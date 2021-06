Perspective incertaine et ses implications sur l’enseignement supérieur

Du point de vue d’un étudiant, cela devrait apparaître comme l’un des investissements les plus prometteurs de sa vie plutôt que comme un pari.

Par Rupesh Bisht

La pandémie de COVID-19 a modifié les perspectives de vie et de carrière de nombreux étudiants diplômés, en particulier des universitaires en gestion, dont l’espoir d’un grand décollage professionnel a été entaché par les incertitudes imminentes. Ils sont sur le point de mettre le pied dans ce qui pourrait être qualifié de l’un des marchés du travail les plus difficiles depuis des décennies. En plus d’anticiper leurs mouvements de survie dans l’économie volatile actuelle, ils sont également aux prises avec les changements du système éducatif.

La transition soudaine vers l’espace d’apprentissage virtuel les a amenés à réévaluer leurs choix concernant l’institution, le cours et la carrière. La numérisation de l’éducation a posé des défis aux étudiants et aux institutions, en soulevant le besoin de devenir plus pertinents et centrés sur l’avenir, en répondant aux exigences du nouvel ordre mondial.

Dans un revirement brutal par rapport aux temps anciens, il a été constaté que l’éducation sur le campus est remplacée par des modes d’apprentissage en ligne et hybrides. Ce changement est susceptible de toucher la stratégie d’inscription conventionnelle des établissements, en particulier pour les étudiants internationaux. L’évolution de la tendance a poussé les établissements à se concentrer sur la qualité, qu’il s’agisse de la structure du programme ou de l’ensemble des compétences, car c’est la seule voie à suivre.

En outre, pour garder une longueur d’avance, les établissements doivent non seulement envisager de réduire leurs frais de scolarité pour augmenter leurs inscriptions, mais également investir dans une technologie éducative de pointe. Cela aiderait les instituts à conserver non seulement la force de leurs étudiants, mais aussi à réduire leur taux d’attrition. Plus les étudiants sont satisfaits de l’expérience d’apprentissage virtuel de leur institut, moins ils sont susceptibles d’abandonner le cours. Du point de vue d’un étudiant, cela devrait apparaître comme l’un des investissements les plus prometteurs de sa vie plutôt que comme un pari.

Par conséquent, avant de recycler leurs étudiants, les établissements sont tenus de se recycler en parallèle avec les demandes actuelles du marché. À cette fin, de nombreuses institutions se sont également associées à différentes plateformes EdTech pour proposer divers cours axés sur les compétences à leurs étudiants. En outre, les changements robustes de l’économie ont conduit à des solutions technologiques étendues, suscitant une énorme demande de restructuration des programmes et de réformes pédagogiques. Aujourd’hui, les établissements cherchent à combiner les compétences de gestion existantes avec une approche davantage axée sur la technologie pour générer d’excellentes opportunités de stage et d’emploi à temps plein pour leurs étudiants.

Des secteurs tels que EdTech, FinTech, HealthTech, Consulting, Cybersecurity, Gaming, Analytics, Cloud Computing, AI, ML et Data Analytics prospèrent dans le scénario actuel de récession économique. Par conséquent, les institutions devraient intégrer des compétences immergées dans l’industrie et préparer une main-d’œuvre de diplômés en gestion experts en transformation numérique, automatisation des processus, intégration technologique, analyse de données, intelligence artificielle et apprentissage automatique.

On pense que l’effet collatéral de la restructuration des programmes et du réalignement des cours est une augmentation significative de la demande de programmes de MBA consolidés regorgeant de spécialisations technologiques. Aujourd’hui, de plus en plus d’étudiants optent pour un diplôme MBA combiné, qui offre un mélange de compétences techniques et de gestion par rapport à un diplôme généralisé. En raison de sa portée, de sa perspective et de sa virtuosité limitées, un MBA général non diversifié ne pourrait attirer des candidats que le poste de cadre commercial à l’ancienne. Par conséquent, à l’ère de la numérisation rapide, les jeunes diplômés doivent se constituer un portefeuille polyvalent qui les aiderait à démarrer leur carrière et à atteindre de nouveaux sommets.

S’adaptant à la dynamique actuelle du marché, les écoles de commerce haut de gamme d’aujourd’hui se sont tournées vers la dispense de cours basés sur les compétences pour aider les étudiants à développer un créneau. Par conséquent, les cours intégrés à la technologie de pointe sont très demandés car ils les préparent au futur scénario de travail. Cela les oblige à acquérir des compétences plus spécifiques comme la blockchain, le marketing numérique, le conseil et l’apprentissage automatique. Par conséquent, l’objectif principal des programmes d’enseignement supérieur s’est déplacé vers la préparation des étudiants aux opportunités d’emploi pendant le monde COVID et post-COVID.

Malgré les perspectives moroses, les jeunes diplômés peuvent préserver leur parcours professionnel de la dégringolade, du fait des forces du marché, en investissant dans les compétences, au-delà des études classiques de management. En plus d’acquérir une expertise technologique de la nouvelle ère, les vétérans de l’industrie conseillent aux jeunes aspirants de s’imprégner de traits tels que l’agilité, l’adaptabilité et la résilience. Ces attributs les aideront à progresser dans leur carrière en développant la prévoyance pour identifier les opportunités et les modèles de croissance appropriés.

(L’auteur est PDG de la Master’s Union School of Business. Les opinions exprimées sont personnelles et pas nécessairement celles de Financial Express Online)

