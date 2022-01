Perspectives d’avenir : élections dans sept États et test à mi-parcours de la popularité de Modi en 2022

Alors que les élections mettront à l’épreuve la popularité du Premier ministre Narendra Modi, l’opposition fait face à des défis sans fin dans une année de calcul.

Après une année 2021 pleine d’action qui a vu l’impasse du gouvernement avec les agriculteurs aboutir à une baisse majeure des lois agricoles, la tentative infructueuse du BJP d’arrêter la victoire de Mamata Banerjee au Bengale occidental et la lutte du Congrès pour contenir les luttes internes dans ses unités d’État, le l’année 2022 promet beaucoup plus. Une année électorale chargée en énergie, 2022 commencera par le verdict du peuple dans cinq États, dont l’Uttar Pradesh, un territoire politiquement crucial. Les élections, qui devraient avoir lieu en février-mars de cette année, ne décideront pas seulement du sort de ces gouvernements, mais donneront également le ton aux élections de Lok Sabha qui se tiendront deux ans plus tard en 2024. Alors que les élections mettront La popularité du Premier ministre Narendra Modi à tester, l’opposition fait face à des défis sans fin dans une année de calcul.

Sondages à l’Assemblée dans sept États

L’année commence par des élections dans cinq États de l’UP, du Pendjab, de l’Uttarakhand, de Goa et du Manipur en février-mars de cette année et se termine par des scrutins dans l’Himachal Pradesh et le Gujarat en novembre-décembre. Sur les sept États qui se rendent aux urnes cette année, le BJP est au pouvoir dans tous les pays, à l’exception du Pendjab. Le résultat de ces résultats aura une incidence sur le paysage politique en 2022 et au-delà, à l’approche des élections de 2024 à Lok Sabha. Avec des sondages préalables au sondage montrant peu de choses pour prouver que la popularité de Modi diminue, les résultats dans cinq États qui iront aux urnes au cours du premier semestre de cette année seront la première indication si des problèmes tels que la protestation des agriculteurs, la gestion de Covid-19, l’inflation , et le chômage ont eu une incidence sur l’humeur de la population.

Test de popularité de Modi

Les élections évalueront également la popularité de « Brand Modi », qui a été la clé de la réussite du BJP lors des élections à travers le pays depuis 2014. Les ravages causés par la deuxième vague de COVID-19 suivis par les craintes d’une troisième vague imminente au milieu l’arrivée de la variante Omicron en Inde pourrait s’avérer être la référence principale de ce test. Le résultat des élections, en particulier dans l’Uttar Pradesh, décidera également de l’avenir de l’opposition qui a accaparé le gouvernement sur diverses questions. avec UP considéré comme la porte d’entrée du pouvoir au Centre, le BJP connaît l’importance de gagner ces élections. Avec des élections dans l’État d’origine du Premier ministre, le Gujarat, prévues pour la fin de l’année, tout glissement dans un État avec le plus grand nombre de sièges au Lok Sabha, y compris celui du Premier ministre, suffira à ébranler l’aura d’invincibilité de Modi. Les enjeux sont donc bien plus élevés pour le BJP cette année.

Unité et leadership de l’opposition

La victoire écrasante de Mamata Banerjee dans les sondages du Bengale occidental a catapulté sa revendication en tant que challenger distingué de Modi parmi les satrapes régionaux comme le député Staline qui a arraché le pouvoir à l’alliance AIADMK-BJP au Tamil Nadu et Pinarayi Vijayan qui a propulsé la gauche à sa deuxième victoire consécutive record . La victoire de Trinamool a ravivé l’ambition de Mamata d’un rôle national alors que son parti s’incursion dans le territoire du Congrès à Goa. Les ambitions de Mamata provoquant un malaise au Congrès, les actions de l’opposition seront cruciales pour façonner le paysage politique en 2022 et seront surveillées de très près. Les élections de cette année seront donc tout aussi difficiles pour le Congrès qui lutte contre une crise existentielle sans précédent. La question de l’unité de l’opposition et de sa direction est appelée à dominer la politique indienne à l’approche des élections de Lok Sabha. Plusieurs tentatives pour forger un front d’opposition uni ont échoué en raison d’ambitions personnelles et cette année sera également un test du courage de l’opposition pour mettre de côté les différences si elle veut poser un défi sérieux au mastodonte du BJP.

Direction du Congrès et luttes internes

L’année sera peut-être l’une des plus difficiles pour le Congrès qui fait face à une guerre sur deux fronts. Bien qu’une absence de leadership et de direction ait été soulignée par de nombreuses personnes à l’intérieur, contenir les querelles internes dans quelques États où il est au pouvoir a été son dernier défi. Tous les regards seront tournés vers les élections d’organisation du Congrès, prévues en septembre 2022, qui décideront du nouveau président du parti, très probablement Rahul Gandhi. Mais c’est le résultat des sondages de l’assemblée qui décidera si le changement de garde se fera en douceur.

D’ici la mi-2022, le Congrès battra son propre record d’opposition depuis le plus longtemps. Après l’indépendance, il est resté dans l’opposition le plus longtemps de 1996 à 2004. En 2003, le Congrès était au pouvoir dans 15 États ; maintenant, il est réduit à seulement trois. Au cours des sept dernières années, le Congrès à lui seul n’a remporté que cinq élections nationales. Pendant ce temps, la lutte au sein du parti devrait se poursuivre en 2022. Bien que les membres du groupe de dirigeants du G-23 maintiennent un silence stratégique, les résultats des sondages de l’Assemblée pourraient potentiellement perturber le statu quo.

