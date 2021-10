Perspectives boxe actuelles – Espabox

Marcos Antonio Nogueroles Hernandez

Ce terme très pharmaceutique a une connotation différente dans le beau monde des seize cordes. Prospect, c’est ainsi qu’on appelle certains boxeurs qui semblent avoir un avenir prometteur. Promesses de ce noble art après tout. Certains se réalisent mais avec une fureur de star.

Dans le seul but de susciter le débat et de diffuser un peu plus ce sport, je m’apprête à vous présenter six jeunes lions qui pourraient un jour atteindre le sommet du monde de la boxe.

Certains vous sembleront sûrement familiers, d’autres non. Sans plus tarder, je m’apprête à vous les présenter :

* Frank Sánchez

Né à Guantanamo (Cuba), son record professionnel est de 19-0, son record amateur est de 43-12. Ce poids lourd a 29 ans et il est bien connu que les Cubains ont tendance à tarder au professionnalisme, pourtant il est déjà en mesure d’entreprendre des entreprises importantes. Il vient de remporter avec succès son dernier combat en utilisant le style traditionnel cubain qui est basé sur celui du « frapper et ne pas se faire toucher » que beaucoup de ses compatriotes ont si bien appliqué, comme Rigondeaux. Frank appartient au bloc de Señor Reynoso, ce qui est généralement un gage de succès. La prochaine étape sera cruciale. Nous allons voir ce qui se passe.

* David Morrell

Osvary David Morrell de Santa Clara (Cuba) a 23 ans et a une fiche professionnelle de 5-0. Dans le domaine amateur, il détient un record de 49-5. Il est actuellement champion WBA par intérim et son objectif est de détrôner le champion du monde qui n’est autre que Saúl Álvarez. Morrell est un super milieu de terrain agressif avec d’excellents mouvements des bras et des jambes. Il a une certaine électricité qui le rend dangereux. Reste à voir s’il a la forme et la persévérance pour arriver à affronter les meilleurs, on verra.

* Tim Tszyu

Le fils de la légende Kostya Tszyu. Tim est australien, 26 ans, avec une fiche professionnelle de 19-0. Il a déjà une victoire contre Jeff Horn, qui est un boxeur bien connu et ancien champion du monde, et dans son prochain combat il affrontera Takashi Inoue qui est un bon boxeur.

Ce combat sera crucial pour voir si Tim est prêt à affronter Charlo ou Castaño, les dominants super poids welters.

* Jaron Ennis

Il a 24 ans et est originaire de Philadelphie. Son bilan professionnel est déjà impressionnant puisqu’il a une fiche de 27-0 avec 25 KO. C’est un poids welter qui, avec beaucoup d’efforts, parvient à se tailler une place dans la catégorie dominée par Crawford ou Spence. C’est un boxeur redoutable, complet, rapide, technique et percutant. Il a tout pour atteindre le sommet sans problème. Peut-être manquez-vous d’un sponsor capable de préparer le chemin pour vous. D’autres avec moins sont déjà champions du monde.

* Shakur Stevenson

Né dans le New Jersey, 24 ans, 16-0 en tant que professionnel, 61-6 dans le monde amateur. Médaille d’argent olympique. Il a déjà été champion du monde mais a des bases plus que solides pour parler d’une future star de la boxe. Il affrontera Herring pour le titre mondial des super poids plume et le prochain pourrait être Oscar Valdez qui devra restaurer son honneur après toute cette histoire de dopage.

Shakur est techniquement une merveille, s’il ne se perd pas, nous aurons un hors série qui pourra donner de grands moments dans les années à venir.

* Ryan Garcia

Californien de 23 ans, 21-0 en professionnel, 29-15 en amateur. Il est mieux connu pour son activité sur les réseaux sociaux que pour ses performances sur le ring. Du bloc d’Eddie Reynoso et promu par Óscar de la Hoya. Cette année, sa carrière est en net déclin, d’abord apparemment à cause de problèmes mentaux et maintenant à cause d’une blessure à la main qui a annulé son prochain combat. J’ai beaucoup de doutes sur ce combattant mais il est dans l’esprit de tous les fans.