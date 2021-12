Perspectives 2022 de biens de consommation durables : efforts de premiumisation pour générer des bénéfices plus élevés, vérifier les actions pour acheter

Au cours de l’année à venir, les analystes d’ICICI Securities prévoient des marges stables en glissement annuel pour les biens de consommation durables, mais pensent que de nouvelles catégories telles que les tondeuses, les sèche-cheveux et les lave-vaisselle entraîneraient probablement une forte croissance des volumes.

Actions à acheter en 2022 : Les entreprises de biens de consommation durables ont vu leurs marges s’améliorer en 2021 malgré une forte augmentation des coûts des matières premières et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Au cours de l’année à venir, les analystes d’ICICI Securities prévoient des marges stables sur une base annuelle, mais pensent que de nouvelles catégories telles que les tondeuses, les sèche-cheveux et les lave-vaisselle entraîneraient probablement une forte croissance des volumes. « En raison de puissants leviers d’exploitation, nous nous attendons à ce que la plupart des entreprises enregistrent une croissance du PAT supérieure à la croissance des revenus », ont-ils ajouté. La société de courtage a attribué une note « acheter » à Havells India et une note « Ajouter » à Crompton Greaves et Whirlpool of India.

Récapitulatif et perspectives

En 2021, les actions de biens de consommation durables couvertes par ICICI Securities ont aidé les investisseurs à empocher des rendements de 41,8%. Avec des actions telles que Bajaj Electronics et Dixon Technologies doublant l’argent des investisseurs. « De multiples tranches de hausses de prix, des contrats de couverture, une réduction des dépenses publicitaires et des programmes de rentabilité ont aidé les entreprises à maintenir leur rentabilité dans cet environnement difficile », ont-ils ajouté.

ICICI Securities prévoit que l’inflation des matières premières sera largement terminée en 2022. Les entreprises de biens de consommation durables ont réussi à faire face à la hausse des prix des matières premières en mettant en œuvre des hausses de prix, en modifiant la composition des revenus, des efforts de premiumisation et des initiatives de réduction des coûts. « Pour cette raison, nous pensons que l’impact de l’inflation serait terminé en 2022. De plus, l’inflation fera désormais partie des trimestres de base », ont-ils déclaré. En 2022, la société de courtage estime que le segment des appareils de cuisine se portera bien et qu’une demande immobilière plus élevée se traduira par une augmentation des dépenses en biens de consommation durables.

Appels d’actions

Havells Inde : Acheter

Jusqu’à présent cette année, le cours de l’action Havells India a grimpé de 52,54 % pour se négocier désormais à 1 388 roupies par action. « Une forte croissance des volumes (gains de parts de marché), des hausses de prix élevées à un chiffre et une reprise de Lloyd entraîneront probablement une forte croissance pour Havells India », a déclaré ICICI Securities. La société de courtage s’attend à ce que Havells déclare des revenus et des TCAC PAT de 17,7 % et 22,5 %, respectivement, au cours de l’exercice FY21-FY24E. Le prix cible fixé pour la société est de 1 650 roupies chacun, ce qui implique une hausse de 19%.

Tourbillon de l’Inde : ajouter

L’action Whirlpool a été améliorée en 2021, chutant de 33% jusqu’à présent pour se négocier maintenant à Rs 1 744 pièce. « Après avoir perdu des ventes au cours de deux saisons estivales consécutives en raison des fermetures de Covid (saison clé pour les ventes de réfrigérateurs et de climatiseurs), nous pensons que Whirlpool rebondira fortement avec des ventes élevées », ont déclaré les analystes. L’acquisition d’Elica par la société est considérée comme créatrice de valeur. Le prix cible de Whirlpool est fixé à 2 500 Rs par action, ce qui se traduit par une hausse de 43 %.

Grèves de Crompton : ajouter

L’action a augmenté de 14% cette année et se négocie actuellement à Rs 431 par action. « Crompton se consacre à investir dans la R&D pour lancer des produits centrés sur le consommateur afin de favoriser la premiumisation et de gagner des parts de marché », a déclaré ICICI Securities. « Nous restons positifs sur le modèle commercial de l’entreprise en raison de ses avantages concurrentiels et de ses opportunités de croissance », ont-ils ajouté. La société de courtage a un prix cible de Rs 504 par action fixé sur Crompton Greaves. Cela suggère un potentiel de hausse de 17 %.

Bajaj Electricals : ajouter

L’action Bajaj Electricals a été la plus performante parmi les biens de consommation durables en 2021. L’action a augmenté de 110% et se négocie actuellement à 1 299 Rs par action. « Nous pensons que la scission de l’activité EPC aidera l’entreprise à améliorer sa rentabilité et sa génération de trésorerie », a déclaré la société de courtage. Le prix cible fixé sur Bajaj Electricals laisse entrevoir une baisse de 10 %.

Dixon Technologies : Tenir

Les actions de Dixon Technologies ont grimpé de 103 % jusqu’à présent en 2021. « Nous restons positifs sur le modèle commercial de l’entreprise en raison d’un solide avantage concurrentiel et d’opportunités de croissance », a déclaré ICICI Securities. La société de courtage s’attend à ce que Dixon Technologies rapporte un TCAC PAT de 55,9% au cours des FY21-FY24E et un RoE supérieur à 30% au cours des FY23-24. Le prix cible de Rs 5 200 par action implique une baisse de 6%.

