Perspectives de triomphes; ils s’entraînent dans le gymnase moderne MD Pedregal

La belle pilote Mónica Noguera les accompagnera dans leurs combats

Prêt à faire ses débuts et désireux de frapper, c’est ainsi que rapportent les jeunes Juan José Rodríguez, Yahir Ceceña et Patricio Espartaco, qui sont déjà préparés pour le mois de mai avec la promotion de LC Promotions.

Le trio de boxeurs se prépare avec un grand dévouement grâce à l’encadrement et à la demande de Rodolfo Montes De Oca et Luis Enrique «Tanque» Jiménez, qui ont une licence de manager professionnel de la Commission de boxe de Mexico et de l’État du Mexique, respectivement. En plus du manoplero Uriel Herrera.

Le gym MD Pedregal est le lieu où les boxeurs continuent de se préparer pour arriver en parfaite condition physique et technique pour réussir. Rodríguez se battra au poids moyen, tout comme Yahir Ceceña; et Spartacus dans son intégralité, les quatre épisodes.

Le jeune entraîneur Enrique Jiménez avec les avocats Gibrán Jiménez, Carlos Espinoza et l’hôte Monica Noguera, en dessous des espoirs Juan José Rodríguez, Yahir Ceceña et Patricio Espartaco.

La belle présentatrice et animatrice de télévision, Monica Noguera, qui est une partenaire des jeunes, a promis d’assister à leurs combats. Monica les a exhortés à s’entraîner dur et à remporter la victoire.

L’entraîneur Luis Enrique Jiménez a remercié le soutien inconditionnel des diplômés Carlos Espinoza et Gibrán Jiménez, pour “le grand espace dans lequel nous sommes et nous travaillons, qui est le gymnase MD Pedregal”, a-t-il déclaré.