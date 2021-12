Perspectives 2022 : Construire un avenir numérique résilient

Les investissements dans le multi-cloud hybride, la cybersécurité, l’automatisation et l’IA aideront les entreprises indiennes à devenir plus résilientes



Par Faiz Shakir

Au cours des 18 derniers mois et plus, le changement organisationnel a été forgé par des pressions internes et externes. Les organisations qui ont avancé avec un état d’esprit agile et qui ont adopté les bonnes technologies numériques pour soutenir leurs équipes et leurs clients ont obtenu d’excellents retours. Aujourd’hui, à l’aube d’une nouvelle ère, les organisations disposent d’une brève fenêtre d’introspection pour réfléchir à la manière dont elles souhaitent fonctionner et affiner leur approche.

Le multicloud hybride, la cybersécurité, l’automatisation et l’intelligence artificielle sont quelques-unes des technologies clés qui auront un rôle important à jouer dans l’amélioration de l’expérience client et l’accélération de la croissance des entreprises en 2022. Voici comment quatre des secteurs clés de l’Inde utiliseront ces technologies dans le but de créer un avenir numérique résilient :

BFSI

Les récents développements rapides des services financiers des nouveaux acteurs et des fintechs ont remis en question la domination des banques traditionnelles. Ainsi, tous les BFSI se concentreront sur la transformation de leurs expériences client numériques tout en fidélisant, engageant et acquérant de nouveaux clients. Les BFSI chercheront à automatiser leurs processus manuels, à développer davantage de produits numériques et à fournir de meilleurs services dans l’ensemble. La modernisation de leur infrastructure informatique et de leurs applications, et le passage à des solutions multicloud hybrides seront essentiels à ce modèle.

TI/TI

La transformation hypernumérique observée depuis la pandémie continuera de s’accélérer alors que les entreprises indiennes recherchent des solutions plus rapides et axées sur la valeur pour sécuriser leur main-d’œuvre, leurs applications et leurs données. Les organisations IT/ITeS s’appuieront sur le multicloud hybride pour assurer la cohérence opérationnelle de leurs charges de travail, car elles auront besoin d’expériences utilisateur, de politiques, de postures de sécurité et d’accords de niveau de service unifiés. Face à l’évolution du paysage des menaces pour la sécurité, la « confiance zéro » deviendra la stratégie de défense de choix. Et dans le cadre de cette stratégie, l’automatisation de la sécurité jouera un rôle important dans la protection constante des vulnérabilités d’une entreprise contre les menaces externes et internes. Enfin, les entreprises se tourneront vers l’IA et l’automatisation pour aider leurs effectifs actuels à relever les défis opérationnels.

Soins de santé

L’objectif ultime du secteur est de sauver des vies, donc l’élimination de tous les problèmes qui pourraient entraver cet objectif, en particulier d’un point de vue informatique, sera l’objectif principal pour 2022. Notre dernier rapport Enterprise Cloud Index a identifié que de nombreux organismes de santé ont un cinq- plan de l’année pour passer au multicloud hybride, et continuera d’examiner l’informatique de manière plus stratégique. Cette architecture offrira aux DSI agilité, flexibilité et contrôle, et aidera également à positionner l’industrie pour de nouvelles innovations dans des domaines tels que l’IA, l’IoT, la RA, la RV et la robotique. Tous les CXO du secteur de la santé donneront la priorité au renforcement de leurs environnements informatiques avec la capacité de récupérer rapidement des attaques de ransomware.

UAP/Gouvernement

Étant donné que ceux-ci traitent régulièrement d’immenses volumes de données, la gestion des données et la cybersécurité, ainsi qu’une infrastructure mise à niveau et évolutive comme le multicloud hybride qui peut facilement prendre en charge de lourdes charges de travail pendant les périodes cruciales, resteront primordiales.

La future entreprise prend forme, avec un fort accent sur la refonte des processus pour améliorer et simplifier le travail. En 2022, alors que les données renforcent leur position en tant que devise des entreprises numériques, les investissements dans le multicloud hybride, la cybersécurité, l’automatisation et l’IA, aideront les organisations indiennes à devenir plus résilientes.

L’écrivain est directeur général – Ventes, Inde et SAARC, Nutanix

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.