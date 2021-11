« Personne ne veut ce championnat du monde plus que moi »

Le boxeur espagnol Kiko Martínez, qui tentera d’arracher le championnat du monde poids plume de la Fédération internationale de boxe (IBF) au British Kid Galahad ce samedi, affronte le combat sans le groupe préféré, en tant que visiteur à Sheffield, mais dans le « meilleur moment » de sa carrière et s’étant entraîné « 365 jours par an » pour ce moment.

« Samedi je vais montrer que personne d’autre que moi ne veut ce championnat du monde« , a-t-il déclaré à Efe depuis l’Angleterre.

Huit ans après être devenu champion du monde des super poids coq, le joueur de 35 ans pourrait être sacré en deuxième division. Il arrive au combat (20h00 DAZN) avec un record de 42 victoires -29 KO- et 10 défaites.

Q : Comment se passe la préparation en Angleterre ?

R : Ils me traitent toujours très bien ici, c’est incroyable de combattre au Royaume-Uni. J’ai eu une très longue carrière de combattant ici et tout le monde reconnaît quand je viens ici que je suis un grand combattant.

Q : Que diriez-vous de planifier, déjà en poids ?

R : J’ai déjà marqué le poids et je n’ai plus qu’à m’occuper de l’alimentation. Le poids est quelque chose qui ne nous concerne pas car je le porte tout au long de l’année.

Q : Comment était le camp ? Il s’est préparé avec d’autres combattants de haut niveau.

R : Nous avons eu de très bons sparrings, beaucoup de gars forts et la vérité est que cela a été une excellente préparation. Bien que comme je m’occupe de moi tout au long de l’année, quand ils m’ont dit que j’étais déjà assez bien et que c’était uniquement pour analyser le rival. Un boxeur difficile, compliqué et habile.

Q : Comment est né ce combat ? Il semblait que tout indiquait un match revanche avec Zelfa Barrett.

R : Mon promoteur m’a appelé et m’a demandé si je pouvais encore faire du poids plume. Une option était de battre Zelfa Barrett, parce que je l’ai battu, ou de descendre au poids plume pour chercher un titre mondial ou européen, c’était notre objectif. L’opportunité s’est présentée parce que nous avons eu un grand combat contre Barrett et nous avons laissé le drapeau haut.

Q : Quelle est votre opinion sur Galahad ?

R : C’est un boxeur très doué avec beaucoup de punch, c’est le champion et je ne peux pas m’attendre à un combattant mauvais ou paresseux. Pour cette raison, nous sommes entrés très fort parce que vous saviez que nous avions un grand rival devant nous.

Q : Il n’a qu’une défaite contre Josh Warrington, à qui vous avez livré un beau combat. Ce fait a-t-il influencé votre préparation ?

R : Warrington s’est très bien battu contre Galahad et l’a très bien battu. Nous avons beaucoup retiré de ce combat, je l’ai vu plusieurs fois avec mon équipe d’entraînement et la vérité est que cela nous a beaucoup aidé dans la préparation.

Q : Huit ans après avoir remporté votre dernière Coupe du monde, comment abordez-vous cette opportunité ?

R : Je l’ai affronté de la même manière que je l’ai gagné, avec une vision, un objectif et surtout concentré sur le fait d’être à nouveau champion du monde. J’ai pris des vacances pendant ces deux années sans avoir d’opportunités pour le titre, je n’ai pas eu de jours de congé, je me suis entraîné 365 jours par an et je me suis occupé de moi pour cela. J’arrive beaucoup mieux que lorsque j’ai combattu Leo Santa Cruz ou Gary Russell. Samedi, je vais montrer que personne d’autre que moi ne veut ce championnat du monde.

Q : Que va-t-on trouver Kiko Martínez ce samedi sur le ring ?

A : Ils vont voir le vrai Kiko Martínez. Un boxeur défensif, attaquant, très doué mais surtout très offensif. Kiko Martínez sait non seulement attaquer mais aussi se défendre en attaquant. Ils vont voir le meilleur Kiko Martínez et cent pour cent.