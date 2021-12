« Personne n’est plus grand que le club »

13/12/2021

Le à 19:22 CET

Joël Xaubet

La vie de Antonio Rüdiger Il a pris un virage à 180 degrés l’année dernière. La centrale berlinoise est passé d’un rejet à Frank Lampard, être le leader de la meilleure défense du monde de la main de Thomas tuchel. Le défenseur est devenu indispensable pour Chelsea en raison de ses contributions à la fois en défense, où il brille par sa force, et en attaque, où il prend brillamment le ballon joué. Mais malgré son bon état, pour l’instant, Rüdiger n’a pas l’intention de renouveler sa relation avec Chelsea au-delà de 2022.

Tuchel, conscient de l’importance de Rüdiger

Dans le passé je rencontre, l’Allemand a été la clé en prenant deux pénalités de nulle part pour que Chelsea se lève avec une victoire subie contre Leeds. Lors de la conférence de presse d’après-match, l’entraîneur des bleus, Thomas Tuchel, a été interrogé sur son joueur : « Nous sommes pleinement conscients de l’importance de Toni et le rôle qu’ils jouent sur et en dehors du terrain. Aucun doute là dessus ».

Tuchel n’a pas hésité à donner un coup de semonce à Rüdiger

Malgré les éloges, Tuchel n’a pas hésité à prêter attention à son joueur et a ajouté que le groupe est plus important pour lui que les individualités: « C `est vrai que personne n’est plus grand qu’un club, personne n’est. C’est un effort d’équipe, c’est un jeu d’équipe et nous sommes un club fort ». L’entraîneur allemand est clair que malgré l’importance indéniable de son compatriote, la santé de l’équipe de Londres doit passer avant tout.

Enfin, interrogé sur les négociations entre club et joueur, Tuchel n’a pas voulu se mouiller : « Au final, il faut un peu de patience. Je n’ai pas de nouvelles pour le moment ». Les négociations semblent totalement arrêtées pour le moment en raison des exigences économiques élevées d’un Rüdiger, prévu par lui Real Madrid, est convaincu qu’il est actuellement l’un des défenseurs les plus recherchés du marché.