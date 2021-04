Perspectives de croissance: il est peu probable que la deuxième vague de Covid-19 ait un impact sur la reprise

Il est peu probable que la deuxième vague ait un impact majeur sur la croissance du PIB au T1.

Par Sonal Varma & Aurodeep Nandi

Notre projection de référence actuelle pour la croissance du PIB de l’exercice 22 (fin mars 2022) est de 13,5% en glissement annuel, contre une estimation de -7,4% au cours de l’exercice 21. Ceci est étayé par des vents favorables à moyen terme résultant de l’impact retardé de conditions financières faciles, de l’activisme budgétaire, d’une forte croissance mondiale et de la poursuite de la dynamique vaccinale parallèlement à la normalisation de l’activité. Nos hypothèses de croissance annuelle reposent sur une anticipation d’une croissance du PIB remontant à 1,0% en GA au T1 2021 contre 0,4% au T4 2020, avant de grimper à 34,5% au T2, reflétant des effets de base favorables. Cela projette intrinsèquement une dynamique séquentielle de 4,3% qoq (sa) au T1 (de 6,3% au T4), qui se modère par la suite à 0,5% au T2.

Quel sera l’impact de la deuxième vague sur nos prévisions de croissance? Les données à haute fréquence suggèrent que les indicateurs de mobilité et de trafic sont affectés, en particulier dans l’état le plus touché du Maharashtra. À l’échelle nationale, il est prouvé que les passagers sont réticents à voyager en raison de la deuxième vague, alors que les secteurs industriels semblent bien avancer.

Par conséquent, les secteurs de l’économie qui semblent les plus exposés à une deuxième vague sont l’hôtellerie-restauration et les transports. L’hospitalité représente ~ 1,1% de la VAB, tandis que les transports routiers, ferroviaires, aériens et fluviaux et les accessoires représentent au total ~ 4,6% de la VAB, le transport routier en tête du peloton avec ~ 3,1% de la VAB. Ainsi, dans l’ensemble, la proportion «à haut risque» de l’économie (menacée par une deuxième vague) s’élève à environ 5,7% de la VAB. Le reste de l’économie – agriculture, industrie et services comme la construction, les communications, le commerce – devrait rester largement résilient à ces chocs. Le graphique d’accompagnement montre la part du PIB national des États les plus touchés par rapport au taux quotidien actuel de nouveaux cas.

À une extrémité du spectre se trouve le Maharashtra à ~ 14% du PIB national; il éclipse les autres États en termes de taux de cas quotidiens, de gravité des verrouillages et d’impact sur les données à haute fréquence. Le prochain état le plus touché du Pendjab représente 2,7% du PIB, tandis que les autres avec des taux de cas relativement élevés représentent au total ~ 31,5% du PIB. Même dans la situation extrême et improbable d’un arrêt complet des services d’accueil et de transport dans le Maharashtra et le Pendjab, l’impact s’élèverait probablement à moins de 1% de la VAB.

À notre avis, étant donné que la deuxième vague n’a commencé que vers la fin du mois de mars et que l’économie s’est normalisée rapidement en janvier et février, il est peu probable que la deuxième vague ait un impact majeur sur la croissance du PIB au T1, et notre estimation de 1,0% en glissement annuel semble raisonnable.

Cependant, si la deuxième vague s’aggrave davantage, entraînant davantage de restrictions au niveau des États et une modération des services de contact (qui semblent toutes probables au cours des 1 à 3 prochains mois), alors la dynamique séquentielle au deuxième trimestre (avril-juin) sera probablement proche de zéro ou légèrement négatif (par rapport à notre prévision de 0,5% t / t sa). Cela signifierait une croissance du PIB sur un an d’environ 32,5% au T2 (contre 34,5% dans notre scénario de référence) et une croissance du PIB pour l’exercice 22 plus proche de 12,2% (contre 13,5% dans notre scénario de référence), tous deux toujours supérieurs à la projection de la RBI. de 10,5%. Par conséquent, l’impact de la croissance à court terme sera probablement marginal à ~ 2pp au deuxième trimestre, et le ralentissement de la croissance du PIB de l’exercice 22 pourrait être de ~ 1,3pp par rapport à notre base de référence (de 13,5%), bien que nous attendions plus d’informations. pour finaliser notre jauge de l’impact économique.

Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles nous nous attendons à ce que l’impact économique à court terme soit atténué. L’économie semble être devenue beaucoup plus résiliente et les consommateurs et les entreprises se sont adaptés à la nouvelle normalité. Les mesures de verrouillage seront probablement plus localisées et moins draconiennes. Le secteur des biens devrait continuer de se redresser et les vaccinations progressent, ce qui constitue une compensation majeure contre l’augmentation des nouvelles infections.

Compte tenu de l’incertitude renouvelée sur les perspectives de croissance due à la deuxième vague, il est naturel que les marchés s’attendent à ce que RBI retarde davantage sa normalisation des taux et de la liquidité. En effet, dans des commentaires récents, le gouverneur Das a mentionné que, même si la RBI est susceptible de maintenir sa projection de croissance pour l’exercice 22 de 10,5% en glissement annuel (Nomura: 13,5%), l’économie n’est «pas encore sortie du bois» et que la RBI reste «Pleinement engagé à utiliser tous [of its] des outils politiques pour garantir une reprise robuste », ce qui suggère que la position accommodante sera maintenue lors de la réunion politique du 7 avril.

Il est intéressant de noter que l’indice de signal de politique Nomura RBI (NRPSI) est passé du territoire de réduction des taux de -0,44 en février (aucun changement n’est compris entre -0,20 et 0,20), à un territoire neutre de -0,09 en mars.

Cela s’explique principalement par la récente hausse des prix du pétrole, ainsi que par l’impact retardé du retour de la croissance du PIB en territoire positif au quatrième trimestre 2020. Cela suggère que, s’il existe des inquiétudes / incertitudes liées à la croissance à court terme en raison de l’augmentation des cas d’infection, fondamentalement , l’économie se rapproche d’un point d’inflexion politique et la dynamique croissance-inflation évolue progressivement dans le sens de la normalisation des politiques.

Pour la prochaine réunion politique du 7 avril, nous nous attendons à ce que la RBI maintienne le statu quo politique, tant en ce qui concerne les taux directeurs que sa position «accommodante». Les orientations prévisionnelles de cette réunion seront probablement mises à jour, étant donné que les orientations existantes visant à assurer une orientation accommodante «jusqu’au prochain exercice financier» auront suivi leur cours. La RBI peut choisir de maintenir sa préférence pour les prévisions basées sur le temps, ce qui peut aider à repousser les attentes du marché en matière de normalisation à court terme. Cependant, dans un environnement de normalisation imminente des politiques, cela pourrait également restreindre ses options politiques, en particulier si les risques à la hausse de l’inflation se matérialisent. Alternativement, RBI peut choisir de passer à une orientation basée sur les résultats, avec un objectif plus ouvert de relance de la croissance, tout en maintenant l’inflation dans les limites de la cible. Cela donnerait à RBI une plus grande maniabilité politique, mais s’accompagnerait d’un compromis entre des orientations ambiguës.

Pour l’instant, bien que la normalisation des politiques ne soit pas une priorité en raison des risques de la deuxième vague, nous pensons que la tendance à moyen terme est celle de la normalisation des politiques. Dans notre scénario de base, nous nous attendons à ce que la RBI laisse son taux directeur inchangé jusqu’en 2021, car l’écart de production reste négatif (malgré la reprise cyclique) et l’inflation restant dans la bande de RBI de 4% +/- 2% (bien qu’au-dessus du 4 % cible). Cependant, nous prévoyons que le processus de normalisation de la liquidité commencera à la mi-2021, que l’orientation politique passera de « neutre » à « accommodante » au troisième trimestre (juillet-septembre) et d’une hausse des taux de prise en pension inversée de 25 pb au quatrième trimestre. Cela devrait être suivi de 50 pb de hausses des taux repo au premier semestre 2022, avec des risques biaisés vers de nouvelles hausses.

(Extraits édités du rapport Asia Insights de Nomura daté du 1er avril 2021)

Varma est économiste en chef, Inde et Asie hors Japon, et Nandi est économiste en Inde, Nomura. Les opinions sont personnelles

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.