Personnes: Jennifer Lopez et Ben Affleck “ s’aimeront beaucoup ” ⋆ .

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​une jolie petite réunion et je suis totalement là pour ça. Affleck a été repéré à plusieurs reprises la semaine dernière en train d’être récupéré par l’Escalade blanche de Jennifer, qui l’a ensuite déposé chez elle à Los Angeles. J’espère honnêtement qu’ils ont du bon sexe et que c’est la romance d’été / l’histoire de potins / le drame vintage dont nous avions besoin après la pandémie. Oui, je demande à J.Lo et Ben de se faire des potins. Allez, ce sera tellement amusant! La définition même de gagnant-gagnant. Comme nous l’avons entendu, Jennifer et Ben jouent l’angle timide «juste des amis». Le simple fait que son publiciste ait couvert People, Us Weekly, Page Six et TMZ avec la couverture «juste amis» est assez révélateur. Cela signifie que quelque chose est là.

Plus de 17 ans après leur rupture, Ben Affleck et Jennifer Lopez restent connectés. Les ex ont été vus passer du temps ensemble au domicile de Lopez à Los Angeles vendredi, comme le montrent de nouvelles photos d’Affleck quittant un SUV Escalade blanc. L’acteur de Gone Girl portait un t-shirt, un jean et a été photographié tenant un sac à dos vert militaire alors qu’il sortait de la voiture. Sur d’autres photos, Lopez est vue assise dans la voiture, portant des lunettes de soleil, des créoles et sa lèvre nude signature. «Ils ont passé du temps ensemble à Los Angeles au cours de la semaine dernière», a déclaré une source à PEOPLE à propos du couple, qui était en couple de 2002 à 2004. «Ils ont beaucoup d’amour l’un pour l’autre. Ils se sont toujours admirés. Affleck et Lopez se sont fiancés en 2002 et ont fait la une des journaux en tant que «Bennifer» au cours de leurs années ensemble, jouant même dans les films Jersey Girl et Gigli. Ils ont reporté leur mariage de 2003 jours avant de devoir marcher dans l’allée, puis se sont officiellement séparés en janvier 2004. Bien qu’ils se séparent, les deux sont restés amicaux. «Ce sont des amis», a déclaré vendredi une autre source à PEOPLE. «Ils ont toujours été amis et ils se sont vus au fil des ans.»

J’apprécie vraiment l’analyse vintage de ce que voulait dire OG Bennifer et de ce qu’ils ressentaient vraiment l’un pour l’autre à l’époque. Personnellement, je pense que Ben était vraiment obsédé par elle au début – à tel point qu’il a ouvertement ruiné son mariage avec Cris Judd – puis après environ un an, il s’est auto-saboté parce qu’il était misérable. Comme, il se souciait de Jennifer, mais tout était devenu un cirque. J’avais l’impression que Jen était comme «mais ça allait toujours être comme ça» et il était comme «non». Et elle était comme “QUOI.” Ce qui est intéressant, c’est que cela fait maintenant 17 ans depuis leur rupture et que tout à coup, nous sommes censés croire qu’ils ont toujours été en bons termes pendant tout ce temps? Non. Ils ne l’étaient pas. Mais c’est de l’eau sous le pont, surtout maintenant qu’ils sont tous les deux célibataires et prêts pour un Hot Girl Summer. Croisons les doigts pour que Ben ne le sabote pas.

