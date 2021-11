Perspectives de croissance : une croissance urbaine en vue

Pour clarifier, nous ne nous attendons pas à une reprise soutenue ou pluriannuelle de la demande d’investissement, qui nécessite une utilisation des capacités supérieure à 75 % sur une base cohérente.

Par Anubhuti Sahay

Une reprise de la croissance plus large dans un contexte d’infections contenues et de vaccination plus rapide est de bon augure pour les perspectives de reprise de l’Inde l’année prochaine. En fait, les prochaines données du PIB pour le deuxième trimestre de l’exercice 22 (notre prévision : 9,5 % en glissement annuel) devraient réaffirmer que l’économie est en voie de guérison et qu’elle reviendra probablement aux niveaux d’avant la pandémie avant la fin mars 2022. Nous pensons que l’Inde peut croître à 8 % supplémentaires au cours de l’exercice 23 après une expansion estimée à 9,5 % au cours de l’exercice en cours.

Bien entendu, des effets de base favorables joueront un rôle dans le maintien de la croissance du PIB à un niveau élevé à un chiffre pendant deux années consécutives. Cependant, la reprise en cours, telle que captée par divers indicateurs à haute fréquence, montre une normalisation de l’activité économique.

Les moteurs de la reprise au cours de l’exercice 23 seront probablement similaires à ceux de l’exercice 22 ; cependant, quelques nuances doivent être notées. Nous en soulignons et discutons trois en particulier. Premièrement, la composition de la croissance devrait s’équilibrer avec la reprise de la demande d’investissement et la poursuite de la reprise de la demande de consommation.

Pour clarifier, nous ne nous attendons pas à une reprise soutenue ou pluriannuelle de la demande d’investissement, qui nécessite une utilisation des capacités supérieure à 75 % sur une base cohérente. Cependant, les retards liés à Covid-19 dans divers projets, l’ajout prévu de capacité dans certains secteurs et les dépenses d’investissement continues du gouvernement devraient donner un coup de fouet aux investissements l’année prochaine, en supposant qu’il n’y ait pas de perturbations majeures dues à la pandémie.

Deuxièmement, même si la reprise de la consommation devrait se poursuivre, nous pensons que la demande urbaine est susceptible de prendre la tête. La demande rurale a mené le cycle de reprise actuel. Ce n’était pas surprenant car l’Inde rurale a été moins touchée par la pandémie (la deuxième vague a été plus grave, mais l’impact a été de courte durée), bénéficiant de prix alimentaires plus élevés et d’un soutien aux dépenses gouvernementales.

Cependant, la demande urbaine devrait s’accélérer au cours de l’exercice 23 en raison d’une multitude de facteurs favorables, notamment de meilleures perspectives du marché du travail, une reprise dans les secteurs jusqu’ici à la traîne (comme l’hôtellerie) et des salaires réels plus élevés. D’après les données du CMIE, environ cinq millions de personnes n’ont pas encore retrouvé leur emploi dans les zones urbaines et rurales depuis le début de la pandémie.

Cependant, la création d’emplois s’accélère dans les zones urbaines et devrait encore s’accélérer à mesure que l’activité dans les secteurs à forte intensité de contact (hôtellerie, éducation, restaurants et centres commerciaux) se normalise. Quelques secteurs devraient voir de meilleures opportunités d’emploi et de revenus (par exemple, le secteur informatique), mais une reprise plus large devrait stimuler le pouvoir d’achat au cours de l’exercice 23.

Plus important encore, les salaires urbains réels sont susceptibles d’être plus élevés que les salaires ruraux. Même si nous supposons que l’inflation moyenne au cours de l’exercice 23 est similaire à celle de l’exercice 22, l’augmentation des salaires urbains réels par rapport aux salaires ruraux est susceptible d’être plus de 5 à 6 fois (sur la base d’une simple comparaison avec les salaires ruraux et l’augmentation moyenne des salaires urbains selon diverses enquêtes RH). Notre analyse montre qu’au cours de la dernière décennie, des salaires réels ruraux et urbains plus élevés se sont relayés pour soutenir les dépenses de consommation des ménages ; une réapparition de ce phénomène, tirée par des salaires réels urbains positifs, est probable au cours de l’exercice 23.

Encore une fois, nous ne pensons pas que les salaires urbains réels reviendront aux niveaux d’avant la pandémie de 4,5 à 5,5 %. Néanmoins, il sera supérieur aux salaires réels urbains négatifs au cours de l’EX21 et légèrement positifs aux salaires réels au cours de l’EX22. À notre avis, l’augmentation des salaires ruraux réels devrait rester inférieure à 1%, similaire à celle de l’EX22. Nous notons, cependant, que les salaires ruraux réels ont augmenté en moyenne de 2% même au cours des cinq années précédant la pandémie. Par conséquent, même si la reprise de la consommation devrait rester un thème clé au cours de l’exercice 23, entraînée par la hausse des salaires réels et la normalisation de l’activité économique dans les secteurs à forte intensité de contact, libérer le plein potentiel de la demande de consommation nécessitera toujours un effort politique constant pour créer des emplois à des tous les niveaux sans fouetter les pressions inflationnistes.

Troisièmement, le rôle de la demande extérieure dans le moteur du PIB diminuera probablement au cours de l’EX23. En effet, le soutien temporaire des importations nettes (qui est devenu positif en FY21 sur un ralentissement de la demande intérieure et donc des importations) est déjà revenu à la tendance historique d’être un frein négatif sur la croissance du PIB depuis le T4-FY21. Alors que la reprise intérieure gagne du terrain dans un contexte de prix plus élevés des matières premières (en particulier des métaux, qui, selon nous, devraient également persister à des niveaux supérieurs à ceux de 2019 l’année prochaine), les importations nettes devraient devenir un frein plus important à la croissance l’année prochaine.

La demande d’exportation devrait rester forte, bien qu’un peu plus faible que cette année, car les principaux partenaires commerciaux prévoient un plafonnement de la demande refoulée. Nous prévoyons une croissance mondiale 2022 (basée sur 58 pays que nous couvrons) à 4,2% contre 5,8% en 2021.

Dans l’ensemble, la reprise de la croissance en Inde devrait se poursuivre au cours de l’EX23 en supposant qu’il n’y ait pas de perturbations majeures. Cela ferait de l’Inde l’une des économies à la croissance la plus rapide. Cependant, même si l’Inde connaît une croissance de 8 % l’année prochaine, la taille de son PIB réel absolu serait inférieure d’environ 6 % en l’absence de pandémie. Le défi d’employer des personnes déplacées au milieu de la pandémie de COVID, ainsi que l’ajout annuel à la population active, souligne l’urgence renouvelée de mettre en œuvre davantage de politiques de création d’emplois.

L’éclosion inattendue de la pandémie met en évidence la nécessité d’accélérer les mesures pour renforcer l’infrastructure des soins de santé. Enfin et surtout, accélérer l’adoption du numérique en investissant/créant un environnement propice est une nécessité, d’autant plus que l’Inde s’engage à zéro émission nette d’ici 2070. L’Inde a jusqu’à présent bien résisté sur le plan économique grâce aux efforts concertés des décideurs politiques et résilience intrinsèque. Cependant, il reste encore à redoubler d’efforts pour réaliser le potentiel à moyen terme.

Chef (Asie du Sud), Recherche économique, Standard Chartered Bank. Les vues sont personnelles

