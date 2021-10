Personne ne savait où cela mènerait

Comme dit le proverbe, la route de l’enfer est pavée de bonnes intentions. Au cours du siècle dernier, nous avons lancé un certain nombre d’initiatives nobles pour améliorer le monde dans lequel nous vivons. Mais dans le véritable esprit de « ne jamais laisser une crise (ou une opportunité) se perdre », les gauchistes ont réussi à renverser toutes ces poursuites. Se faisant passer pour des « serviteurs » bienveillants du gouvernement, ils ont gracieusement offert de nous guider à travers les problèmes sociaux et scientifiques complexes associés à chaque objectif. On les laisse naïvement. Nous commençons à peine à voir que la voie qu’ils ont tracée ne mène pas à la destination qui nous a été promise. Cela conduit à une perte d’autonomie – également connue sous le nom de tyrannie.

Dans les années 40, notre gouvernement a décidé de se lancer dans le contrôle des maladies en éradiquant le paludisme. Cela semblait assez innocent. Le CDC a été créé pour y parvenir. Le NIH existait déjà mais, apparemment, une seule bureaucratie ne suffisait pas. Mais il s’avère que l’élimination du paludisme (du moins en Amérique) n’a pas suffi. Le NIH et le CDC ont depuis élargi leurs missions (recherche pour le premier et prévention des maladies pour le second) pour devenir deux des plus grandes menaces existantes pour les libertés civiles. Ils appellent à la suspension de nos droits au nom de la lutte contre un virus – que le NIH admet avoir contribué à créer en finançant le gain de la recherche fonctionnelle. Selon leurs directives, nos droits de circulation et de réunion ont été restreints. Nos droits de propriété ont été suspendus (par exemple, le moratoire sur les expulsions). Tout se fait au nom du « bien public ». Il existe un terme pour laisser les avantages du plus grand nombre l’emporter sur les droits de l’individu : le règne de la foule.

C’est loin de la mission initiale d’éradiquer le paludisme.

Dans les années 1920, le concept d’une « constitution vivante » est apparu. Un peu de fraîcheur à mesure que les temps changent semblait être une bonne idée. Mais malheureusement, ils ont décidé que le moyen d’évolution normal (et constitutionnel) — le processus d’amendement — était trop difficile. Dans les années 1960, les juges de la Cour suprême dirigés par William O. Douglas ont commencé à jouer avec des interprétations créatives de la Constitution et se sont accordés le pouvoir de trouver dans le document des éléments qui n’y sont pas réellement écrits. Depuis, ils ont déclaré :

Le droit à l’avortement est protégé par la Constitution Le droit au mariage homosexuel est protégé par la Constitution Le gouvernement peut obliger un citoyen à acheter un produit vendu par une entreprise privée Et ainsi de suite, et sur

Et tout cela a été fait sans le consentement des gouvernés. La Cour ne fait plus évoluer la Constitution pour les besoins de la société, elle impose sa vision à la société.

Éradiquer le racisme était le noble objectif du mouvement des droits civiques des années 1960. Il fut un temps en Amérique où le «racisme systémique» était vraiment un problème – même au point de créer des installations séparées pour les blancs et les noirs dans certains États. Nous avons entrepris de le changer. Mais l’idéologie de Martin Luther King a été subvertie par l’industrie de la diversité. Plutôt que de garantir que toutes les minorités bénéficient d’une protection égale, la gauche fomente maintenant la haine avec le CRT et le projet 1619. On enseigne aux enfants qu’ils sont coupables de péchés vieux de 200 ans en raison d’une certaine similitude génétique avec des oppresseurs morts depuis longtemps. La lutte contre la haine s’est transformée en promotion de la haine contre ceux qui bénéficient du soi-disant «privilège blanc». Le mouvement s’est fixé pour objectif de créer une société daltonienne. Au lieu de cela, maintenant la gauche évalue tout sur la base de la race. Le mouvement des droits civiques plaide même à nouveau pour des installations séparées pour les Blancs et les Noirs. Soixante ans de travail et nous sommes presque de retour à notre point de départ.

