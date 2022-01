Perspectives 2022 : les principales tendances qui façonneront le marketing OEM cette année

Par Ashwin Shekhar

Alors que nous entrons dans une nouvelle année dans l’ère de la nouvelle normalité, il serait impératif pour les développeurs d’applications et les marques de rester au courant des principales tendances du marketing mobile, qu’ils peuvent exploiter pour améliorer leurs opportunités de croissance d’utilisateurs. Celles-ci joueraient un rôle central alors que les marques et les développeurs d’applications élaborent des stratégies cohérentes avec les plates-formes publicitaires OEM (Original Equipment Manufacturer) pour smartphones telles que Xiaomi, OnePlus, Oppo, Vivo, Samsung ou HUAWEI.

Il est temps que les marketeurs indiens restent au fait des tendances clés pour tirer le meilleur parti des opportunités de croissance de leur marque. Indéniablement, la publicité dans les magasins d’applications alternatifs des OEM de smartphones doit être ajoutée à tout mix marketing mobile en 2022 pour donner aux marques l’avantage concurrentiel qu’elles recherchent.

L’adoption du marketing OEM par les spécialistes du marketing, l’acquisition d’utilisateurs, les responsables de marque et les développeurs d’applications est en augmentation constante dans les principales zones géographiques. Les plates-formes publicitaires OEM telles que Xiaomi, Huawei, OPPO, OnePlus et Vivo ont déjà attiré l’attention en raison de leurs ventes mondiales et de leur large portée auprès des consommateurs cette année. Prenez par exemple Xiaomi qui a remplacé Samsung pour devenir le fabricant de mobiles le plus vendu en Europe. En Inde également, la marque détenait la part de marché maximale aussi récemment qu’au troisième trimestre de 21, selon l’International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker. En fait, Xiaomi a dominé les expéditions du marché indien des smartphones au troisième trimestre 2021 avec une part de 22%, selon les dernières recherches de Counterpoint. Samsung est resté la deuxième marque de smartphones en Inde, ses expéditions enregistrant une part de 19%. Ces OEM bénéficient également de l’offre d’une gamme plus large de smartphones plus abordables par rapport à d’autres géants mondiaux comme Apple.

Les plates-formes publicitaires OEM d’acteurs comme Xiaomi, Samsung et Vivo ont pénétré de manière agressive sur les marchés occidentaux et se sont régulièrement positionnées au premier plan en Inde – une tendance qui devrait se poursuivre tout au long de 2022. Cela inclut certaines des opportunités de marque les plus recherchées dans le monde, comme l’accord exclusif de Vivo pour devenir le sponsor smartphone officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Les spécialistes du marketing mobile et les développeurs d’applications indiens devraient tirer parti de ces opportunités pour élargir leur base d’utilisateurs en lançant leurs applications dans des magasins d’applications alternatifs. Nous nous attendons à ce que le marché indien utilise des fabricants OEM de smartphones tels que Xiaomi, Huawei, OPPO, OnePlus, Vivo et realme comme alternative aux canaux de commercialisation beaucoup plus chers, pour stimuler la croissance des utilisateurs jusqu’en 2022.

Les équipementiers deviennent les pionniers pour défier le duopole de Google et Facebook en 2022

En proposant leurs propres boutiques d’applications dédiées, les fabricants de smartphones remettent en cause le duopole de Google et Facebook. Les principaux équipementiers mondiaux tels que Xiaomi, Huawei, OPPO, realme et Vivo détiennent déjà une part de marché de 45%, et leur menace pour le duopole de l’industrie deviendra encore plus forte grâce aux innovations continues qui aident les marques et les développeurs à tirer parti des plateformes publicitaires OEM. En plus de leur part de marché croissante, les équipementiers développent des produits publicitaires sophistiqués qui permettent aux développeurs et aux marques de gagner de nouveaux utilisateurs.

De plus, ces OEM sont également en mesure de rivaliser avec le duopole de Google et Facebook en raison de leurs prix bas pour l’acquisition d’utilisateurs, des options de publicité sans danger pour la marque et en offrant une alternative sans fraude. Alors que de plus en plus de développeurs choisissent de tirer parti de la puissance des plates-formes publicitaires OEM, les partenaires de mesure mobile (MMP) tels qu’Appsfyler et Adjust choisissent d’intégrer les principaux fabricants OEM de smartphones, ce qui permet aux développeurs de suivre les utilisateurs entrants à partir de ces plates-formes. L’indice de performance AppsFlyer le plus récent, par exemple, met en évidence le statut des fabricants de smartphones comme étant très bien notés pour leur volume et la haute qualité de leurs utilisateurs.

Les canaux OEM seront exploités par de plus en plus de développeurs de jeux mobiles que jamais auparavant

Jusqu’à récemment, il y avait plusieurs idées fausses concernant les OEM et les façons dont leurs plateformes publicitaires pourraient être monétisées pour les jeux mobiles. Par exemple, il est important pour les développeurs de savoir que les OEM de smartphones peuvent être utilisés sans adopter de nouvelles solutions de facturation. Il existe des solutions disponibles pour les magasins tels que Samsung, Huawei et Xiaomi qui intègrent des solutions de facturation afin que les développeurs puissent publier sur ces magasins. De plus, il n’est pas obligatoire pour les développeurs d’applications en Inde d’utiliser des solutions de facturation uniques pour OPPO, OnePlus, Vivo et Xiaomi.

Un mythe courant concernant la monétisation des jeux mobiles est que la distribution sur des magasins d’applications alternatifs signifie que leur monétisation ne sera pas reconnue par les sociétés de publicité vidéo comme Unity et AppLovin. La vérité est qu’il n’y a aucune limitation du côté des développeurs d’applications, tant que l’App Store alternatif n’a aucune objection à la distribution d’une application avec les services Google Play installés.

Il est temps que les développeurs d’applications indiens rompent avec ces idées fausses qui les ont empêchés d’exploiter les avantages des OEM de smartphones dans le passé. À mesure que de plus en plus de développeurs connaissent et sont correctement informés du fonctionnement de la monétisation sur les plates-formes publicitaires OEM, nous nous attendons à une augmentation de l’adoption tout au long de 2022 par les développeurs de jeux mobiles.

Le marché de l’App Store va se diversifier à la vitesse de la lumière

L’année prochaine, le marché se diversifiera à un rythme extrêmement rapide. Il existe déjà des exemples d’éditeurs mondiaux puissants, comme Epic Games, qui modifient considérablement le marché. Un exemple international est celui d’Epic Games, qui a mis en évidence les dangers d’un monopole en publiant une version mise à jour de son jeu populaire, en contournant les options de paiement de l’App Store et de Google Play. Alors que ces entreprises s’affrontaient, Fortnite a été retiré de l’App Store.

De tels cas d’actions monopolistiques ne manqueront pas de motiver les développeurs à rechercher des plates-formes publicitaires OEM pour smartphones. Nous le constatons déjà dans des régions comme l’Asie du Sud-Est, où les développeurs bénéficient d’un écosystème plus équilibré. Lorsque PayTM a été temporairement supprimé du Google Play Store, les entreprises technologiques indiennes ont cherché des alternatives. Des entrepreneurs de premier plan en Inde ont maintenant uni leurs forces pour créer leur propre magasin d’applications.

Une fois que le marché commencera à se diversifier, l’effet d’entraînement sera extrêmement rapide. Nous nous attendons à ce que cela conduise à une évolution vers de nombreux autres magasins d’applications en concurrence pour des parts de marché en 2022.

(L’auteur est co-fondateur et directeur des recettes, AVOW. Les opinions exprimées sont personnelles.)

