Perspectives de coopération indo-saoudienne sur l’Afghanistan

Par Md. Muddassir Quamar,

Les récents développements en Afghanistan – le retrait militaire américain et le retour des talibans – ont créé des problèmes de sécurité pour tous les pays de la région d’Asie du Sud et de l’Ouest. Notamment en raison de l’instabilité possible en Afghanistan et de la crainte d’une escalade de la violence djihadiste, mais aussi en raison des doutes créés quant à la réduction par les États-Unis de leurs engagements régionaux. Cela signifie que les pays de la région devront travailler ensemble pour contrer les menaces émanant d’un Afghanistan instable. Par conséquent, l’Inde explore la possibilité de coopérer avec des pays aux vues similaires, notamment l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont d’importants partenaires régionaux de l’Inde dans le Golfe et au Moyen-Orient au sens large. Contrairement au passé, tous deux en sont venus à considérer les talibans comme une menace majeure à la sécurité non seulement pour l’Afghanistan mais pour l’ensemble de la région. D’une part, les talibans ont l’habitude de donner refuge à Al-Qaïda, ce qui a finalement conduit à la planification et à l’exécution ultérieures des attentats du 11 septembre aux États-Unis. Finalement, cela est devenu la perte du régime taliban, mais la probabilité que les talibans et Al-Qaïda renouent avec leur partenariat et reprennent là où ils s’étaient arrêtés en 2001 ne peut être sous-estimée.

L’évolution de la situation en Afghanistan ne manquera pas de créer des défis pour l’Inde à la fois en termes de dilemmes de sécurité et de ses engagements envers la stabilité et la prospérité de l’Afghanistan. Les talibans sont une force hostile à New Delhi et ils sont trop étroitement liés à l’establishment pakistanais pour que l’Inde puisse faire confiance au groupe. Par conséquent, malgré certains commentaires positifs des dirigeants talibans, l’opinion en Inde est que New Delhi doit faire preuve de circonspection dans l’engagement du groupe. Dans le même temps, New Delhi n’a pas hésité à travailler avec un groupe afghan et des partenaires régionaux et internationaux attachés à la sécurité et à la stabilité de l’Afghanistan et de la région élargie de l’Asie du Sud-Ouest. En fait, l’Inde a déjà noué des contacts formels et informels avec les talibans et les acteurs régionaux impliqués en Afghanistan.

Cependant, la question pour l’Inde est d’élaborer une politique plus large vis-à-vis de l’Afghanistan et du régime taliban sans exclure la possibilité d’une détérioration rapide de la situation politique et sécuritaire dans le pays. Alors que beaucoup aimeraient exclure tout rôle des États-Unis dans l’avenir de l’Afghanistan, et cela peut sembler vrai dans la situation actuelle, il est peu probable que l’avenir de l’Afghanistan puisse être déterminé sans aucun rôle pour les États-Unis et leurs alliés occidentaux. L’Inde doit donc garder à l’esprit les scénarios à court, moyen et long terme lors de l’élaboration de sa politique en Afghanistan et explorer la possibilité d’engager les pays aux vues similaires pour sauvegarder ses intérêts.

Actuellement, les acteurs qui sont activement impliqués en Afghanistan incluent la Chine, le Pakistan, la Russie, le Qatar, l’Iran et la Turquie qui engagent les talibans pour maximiser leur influence sur le groupe. Alors que le Qatar et la Turquie ont fourni un soutien technique aux talibans pour gérer l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul, les mains des Pakistanais ont été visibles sur la façon dont le gouvernement intérimaire des talibans a pris forme. La Chine et la Russie engagent les dirigeants talibans pour qu’ils soient à l’écoute de leurs préoccupations en matière de sécurité et exploitent les opportunités économiques. L’Iran, qui engage des sections des talibans depuis des années, évalue ses options dans le contexte de ses intérêts en matière de sécurité.

Pour l’Inde, la situation est beaucoup plus compliquée étant donné qu’elle se retrouve isolée dans la géopolitique afghane. Compte tenu de l’état actuel des relations bilatérales avec le Pakistan et de la perception de menace vis-à-vis de la Chine, la possibilité d’une coopération avec Islamabad ou Pékin sur l’Afghanistan est exclue. Le manque de sensibilité de la Turquie envers les problèmes intérieurs de l’Inde rend difficile son engagement en Afghanistan. Cela laisse à l’Inde la possibilité de s’engager avec la Russie, l’Iran et le Qatar. Cependant, dans les trois cas, la situation géopolitique bilatérale, régionale et mondiale oblige New Delhi à la prudence.

L’essor récent des échanges diplomatiques de New Delhi avec Riyad et Abou Dhabi souligne le fait que ces deux éléments constituent une partie importante du calcul indien sur l’Afghanistan. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont loin d’être les seuls pays autres que le Pakistan à reconnaître le régime taliban à la fin des années 90. Les deux ont non seulement évité leur engagement avec les talibans, mais reconnaissent également les menaces à la sécurité posées par les groupes terroristes djihadistes, notamment al-Qaïda et l’État islamique. Après le 11 septembre, tous deux se sont associés aux États-Unis dans la « guerre contre le terrorisme » au Moyen-Orient et depuis les soulèvements arabes de 2010-11, les deux pays du Golfe ont été à l’avant-garde de la lutte et de la lutte contre l’islamisme radical.

En Afghanistan, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, comme l’Inde, sont préoccupés par une perception de menace similaire. La crainte de voir les talibans faire revivre l’Afghanistan en tant que plaque tournante du terrorisme régional et transnational est très présente dans l’entente avec l’Inde, l’Arabie saoudite et les Émirats. On peut se rappeler que le spectre du djihadisme mondial contemporain a ses racines dans le djihad afghan et que les talibans ont été l’un des principaux facteurs des groupes terroristes, tels qu’al-Qaïda, Lashkar-e-Taiba et Jaish-e-Mohammed, trouvant des refuges dans Afghanistan.

Notamment, les déclarations du ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, lors de ses interactions avec les médias lors d’une visite de deux jours (19-20 septembre 2021) à New Delhi ont clairement indiqué que les préoccupations et les perceptions des menaces saoudiennes vis-à-vis Les talibans sont similaires aux préoccupations et aux perceptions des menaces indiennes. Rien d’étonnant donc à ce que l’Afghanistan figure en bonne place à l’ordre du jour de la première visite officielle du prince Fayçal en Inde. Selon le ministère indien des Affaires étrangères, la discussion entre le prince Faisal et le ministre indien des Affaires étrangères, le Dr S Jaishankar, a porté sur l’Afghanistan parmi d’autres questions régionales. Le prince Faisal a également rendu visite au Premier ministre Narendra Modi, tandis que le conseiller à la sécurité nationale Ajit Doval a également rencontré le ministre des Affaires étrangères en visite.

Le fait que l’Inde et l’Arabie saoudite aient considérablement renforcé leur partenariat en matière de sécurité et de défense au cours des dernières années montre clairement qu’elles travailleraient en étroite collaboration pour faire face aux éventuelles menaces à la sécurité émanant d’un Afghanistan dirigé par les talibans. Même si, dans l’immédiat à moyen terme, ils risquent de rester en marge de la géopolitique afghane, cela pourrait ne pas le rester à long terme.

(L’auteur est membre du Manohar Parrikar Institute for Defence Studies & Analyses, New Delhi. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas celles du MP-IDSA ou du gouvernement indien. Elles ne reflètent pas non plus la position ou la politique officielle de Financial Express en ligne.)

