Personne n’en parle : l’Internet incarné de Patricia Lockwood

L’une des choses les plus frappantes à propos d’Internet dans Personne n’en parle, le premier roman de Patricia Lockwood et le choix du Vox Book Club pour janvier, est la sensation physique. La plupart des romans sur Internet traitent Internet comme un lieu d’abstractions, quelque part désincarné et sans chair. Mais rendu dans la prose perverse et drôle de poète de Lockwood, cet Internet est incarné, est chaleureux, haletant.

« Elle a ouvert le portail et l’esprit l’a rencontrée à plus de la moitié du chemin », commence No One Is Talking About This. « À l’intérieur, il faisait tropical et il neigeait, et le premier flocon du blizzard de tout a atterri sur sa langue et a fondu. »

Internet est ici un portail : un endroit qui promet de vous emmener d’un endroit à un autre, mais ne le fait pas du tout, vous laissant coincé uniquement dans ses propres quartiers exigus. Il fait chaud à l’intérieur, et d’une blancheur éclatante, et tout dans le monde est là.

Internet agit sur le corps. En parcourant son téléphone, la protagoniste sans nom constate que le bout de son doigt est devenu engourdi : au téléphone. » Dès le début, le protagoniste rejette le portail comme « cet endroit où nous sommes sur le point de perdre nos corps ». Mais lorsqu’une tragédie dans la vie hors ligne pousse le protagoniste hors du portail, elle regarde en arrière le portail comme s’il s’agissait de son propre corps. «Elle a posé sa main contre le mur blanc», écrit Lockwood, «et le cœur battait, fort et à grands pas, même en bonne santé. Mais elle n’était plus dans ce corps.

Une partie du caractère physique du portail de Lockwood vient de son attention à l’idée à la fois d’Internet en tant qu’esprit et de l’esprit en tant qu’objet physique. Elle imagine Internet comme son propre esprit, de sorte qu’entrer dans le portail signifie être emporté par les pensées collectives de tous les autres.

Mais elle s’intéresse également à l’idée d’un esprit comme quelque chose de tactile et de charnu, de la pensée comme étant quelque chose qui est joué par le corps. Son protagoniste recule avec dégoût à l’idée de manger de la pieuvre après avoir lu un article en ligne sur l’intelligence de la pieuvre, en partie parce qu’elle commence à considérer le corps de la pieuvre comme son esprit. « Chaque fois qu’elle coupait un tentacule carbonisé parmi des pommes de terre nouvelles irréprochables », écrit Lockwood, « elle se disait: je mange un esprit, je mange un esprit, je mange une bonne compréhension du sujet à portée de main. » Si le corps d’une pieuvre est un esprit, alors l’esprit d’Internet doit être, assurément, un corps.

L’idée d’une séparation entre l’esprit et le corps s’effondre complètement face à la nièce infantile du protagoniste. Né avec le syndrome de Protée, le bébé ne devrait pas vivre longtemps et vivre pleinement dans sa chair aussi longtemps qu’il est là.

« Elle vivrait dans ses sens », expliquent les médecins, alors que la prose de Lockwood devient transparente avec tendresse. «Ses doigts, ses oreilles, sa somnolence et son réveil, une ondulation le long de la peau partout où elle a été touchée. Tout le long de ses bords, juste là où elle s’est tournée vers un autre état. Des mares pleines de clignotements lents, de bulles et de petites frondes ondulantes. Le soi, mais plus encore, comme une éponge. Mais soif.

Le moi du bébé est situé dans ses sens. Elle ne peut pas voir, mais elle aime la musique, et elle répond avec plaisir lorsque sa famille joue à un jeu appelé Little Touch, où ils la touchent légèrement partout. Et tandis qu’un livre moins important aurait l’état du bébé secouant le protagoniste loin de son téléphone, dans la reconnaissance que c’est la vraie vie qui compte et non Internet, No One Is Talking About This reconnaît que la vraie vie et Internet ne sont pas tout à fait si facilement séparés. Le protagoniste arrête tellement de publier sur le portail, bien sûr. Mais elle joue le bébé des Andrews Sisters sur son téléphone et lui lit à haute voix l’entrée Wikipedia de Marlon Brando. Elle garde des photos du bébé sur son téléphone et considère qu’elles constituent sa pleine personnalité.

Le bébé, lui aussi, est incontestablement un moi à part entière, un esprit et un corps en parfaite union – et il en va de même, dans ce livre, d’Internet.

Questions de discussion

Questions de discussion

En tant que personne profondément empoisonnée par le cerveau, j’ai abordé la première moitié de No One Is Talking About This avec une reconnaissance ravie : regardez tous ces mèmes que j’ai oubliés ! Si vous êtes moins empoisonné au cerveau, ou empoisonné au cerveau à partir d’une autre partie d’Internet qui vous laisse peu familier avec les mèmes préférés de Lockwood, comment cette section vous paraît-elle ? Est-ce que tout cela a du sens ? Chaque fois que je lis ce roman, je suis étonné de la vulnérabilité de la seconde moitié. Entre les mains d’un écrivain moins accompli, il serait très facile pour un livre sur un bébé en phase terminale de se sentir grossier et manipulateur, ou pour le protagoniste de couvrir par réflexe la vulnérabilité de ses émotions sous un cynisme désinvolte. Lockwood ne fait ni l’un ni l’autre et parvient à faire en sorte que son compte semble véridique. Cela a-t-il fonctionné pour vous? Comme l’a-t-elle fait? Comme la narratrice de Lauren Oyler dans Fake Accounts, la protagoniste de Lockwood s’inquiète du fait qu’elle écrit par fragments parce que « c’était la façon dont le portail a écrit ». Le narrateur d’Oyler parodie d’abord puis rejette la prose fragmentée, tandis que le protagoniste de Lockwood l’embrasse. Pensez-vous qu’il est vrai que les romans en fragments sont à la hausse à cause des réseaux sociaux ? Quelle approche des fragments trouvez-vous la plus fructueuse ? Si Internet est un portail, où vouliez-vous aller lorsque vous vous êtes connecté pour la première fois ? Avez-vous l’intention d’aller n’importe où maintenant, ou le portail est-il sa propre destination ? Internet est-il un esprit ?