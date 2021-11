« Personne n’est heureux » – Lindelof met le pied sur les difficultés de Man Utd sous Solskjaer

Victor Lindelof a parlé à la presse suédoise des luttes de Manchester United sous Ole Gunnar Solskjaer, et ses commentaires provocants suggèrent que personne au club ne jette l’éponge de si tôt.

Manchester United devaient se battre pour les grands honneurs après avoir supervisé une formidable fenêtre de transfert d’été sur papier. Cependant, si les premiers mois de la campagne se passent bien, United fera bien juste pour accrocher une place dans le top quatre.

Les défaites lamentables contre Liverpool et Manchester City ont mis la position de Solskjaer sous le microscope. Heureusement pour le Norvégien, il semble que la hiérarchie du club reste satisfaite de la direction que Solskjaer les dirige.

Néanmoins, les résultats doivent tout simplement s’améliorer, et le demi-centre Lindelof en a parlé précisément aux médias suédois.

Lindelof est actuellement en service international avec la Suède. Il a récemment été interviewé par Fotbollskanalen (via Sport Witness) et a admis que «personne» chez United n’était satisfait de leur série de résultats indifférents.

Lindelof pourrait avoir un grand mot à dire sur la fortune du club si Solskjaer persiste avec sa nouvelle ligne de fond à trois, et les commentaires du Suédois suggèrent que personne au club n’est prêt à accepter leur saison sinueuse vers la médiocrité.

« Il y a eu des hauts et des bas », a déclaré Lindelof. « Nous n’avons pas joué comme nous le souhaiterions et les résultats n’ont pas été les meilleurs.

«Nous sommes dans une période difficile, mais tout dépend de la façon de revenir et je pense que nous allons le faire.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était surpris des difficultés du club après la signature de Jadon Sancho, Raphael Varane et Cristiano Ronaldo, Lindelof a ajouté : « Nous avons une très bonne équipe avec de bons joueurs, il est donc clair que nous devons bien faire. Mais parfois, c’est comme ça dans le football.

« Vous avez une période pire et nous, en tant qu’équipe, n’avons pas performé au niveau que nous voulons et les résultats ne sont pas venus non plus.

« Personne n’en est content. Mais c’est à nous de le changer et tout le monde travaille dur pour obtenir de meilleurs résultats.

Lindelof a ensuite admis que la dynamique de l’équipe n’avait pas beaucoup changé malgré l’arrivée de Ronaldo. En d’autres termes, les objectifs collectifs sont toujours plus importants que ceux de n’importe quel individu.

« Ça n’a pas beaucoup changé », a admis le défenseur.

«Bien sûr, nous avons apporté un pilier de classe mondiale qui contribue beaucoup à la fois sur et en dehors du terrain. Je pense juste que ça a été agréable de l’avoir là-bas. C’est une bonne personne qui aide beaucoup et essaie de soutenir les jeunes joueurs.

Brendan Rodgers le favori alors que Man Utd envisage le limogeage de Solskjaer

Man Utd en avant sur la liste restreinte de Séville

Pendant ce temps, Séville a dressé une liste restreinte d’attaquants cibles comprenant Edinson Cavani et un autre joueur de Premier League, selon un rapport espagnol.

Youssef En-Nesyri mène généralement la ligne pour Séville. Cependant, le puissant leader vient d’être exclu pendant quelques mois en raison d’une blessure. Même à son retour, ils ne pourront peut-être pas en profiter plus longtemps. L’attaquant marocain est lié à un transfert depuis un certain temps, même s’il semble relativement heureux là où il se trouve.

Maintenant, selon la presse espagnole, Séville ils travaillent à partir d’une liste restreinte de trois noms. Le vétéran de Man Utd Cavani est l’un d’entre eux.

Le retour de Cristiano Ronaldo a ajouté de la concurrence pour les places devant.

Cavani pense qu’ils peuvent tous les deux jouer dans le même système, et ils l’ont fait à l’occasion. Néanmoins, ses minutes sur le terrain ont diminué.

Les rumeurs d’un départ traînent depuis un certain temps. Il pourrait y avoir la possibilité de retourner en Amérique du Sud, où Boca Juniors n’a pas caché son intérêt.

Une autre idée pour Cavani serait de déménager en Liga, où Barcelone cherche un accord de prêt en janvier. Mais ils ne sont pas le seul club espagnol à le considérer. Selon les rapports, Séville ferait de Cavani son homme principal. C’est peut-être plus attrayant que sa situation actuelle à Manchester.

LIRE LA SUITE: Euro Paper Talk: Man Utd a déclaré que 50 millions d’euros les empocheraient pour le remplacement dynamique de Pogba