“ Personne qui suit de près les loups ne sait pourquoi Nuno Espirito Santo est parti ” alors que l’ancienne star de Tottenham, Darren Bent, le conseille pour le travail des Spurs

De nulle part, il a été annoncé que Nuno Espirito Santo quittait les loups.

Nuno mettra fin à son mandat de quatre ans après le choc des Wolves en Premier League à domicile contre Manchester United dimanche.

.

Nuno a amené les loups en Premier League et les a également guidés vers les quarts de finale de la Ligue Europa

Il avait été lié à des déménagements ailleurs mais cette nouvelle a vraiment pris tout le monde par surprise.

«Ça m’a filé aujourd’hui», a déclaré la journaliste et fan des Wolves Jacqui Oatley à talkSPORT. «J’étais seulement à sa conférence de presse plus tôt aujourd’hui.

«J’ai trouvé que c’était un peu étrange que la conférence de presse ait été avancée d’une demi-heure, ce qui ne semble pas grave, mais il est religieusement 13 heures vendredi.

«Je ne m’attendais pas à cela, mais il y avait quelque chose qu’il a dit lors de sa conférence de presse que j’ai trouvé un peu étrange.

«On lui a posé des questions sur ses projets la semaine prochaine et la saison prochaine et il a dit:« Je me concentre sur demain, j’attends avec impatience demain ».

«Il a dit récemment, lorsqu’on lui a posé une question similaire, qu’il ne pensait qu’au jeu… mais maintenant nous savons pourquoi. Ce n’est pas seulement sa politique, il avait quelque chose en tête.

.

Cette saison a été moins agréable pour Nuno et Wolves, qui ne peuvent pas terminer plus haut que 12e cette saison

Mais pourquoi est-il parti? Eh bien, c’est aussi un mystère pour Oatley et à peu près tous les autres qui s’intéressent à l’équipe.

«Personne ne le sait», a ajouté Oatley. «Personne qui suit les Wolves de très près, à part Nuno et ceux du club, ne sait vraiment pourquoi cela s’est produit spécifiquement.

«Nous savons que Nuno n’a pas du tout apprécié cette saison, il a parlé tant de fois des effets de la pandémie. Il méprise absolument le football sans supporters.

«Il n’avait pas vu sa famille depuis des mois. Il avait son fils à l’université de Manchester, mais sa femme et sa fille étaient au Portugal et il semble avoir été touché de manière pertinente par son incapacité à voyager et à voir ses proches.

«Sur le terrain, beaucoup de choses ont mal tourné. La blessure de Raul Jimenez le 29 novembre et ils n’avaient pas de renfort senior pour lui.

.

Nuno pourrait-il remplacer son compatriote Mourinho à Tottenham?

Les loups vont maintenant commencer à identifier un nouveau remplaçant pour le Portugais, mais quelle est la prochaine étape pour lui?

L’ancienne star de Tottenham, Darren Bent, estime que Nuno représente une bonne option pour son ancien club.

“Il a réussi à obtenir la septième place des Wolves”, a déclaré Bent à talkSPORT. «S’il avait cette équipe des Spurs, avec ces joueurs, je pense qu’il finirait facilement au-dessus de la septième place.

«Je pense que Nuno serait un bon rendez-vous.»

Et selon le Betfair, tous les chemins mènent à Tottenham avec Nuno désormais le favori 8/15 pour devenir le successeur permanent de Jose Mourinho. Ci-dessous, vous pouvez voir qui sont les principaux prétendants à devenir le prochain patron des Spurs.

Cotes du prochain manager de Tottenham

* Cotes selon Betfair

Nuno Espirito Santo 8/15

Simone Inzaghi 1/9

Erik ten Hag 1/7

Graham Potter 12/1

Brendan Rodgers 16/1

Roberto Martinez 16/1

Ralf Rangnick 16/1

Hansi Flick 16/1

Christophe Galtier 17/1

Gareth Southgate 20/1

Mauricio Pochettino 20/1

Rafa Benitez 20/1

Massimiliano Allegri 20/1

Scott Parker 20/1

Marcelo Bielsa 20/1

Antonio Conte 20/1

Ryan Mason 20/1

GAGNEZ 50000 £ avec Dream Team Euros

Dream Team Euros est là

Le meilleur jeu de football fantastique pour accompagner l’Euro 2020 est arrivé.

Et vous pouvez jouer absolument GRATUITEMENT pour courir la chance de gagner le jackpot de 50 000 £.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT!

Euros de l’équipe de rêve

Jackpot de 50 000 £ Le meilleur jeu de football fantastique cet été Jouez dans des mini-ligues contre vos amis, collègues, membres de votre famille – et des célébrités triées sur le volet GRATUIT pour jouer