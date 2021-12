Personne ne sera jamais plus grand que Michael Schumacher

Toto Wolff dit que quoi que le livre des records indique, aucun pilote de F1 ne sera jamais plus grand que Michael Schumacher.

Au moment de la rédaction de cet article, l’Allemand a remporté le plus grand nombre de championnats du monde conjoints de tous les pilotes, niveau sept avec l’homme qui l’a remplacé chez Mercedes, Lewis Hamilton.

Le Britannique a déjà dépassé un certain nombre de ses records, comme la plupart des victoires et la plupart des pole positions, et passera à un titre de plus que lui s’il marque plus de points que lui. Max Verstappen lors de la finale de la saison 2021 à Abu Dhabi.

Néanmoins, indépendamment de ce que disent les statistiques, personne ne sera jamais plus grand que Schumacher aux yeux de Wolff. Pas même son propre chauffeur.

« Personne ne sera jamais plus grand que Schumi », a déclaré l’Autrichien BILD.

« Même si les statistiques montrent Lewis en tête… Michael a façonné une génération pas comme les autres. Il est emblématique.

« Vous ne pouvez pas faire de comparaisons entre les générations. Lewis est le plus grand de sa génération.

Après 21 courses, rien ne sépare Max Verstappen et Lewis Hamilton Qui sera sacré champion du monde dimanche ? 🏆#AbouDhabiGP | #F1 | #HistoryAwaits pic.twitter.com/UqOjuXEpQQ – Formule 1 (@F1) 10 décembre 2021

La quête de Hamilton pour devenir le premier pilote à dépasser le décompte des championnats de Schumacher l’a vu s’engager dans un combat titanesque pour le titre avec le Red Bull de Max Verstappen cette saison.

Les deux ont fait roue à roue à plusieurs reprises et alors que le joueur de 36 ans a été jugé fautif lorsqu’ils se sont rencontrés à Silverstone, beaucoup pensent que le Néerlandais a couru trop agressivement depuis lors.

Wolff pense que le joueur de 24 ans a en effet été « extrêmement dur », mais s’attend également à ce qu’il continue de l’être aussi longtemps qu’il l’a été au Brésil, lorsqu’il n’est pas pénalisé pour avoir forcé Hamilton à quitter la piste en défendant sa position. .

« C’est une course extrêmement difficile », a déclaré Wolff.

«Mais il s’en est tiré avec ça jusqu’à présent. Ensuite, il est bien sûr difficile pour lui d’accepter que cela ne fonctionnera pas si quelqu’un est puni pour cela à un moment donné.

Alors que les commissaires sportifs n’ont pas pénalisé Verstappen pour sa course au Brésil, il a été contraint de concéder une place et de deux pénalités de temps pour sa conduite lors de l’avant-dernière manche en Arabie saoudite.

L’un d’eux était pour, aux yeux de la FIA, avoir provoqué une collision entre lui et Hamilton lorsqu’il a freiné fort devant le Britannique en tentant de le laisser passer juste avant une zone de détection du DRS.

Lorsque les deux pilotes sont entrés en contact, Wolff a été vu en train de crier et de jeter ses écouteurs dans le garage Mercedes avec fureur, et dit qu’il l’a fait car il pensait que son pilote venait de perdre le combat pour le titre.

« Que nous avons perdu le championnat Pilotes », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait craint à l’époque.

« Heureusement, ce n’était pas comme ça. Mais j’ai perdu les écouteurs. Seule l’oreille gauche fonctionnait. Heureusement, j’en ai eu un nouveau tout de suite.