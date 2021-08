Perspectives de la roupie : 5 raisons pourraient déclencher une cassure du Re à partir de la consolidation actuelle par rapport au dollar américain

Roupie

Par Amit Pabari

On dit vraiment que « La ressource ultime du développement économique, ce sont les gens. Ce sont les gens, et non le capital ou les matières premières, qui développent une économie. » Les multiples vagues de la pandémie de coronavirus défient l’humanité comme jamais auparavant et ont bloqué une reprise économique globale à travers le monde.

L’Inde n’a pas fait exception. Jusqu’à présent, l’Inde n’a que 8,37 % de sa population entièrement vaccinée – loin derrière la barre des 40 % pour les économies avancées telles que les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France et le Canada. Alors que la reprise économique mondiale se poursuit avec l’ouverture des économies, l’« écart grandissant » entre les économies avancées et les économies en développement pourrait continuer de nuire à la classe d’actifs la plus risquée.

Pour la paire USDINR, le voyage jusqu’à présent a été comme un tour de montagnes russes de 75,20 en avril à 72,40 en mai et a de nouveau sauté vers 74,90 après la réunion de la Fed de juin. Cependant, il est depuis en mode silencieux et flirte dans la plage de 74,00 à 74,90. Eh bien, l’histoire suggère toujours que plus la paire se négocie longtemps dans un range, plus la cassure est nette et forte. Vous trouverez ci-dessous les 5 principales raisons qui pourraient conduire à une reprise de la dépréciation du déménagement en roupie :

Rapport sur l’emploi américain plus fort : Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, dans sa récente déclaration de réunion, avait mentionné qu’il aimerait voir des rapports solides sur l’emploi avant de mettre fin au programme d’achat d’obligations de 120 milliards de dollars par mois de la banque centrale. Il semble que le marché ait entendu son exigence d’effilement et ait répondu en partie à ses attentes. Le rapport sur l’emploi de juillet récemment publié suggère que la masse salariale non agricole a augmenté de 943 000 désaisonnalisés en juillet, le meilleur gain en 11 mois, et le taux de chômage est tombé à 5,4% contre 5,9% en juin pour atteindre le niveau le plus bas depuis que la pandémie s’est installée aux États-Unis en mars 2020.

La RBI résorbe les liquidités excédentaires et envisage une normalisation de sa politique : Dans sa récente politique monétaire, le gouverneur de la RBI a abordé à juste titre la question de l’excès de liquidité dans le système bancaire en annonçant des enchères bimensuelles plus élevées de prise en pension inversée à taux variable (VRRR). Cela freinera certainement la hausse des prix des classes d’actifs et aidera à maîtriser la pression inflationniste. Cependant, ils ont révisé le PIB des T3 et T4 à la baisse et l’objectif d’inflation à la hausse pour cet exercice. Si l’inflation à venir reste élevée au-dessus des niveaux cibles de la banque centrale, alors la monnaie locale pourrait être stressée par rapport au dollar.

Hawkish Jerome (Gouverneur de la Fed) à Jackson Hole : Les marchés surveilleront l’apparition prévue de Powell à Jackson Hole (26-28 août) pour tout indice permettant de voir si la hausse actuelle des taux de 2023 est ajustée vers 2022. La déclaration de politique du FOMC de juillet était un peu plus belliciste qu’on aurait pu s’y attendre. . Cependant, le procès-verbal de la réunion du FOMC ne contient aucune mention de la variante Delta, qui retient beaucoup l’attention ces derniers temps. Les divergences dans le soutien politique sont une deuxième source de l’aggravation du fossé entre les marchés émergents et développés. Ainsi, tout indice de diminution à Jackson Hole ramènera les flux entrants vers une valeur refuge depuis les marchés émergents.

Les marchés asiatiques sont confrontés à des cas Delta et à des retraits FII plus élevés : Le nombre de cas dans la ceinture asiatique n’a cessé d’augmenter. Jusqu’à présent, la roupie a été relativement résistante grâce aux entrées liées à l’introduction en bourse malgré les inquiétudes persistantes concernant la variante Delta. L’incertitude concernant la variante delta ajoute de la nervosité aux investisseurs, car FII a vendu près de 1 milliard de dollars en juillet. Cependant, l’impact n’a pas été visible sur les actions indiennes, car le DII est resté favorable. À l’avenir, l’appétit pour le risque des investisseurs pourrait être ébranlé par une augmentation du nombre de cas et ils pourraient se diriger vers la sécurité – « dollar américain ».

Inquiétudes croissantes concernant les valeurs technologiques chinoises suite à une répression réglementaire : Les grandes actions technologiques chinoises ont perdu des centaines de milliards de dollars en valeur de marché combinée en juillet, reflétant l’inquiétude croissante des investisseurs quant à la façon dont le secteur se comportera sous un barrage de pression réglementaire de Pékin. En outre, l’activité des usines chinoises au plus bas depuis 17 mois dans un contexte de hausse des coûts et de conditions météorologiques extrêmes laisse présager un renversement du cycle économique mondial. Cela pourrait avoir un impact négatif sur la roupie indienne et nous pourrions assister à une dépréciation.

Perspectives de la roupie indienne

Les cinq raisons ci-dessus semblent suffisantes pour que la paire USDINR déclenche une cassure de la phase de consolidation actuelle de la zone 74.10-75.00. Les chances d’une cassure augmentent continuellement car une divergence a été observée entre le marché indien et ses autres pairs des marchés émergents. De plus, l’anomalie de saisonnalité d’août (consultez le graphique ci-dessous pour référence) a été un mois mitigé pour la roupie au cours des 10 dernières années, mais chaque fois que la roupie est passée en mode négatif, elle s’est dépréciée de plus de 3,5%. Ici, il faut se souvenir du mouvement d’août 2013, lorsque la roupie a perdu près de 8,77% contre USD. Par conséquent, la baisse semble très limitée en Dollar-Roupie, probablement jusqu’à 74,00-74,10, et la convergence de tous les points donnés pourrait à nouveau alimenter le mouvement de dépréciation de la Roupie vers 74,90-75,00 à court terme et 75,30-75,50 sur le moyen terme.

(Amit Pabari est le directeur général de CR Forex Advisors. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

