Perspective d’expiration F&O 7 octobre : Support astucieux à 17450-17300 cette semaine ; Inde VIX indique une volatilité à venir

L’indice de la peur, India VIX, a bondi au cours des trois dernières séances, indiquant une augmentation de la volatilité à venir.

Par Sameet Chavan

Après une forte reprise au cours de la semaine écoulée, nous avons commencé la séance de lundi sur une bonne note presque vers la barre des 17950. En l’absence d’achat de suivi, l’indice de référence s’est consolidé dans une fourchette de seulement 100 points pour conclure un peu au-dessus de 17850. Le jour suivant, le Nifty a ouvert en vert mais n’a pas réussi à conserver ses gains tôt le matin dès le départ. En fait, la vente s’est aggravée à mesure que nous progressions pour passer en dessous de 17800 d’abord, puis de 17600. L’action n’était pas encore terminée, car nous avons vu Nifty assister à un net rebond pour réduire une grande partie des pertes intrajournalières pour récupérer presque 17750 au proche.

Au cours des deux dernières séances de l’expiration mensuelle, l’indice de référence est resté dans une fourchette étroite avec un soupçon de réservation de bénéfices vers la fin de la séance de jeudi. Bien que cette semaine jusqu’à présent, Nifty soit sorti un peu des sommets historiques, l’expiration de septembre s’est extrêmement bien déroulée pour les taureaux, car ils ont ajouté près de 6% à leur cagnotte. Honnêtement, pour la seconde moitié de ce mois de septembre, nous avons maintenu une position prudente sur le marché et il a bougé beaucoup plus que nous ne l’avions prévu. Dans une course haussière aussi forte, il n’est peut-être pas sage de rester prudent ; mais le genre de projections temporelles et de divergence négative dans les oscillateurs de quantité de mouvement que nous observons, nous continuerions avec la même chose.

Le marché surchargé peut nous surprendre à tout moment et nous réitérons donc rester légers sur le marché. Alors que nous entrons dans la nouvelle série, il serait intéressant de voir comment les choses se déroulent sur le plan national et mondial.

Jetons maintenant un coup d’œil rapide aux activités globales de F&O. Cette semaine, nous avons vu les FII retirer un peu leurs mains car nous avons été témoins d’un bon nombre de ventes d’actions ainsi que de contrats à terme sur indices et actions. De plus, l’indice de la peur, India VIX, a bondi au cours des trois dernières séances, indiquant une hausse de la volatilité à venir.

Dans l’espace F&O, le seul facteur qui indique une position de survente est le Nifty PCR, qui est tombé en dessous de 1. Voyons comment les choses se déroulent à l’avenir. En ce qui concerne les niveaux, 17800 – 17950 reste un obstacle immédiat ; tandis que sur la face inférieure, 17450 – 17300 doivent être considérés comme des supports clés. Le premier signe de faiblesse ne serait visible qu’après avoir cassé la fourchette basse.

(Sameet Chavan est analyste en chef – Technique et produits dérivés, Angel One Limited. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

