaux de son club que pour s’entraîner seul certains jours et signer des contrats. Personne n’a parlé d’entrer dans la dynamique d’équipe à ce jour. Pour le moment, l’équipe de Carles Marco, qui les a promus l’an dernier de LEB Silver à Gold, se comporte bien et ils n’ont pas « besoin de lui ».

Une autre option consiste à prendre le téléphone de Juan Carlos Navarro. Le directeur de la section Barça Basket sait que la signature de Marc est un gage de succès et plus dans un Barça qui a une saison longue et compliquée à cause de sa charge en Europe avec plusieurs compétitions en même temps sans repos. Le pivot est ravi de vivre à Barcelone et pourrait faire danser une dernière fois le Barça sur les traces de son frère Pau, qui l’a fait plus que dignement la saison dernière.

D’autre part, Marc a encore une bonne affiche en NBA, malgré le fait que sa dernière saison avec les Lakers ne s’est pas déroulée comme prévu. Plusieurs franchises qui aspirent au ring ne dégoûteraient pas un joueur possédant une vaste expérience en tant que champion, All-Star et meilleur joueur défensif de l’année dans la compétition. Dans ce cas, il pourrait signer pour n’importe quel club jusqu’en mars, même si nous pensons qu’une inactivité aussi prolongée peut lui nuire physiquement. Méfiez-vous de l’Utah Jazz de son ami Mike Conley.

Et enfin nous avons trouvé la porte que tous les amateurs de basket ne voudraient pas voir : la retraite. Avec 36 ans et tout gagné dans le monde du basket, Marc n’a aucune raison de revenir sur les courts. Sa carrière en tant que l’un des trois meilleurs joueurs espagnols de l’histoire est sûre et personne ne se souviendra de lui ces dernières années, sauf pour les glorieux portant les maillots de Memphis et de Toronto. Peut-être pour ne pas occulter le départ de son frère Pau, il peut attendre encore un peu pour prendre sa retraite, mais c’est sans aucun doute une autre option aussi viable que toutes celles évoquées plus haut.