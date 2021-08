Perspectives d’avenir : quatre tendances qui façonnent l’avenir du cloud public

Les environnements hybrides, multicloud et de périphérie se développent et préparent le terrain pour de nouveaux modèles de cloud distribué.

Selon Gartner, quatre nouvelles tendances en matière de cloud computing continuent d’élargir l’éventail des offres et des capacités de cloud computing, accélérant la croissance dans tous les segments du marché des services de cloud public. Les quatre tendances sont : l’ubiquité du cloud, les écosystèmes cloud régionaux, la durabilité et le cloud intelligent en matière de carbone, et l’infrastructure programmable automatisée des fournisseurs d’infrastructure cloud et de services de plate-forme (CIPS).

« L’impact économique, organisationnel et sociétal de la pandémie continuera de servir de catalyseur pour l’innovation numérique et l’adoption des services cloud », a déclaré Henrique Cecci, directeur de recherche senior chez Gartner. « Cela est particulièrement vrai pour les cas d’utilisation tels que la collaboration, le travail à distance et les nouveaux services numériques pour prendre en charge une main-d’œuvre hybride. »

Ubiquité du cloud

Les environnements hybrides, multicloud et de périphérie se développent et préparent le terrain pour de nouveaux modèles de cloud distribué. En outre, de nouvelles avancées en matière de communications sans fil, telles que la 5G R16 et R17, pousseront l’adoption du cloud à un nouveau niveau. Gartner prévoit que les dépenses des utilisateurs finaux sur les services de cloud public atteindront 396 milliards de dollars en 2021 et augmenteront de 21,7% pour atteindre 482 milliards de dollars en 2022. De plus, d’ici 2026, Gartner prévoit que les dépenses de cloud public dépasseront 45% de toutes les dépenses informatiques de l’entreprise, par rapport à ci-dessous. 17% en 2021.

Écosystèmes cloud régionaux

La fragmentation croissante de la réglementation géopolitique, le protectionnisme et la conformité de l’industrie entraînent la création de nouveaux écosystèmes cloud et services de données régionaux et verticaux. Les régions incapables de créer ou de maintenir leurs propres écosystèmes de plateformes n’auront d’autre choix que de tirer parti des plateformes créées dans d’autres régions et de recourir à la législation et à la réglementation pour maintenir un certain niveau de contrôle et de souveraineté.

Durabilité et cloud « carbone intelligent »

Près de la moitié des personnes interrogées dans le sondage Gartner 2021 auprès des PDG pensent que l’atténuation du changement climatique aura un impact significatif sur leur entreprise. « De nouvelles exigences en matière de durabilité seront imposées au cours des prochaines années et le choix des fournisseurs de services cloud peut dépendre des initiatives « vertes » du fournisseur », a déclaré Cecci.

Infrastructure programmable automatisée des fournisseurs CIPS

Gartner s’attend à une large adoption de services cloud entièrement gérés et basés sur l’intelligence artificielle (IA)/l’apprentissage automatique (ML) de la part des fournisseurs CIPS hyperscale.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.