Perspectives 2022 des FPI : les tendances du retour au bureau et la poursuite des embauches dans le secteur informatique pourraient être de bon augure

Par Michael Holland

Près de trois ans après l’implantation des Real Estate Investment Trusts (REIT) en Inde, cette classe d’actifs est devenue une composante essentielle des portefeuilles d’investissement diversifiés à long terme. Les trois FPI cotées ont levé au total plus de 16 500 crores de roupies en tant que capitaux propres primaires et ont touché une capitalisation boursière combinée de 59 000 crores de roupies alors même que la pandémie a fluctué et a coulé au cours des deux dernières années. En fait, depuis son inscription en 2019, Embassy Office Parks REIT a enregistré un paiement de 100 % pendant 10 trimestres consécutifs, distribuant plus de 4 800 crores de roupies aux porteurs de parts avec un rendement total de plus de 30 %. Alors que les rideaux se ferment sur 2021, c’est le moment opportun pour comprendre les facteurs qui ont entraîné les rendements des FPI en Inde et ce que l’avenir peut réserver aux investisseurs de détail.

INVESTISSEMENTS EN IMMOBILIER COMMERCIAL ET OPPORTUNITÉ DE FPI

L’immobilier commercial est longtemps resté inaccessible principalement aux investisseurs de détail en raison des prix élevés des billets, de la nature illiquide à long terme des investissements, des implications fiscales et des difficultés d’administration et de gestion d’actifs importants. Désormais, les investisseurs particuliers peuvent créer de la richesse grâce à l’immobilier commercial grâce au produit FPI – une unité liquide et négociable avec une efficacité fiscale et une gestion de haute qualité.

Les FPI indiennes disposent généralement d’actifs de bureaux de qualité, loués à certaines des meilleures sociétés au monde. Le produit est géré par des professionnels, très fiscalement avantageux et s’appuie sur un cadre réglementaire solide comparable à celui du monde développé. De par leur nature même, les actifs des FPI sont relativement stables en raison des baux à long terme avec les multinationales et les sociétés Fortune 500. De plus, ils offrent un rendement fiscalement avantageux grâce à des distributions trimestrielles et, en tandem, offrent un potentiel d’appréciation du capital en raison de l’augmentation de l’échelle et/ou de la valeur des actifs physiques sous-jacents. Cela en fait un instrument de diversification attrayant à travers les cycles du marché et de l’économie, ce qui était très évident tout au long de 2021.

2021 : UNE ANNÉE JALONNE

La dernière partie de 2021 a vu le marché de l’immobilier commercial (CRE) connaître un rebond de la demande de crédit-bail sur les principaux marchés de bureaux en Inde, menés par Bengaluru, Mumbai et Delhi NCR. Cette demande a été motivée par plusieurs facteurs – l’augmentation sans précédent des embauches, en particulier dans les secteurs de l’informatique et des ITES, la demande de dédensification et d’espaces de catégorie A offrant un environnement de travail sûr, et un sentiment unanime de retour au bureau, souvent dans un environnement plus avatar flexible et hybride.

Le troisième trimestre a connu une augmentation de 46% des locations brutes par rapport au trimestre précédent, selon Cushman & Wakefield, ce qui est de bon augure pour les FPI. La qualité des locataires et l’emplacement des actifs dans les micro-marchés de premier ordre ont été la principale raison pour laquelle les FPI n’ont pas souffert en termes de recouvrement des loyers et sont désormais sur le point de bénéficier de la traction locative attendue des changements technologiques mondiaux accélérés par la pandémie. À titre d’exemple, Embassy REIT a 74 % de son portefeuille dans le hub technologique de Bengaluru, et les occupants du Tech/Global Captive Center contribuent à 70 % de sa superficie louée.

Une réduction de la valeur de souscription minimale ainsi que de la taille du lot de négociation par SEBI – Rs 300 – 400 par rapport aux Rs 50 000 précédents, a ouvert la porte aux investisseurs de détail pour investir dans les REIT. En outre, une appréciation croissante du fait qu’une grande partie des distributions des FPI est exonérée d’impôt est un autre aspect qui a vu les FPI devenir un ajout important au portefeuille pour les investisseurs de détail en Inde. Un indicateur de cette augmentation de l’intérêt des investisseurs de détail est que la base de porteurs de parts d’Embassy REIT a triplé en 2021.

L’OPPORTUNITÉ 2022

Si 2021 a été l’année qui a souligné la force et la résilience des FPI face à la pandémie mondiale, 2022 sera probablement l’année qui verra un plus grand nombre d’employés de retour au travail, la poursuite des embauches dans le secteur de la technologie, l’amélioration de la qualité d’espaces de travail, y compris la dédensification et les opérations intégrées à la technologie qui stimulent la demande de bureaux. En conséquence, le segment des bureaux continuera de générer une part importante du volume global de la demande immobilière en 2022 avec les centres de données. En fait, NASSCOM estime que 500 nouvelles capacités mondiales (GCC) apparaîtront entre 2022 et 2025 ; stimuler considérablement la demande de crédit-bail en tandem avec des secteurs en croissance rapide tels que la technologie, le commerce électronique et les services financiers.

Ceci, combiné aux perspectives positives de l’immobilier commercial en Inde au cours des prochaines années, en particulier pour les locaux loués de qualité, devrait stimuler considérablement la demande d’investissements via les FPI. Selon les estimations de l’ICRA, le marché s’attend à des collectes de fonds totalisant Rs 3,50,00 crores par le biais de fiducies d’investissement dans les infrastructures et l’immobilier en 2022.

Potentiel de croissance élevé pour la classe d’actifs, environnement commercial en rebond, réduction des prix d’entrée et amélioration de la liquidité, confort d’un cadre réglementaire et d’une gestion d’actifs solides, fiscalité avantageuse et faible volatilité, même au milieu de la pandémie. Les FPI indiennes peuvent livrer autant d’articles sur la liste de souhaits des investisseurs de détail en 2022.

(Michael Holland est le PDG d’Embassy REIT. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

