Perspectives d’embauche stables au cours du trimestre de septembre, selon une enquête

La dynamique d’embauche devrait rester stable au cours du trimestre de septembre, même si une grande partie des employeurs ne sait pas quand l’embauche régulière reprendra, selon une enquête.

L’enquête auprès de plus de 1 300 employeurs indiens, menée par ManpowerGroup India, a révélé que 46% ne savaient pas quand ils étaient susceptibles de reprendre l’embauche régulière, tandis que 54% ont déclaré qu’ils embaucheraient d’ici juin. Cependant, seulement 3% ont déclaré ne pas s’attendre à revenir aux niveaux d’embauche d’avant la pandémie.

Les secteurs qui domineront le marché du travail seront probablement les transports et les services publics, suivis du secteur des services. Le marché du travail le plus solide était prévu par les employeurs du secteur des transports et des services publics avec une croissance de 10 %, tandis que les employeurs du secteur des services s’attendaient à un rythme d’embauche raisonnable, faisant état d’une perspective de croissance de 7 %. Cependant, les employeurs des secteurs de l’exploitation minière et de la construction s’attendaient à réduire leur masse salariale, faisant état d’une perspective de baisse de 2 %.

Les intentions d’embauche se sont affaiblies dans quatre des sept secteurs industriels par rapport au trimestre précédent. Dans le secteur de la finance, des assurances et de l’immobilier et dans le secteur de l’administration publique et de l’éducation, les perspectives ont baissé de quatre points de pourcentage, tandis que les employeurs du secteur des services ont signalé une baisse de deux points de pourcentage.

Le rythme d’embauche le plus élevé a été enregistré dans les organisations de taille moyenne, suivies des grandes entreprises avec des perspectives corrigées des variations saisonnières de 8 % et 6 %, respectivement. D’un point de vue régional, le nord et le sud ont indiqué des perspectives similaires à plus de 6 %. Les perspectives d’embauche se sont affaiblies de quatre points de pourcentage dans l’ouest et sont restées stables dans l’est.

Fait intéressant, 78% des employeurs ont déclaré s’attendre à ce que leur main-d’œuvre travaille à distance à temps plein ou adopte des horaires de travail flexibles ou condensés. Selon l’enquête, 40 % des personnes interrogées s’attendaient à ce que leur personnel travaille à domicile à temps plein, tandis que 38 % des personnes interrogées souhaitaient avoir des horaires de travail flexibles ou condensés pour leurs employés.

Sandeep Gulati, directeur général du groupe, ManpowerGroup India, a déclaré : « La demande de main-d’œuvre qualifiée est stable depuis le début de l’année. La demande de personnel de vente, de service et de livraison est en augmentation alors que la confiance des consommateurs revient grâce à la campagne de vaccination. »

