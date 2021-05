Personne ne veut plus travailler (pour un boss de merde) ⋆ .

L’assaut des comptes-rendus de presse prétendant blâmer les travailleurs de ne pas se précipiter vers leurs anciens emplois se poursuit.

Il s’agit d’un exemple classique de cadrage d’une question complexe pour s’adapter à un récit de droite. C’est une campagne de propagande pour saper un changement dans l’opinion publique sur le rôle du gouvernement dans un monde presque post-pandémique.

La vue d’ensemble ici est qu’une année de verrouillage et d’autres mesures de santé publique ont changé les attitudes d’une partie importante de la population.

Une administration démocrate est entrée dans ce changement en proposant une liste de propositions audacieuses et principalement progressistes, inversant la sortie de richesse des 90% les plus pauvres de la population, tout en recréant des portions d’un filet de sécurité sociale.

Et voici la chose: les gens aiment ces idées.

Un rapport décevant (pour les économistes, en tout cas) sur l’emploi pour avril a conduit à une poussée de la droite pour réduire les bénéfices de la pandémie; les gouverneurs de plusieurs États ont déjà annoncé des réductions des allocations de chômage.

Il y a également eu une série de comptes rendus dans les médias sur les entreprises qui luttent pour trouver des travailleurs, généralement axés sur les employeurs de la restauration disant des choses désobligeantes sur les personnes qu’elles devraient courtiser.

Cela peut sembler contre-intuitif jusqu’à ce que vous vous rendiez compte que beaucoup trop de ces patrons n’ont jamais considéré leurs employés comme des êtres humains en premier lieu. Sinon, pourquoi un employeur penserait-il qu’il pourrait s’en tirer avec des salaires de misère, sans avantages sociaux et des conditions de travail médiocres?

Ce qui se passe vraiment, c’est un changement fondamental dans la façon dont les gens perçoivent l’emploi et la famille. Les deux tiers de ceux qui ont perdu leur emploi au cours de la dernière année ne savent pas s’ils veulent retourner chez le même enfant du même âge.

Du Washington Post

Mais une autre façon de voir cela est qu’il y a une grande réévaluation en cours dans l’économie américaine. Cela se passe à de nombreux niveaux différents. Au niveau le plus élémentaire, les gens hésitent encore à retourner au travail jusqu’à ce qu’ils soient complètement vaccinés et que leurs enfants soient de retour à l’école et à la garderie à plein temps. Par exemple, tous les gains d’emplois en avril sont allés aux hommes. Le nombre de femmes employées ou à la recherche d’un emploi a diminué de 64 000, ce qui rappelle que les problèmes de garde d’enfants sont toujours d’actualité.

Il y a aussi de plus en plus de preuves – à la fois anecdotiques et dans les enquêtes – que beaucoup de gens veulent faire quelque chose de différent de leur vie qu’avant la pandémie. L’épidémie de coronavirus a eu un effet psychologique dramatique sur les travailleurs, et les gens réévaluent ce qu’ils veulent faire et comment ils veulent travailler, que ce soit au bureau, à la maison ou dans une combinaison hybride.

Une enquête du Pew Research Center cette année a révélé que 66% des chômeurs avaient «sérieusement envisagé» de changer de domaine de travail, un pourcentage bien plus élevé que pendant la Grande Récession. Les personnes qui travaillaient dans les restaurants ou qui voyageaient trouvent des emplois mieux rémunérés dans les entrepôts ou dans l’immobilier, par exemple. Ou ils veulent un travail plus stable et moins susceptible d’être exposé au coronavirus – ou à tout autre virus mortel sur la route. Considérez que les épiceries ont perdu plus de 49 000 travailleurs en avril et que les établissements de soins infirmiers en ont perdu près de 20 000.