Les années 1970 nous ont apporté l’initiative d’assurer un air et une eau propres pour tous. Un grand objectif a été fixé pour tout nettoyer, et nous avons créé un monstre bureaucratique – l’EPA – pour le faire. L’EPA a nettoyé l’air et l’eau mais ne s’est pas arrêté là. Depuis, il a continué à générer des réglementations qui sapent les droits de propriété et freinent le développement économique. L’EPA a même décidé de se lancer dans le contrôle de la météo – rien de trop ambitieux là-bas. Maintenant, il veut réglementer les gaz à effet de serre. Bien entendu, le gaz à effet de serre le plus important est le dioxyde de carbone, le même gaz que nous expirons. Bientôt, ils demanderont une déclaration d’impact environnemental chaque fois qu’un couple souhaite ajouter un nouveau membre à la famille.

Les années 1970 ont vu l’apparition du féminisme de la deuxième vague, le soi-disant mouvement des droits des femmes. Malheureusement, pour faire avancer les droits des femmes, le féminisme a trouvé cause commune avec le gauchisme et l’industrie de l’avortement. Les féministes ignorent le fait gênant que Planned Parenthood soit issu du mouvement eugéniste – un effort organisé pour purifier la race humaine en éliminant les minorités du troupeau. « Mon corps, mon choix » est devenu une pièce maîtresse du féminisme. L’avortement n’est plus sûr, disponible et rare. C’est sûr, disponible et vénéré comme un insigne d’honneur. Le féminisme a viré de plus en plus à gauche, et maintenant nous avons des hommes biologiques en compétition dans les sports féminins. D’une manière ou d’une autre, le féminisme a réussi à remettre les droits des femmes au second plan par rapport à ceux des hommes.

Les problèmes des droits des LGBT sont devenus une chose à la suite de l’émeute de Stonewall en 1969. Au cours des cinquante dernières années, l’acceptation de ceux ayant des modes de vie différents a augmenté.

Le juge Anthony Kennedy a légitimé le mouvement en trouvant un droit à la dignité dans la Constitution. Il a été considéré comme un moyen opportun d’accorder une légitimité constitutionnelle au mouvement. Mais regardez où cela a mené. Nous avons maintenant des hommes nus qui se baignent avec des filles de six ans dans des clubs de remise en forme. Des garçons en robes violent des filles dans les toilettes de leurs écoles, un endroit où chaque enfant devrait se sentir en sécurité. Il y a même une épidémie de grossesses dans les prisons pour femmes. Il semble que si un prédateur sexuel avec un pénis prétend s’identifier comme une femme, il/elle/xe peut maintenant être envoyé dans une prison pour femmes dans de nombreux États.

Qu’ont en commun toutes ces initiatives (et bien d’autres) ? Ils ont commencé avec les meilleures intentions, ont été détournés par des gauchistes et des bureaucrates, puis ont pris une vie au-delà de leur objectif final. Au fur et à mesure qu’ils ont dépassé leur charte d’origine, ils ont causé des dommages incommensurables à notre culture, notre économie et notre autonomie.

Les Américains prennent conscience de la véritable destination de la gauche. Nous sommes de plus en plus alarmés par la direction que nous prenons. Pour la gauche, nos nobles initiatives n’ont jamais consisté à résoudre des problèmes. Ils étaient un moyen d’imposer plus de contrôle sur les citoyens. Nous leur avons confié le pouvoir et ils en ont abusé pour tenter de remplacer l’Amérique fondée par une utopie socialiste mythique. Heureusement, les dernières années ont révélé ce que fait la gauche et nous avons toujours notre mot à dire sur la façon dont nous sommes gouvernés. La majorité silencieuse s’énerve et ne se taira plus. 2022 ne peut pas arriver ici assez tôt. Allons Brandon.

Cet article a été publié pour la première fois par American Thinker.

Contenu syndiqué de TheBlueStateConservative.com avec autorisation.