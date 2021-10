Perspectives des prix Matic : les graphiques indiquent une hausse après une forte cassure

Matic (MATIC / USD) était en hausse de plus de 10% samedi et une grosse cassure a été observée sur les graphiques. Matic pourrait atteindre de grandes cibles dans les semaines à venir, cependant, est-il trop tard pour entrer dans Matic ?

Un aperçu du graphique de cette année

Matic a formé un triangle symétrique et a éclaté samedi. A donné une évasion après avoir consolidé pendant plus d’une semaine, c’est un bon signe indiquant qu’un grand mouvement est à venir. Avant de faire une longue entrée, attendez un nouveau test pour éviter d’être pris au piège. une fausse cassure. Matic pourrait même établir un nouveau record historique au cours des prochaines semaines, mais pour un terme plus court, un objectif de 2 025 $ peut être fixé. Un stop loss en dessous de la ligne La tendance peut être fixée à 1,4 $, et pour les investisseurs qui sont prêts à prendre un risque plus élevé, un stop loss peut être fixé à 1,02 $.

Un examen plus approfondi des graphiques samedi-

Matic était dans une zone de surachat extrême samedi et a également donné un renversement à partir de ce point. Il a également formé une divergence baissière du RSI samedi, suggérant un nouveau test de la ligne de tendance. Une entrée longue peut être prise lorsque Matic casse. 1,5 zone dollar.

conclusion

Matic semble très fort dans les semaines et les mois à venir et une entrée longue peut être prise après un nouveau test de la ligne de tendance pour éviter de se faire prendre dans une fausse cassure. Cependant, un stop loss devrait être maintenu en dessous de la ligne de tendance, ciblant 2 025 $ suivi d’un nouveau record potentiel.

Le post Matic Price Outlook: les graphiques pointent vers le haut après une grande cassure est apparu en premier sur Invezz.