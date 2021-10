Perspectives d’expiration des F&O : une résistance astucieuse placée à 18000-18100, le secteur bancaire guidera les marchés boursiers cette semaine

Tous les regards sont tournés vers l’avenir de l’espace bancaire car au départ c’était un sauveur et il est devenu le coupable maintenant. Image : .

Par Sameet Chavan

Au cours de l’heure initiale du commerce jeudi, Nifty 50 a glissé en dessous de 18100, puis au fur et à mesure que la journée avançait, les ours ont battu tous les supports clés les uns après les autres. En raison de ventes massives d’actions individuelles, Nifty a finalement plongé en dessous de 17900 pour conclure l’expiration d’octobre sur une note dépressive. Dans ce processus, Nifty a conclu avec une perte de près de 2%, marquant ainsi la plus grande réduction d’une journée après le 12 avril 2021.

Depuis environ la semaine dernière, le Nifty a commencé à avoir l’air un peu nerveux, mais la banque offrait un coup de main puissant et nous n’avons donc pas vu de dommages majeurs dans l’indice de référence. Mais jeudi, l’espace financier a finalement succombé à la faiblesse générale du marché en dégringolant de plus de 3%. Cela a imposé une pression énorme sur Nifty et dans le processus, Nifty a finalement dû abandonner le support d’ancrage en tôle de 18000. En fait, en raison de l’augmentation des ventes au cours de la dernière heure, Nifty a continué à glisser de manière convaincante en dessous de 17900. Depuis les derniers jours, nous avons maintenu notre position prudente sur le marché et même si le marché atteignait de nouveaux sommets, nous avons maintenu notre scepticisme et conseillé à plusieurs reprises des prises de bénéfices.

Lorsque le marché ne se corrigeait pas, cela pouvait sembler insensé, mais historiquement, c’est prouvé, lorsque les choses ont l’air bien remplies, la situation euphorique se produit et c’est à ce moment-là que le marché surprend avec un mouvement correctif. C’est exactement ce dont nous avons été témoins au cours de la semaine dernière environ et jeudi, enfin, les ours semblaient en pleine demande. L’anticipation s’est maintenant transformée en confirmation en franchissant la barre des 18000. Nous pouvons voir la première faiblesse sur le graphique qui est le « Lower Top Lower Bottom » sur le graphique journalier, coïncidant avec la clôture convaincante en dessous de « l’EMA de 20 jours ».

Étant donné que le marché est un peu survendu, nous pouvons voir un certain soulagement se déplacer entre les deux ; mais les commerçants ne doivent pas se laisser emporter par de tels rebonds. Du côté supérieur, 18000 – 18100 seraient désormais considérés comme des obstacles immédiats et tout rebond vers celui-ci devrait être utilisé pour alléger les achats. D’un autre côté, nous pourrions voir ce mouvement correctif s’étendre vers 17700 – 17600 – 17450 dans les prochains jours. Tous les regards sont tournés vers l’avenir de l’espace bancaire car il était au départ un sauveur et est devenu le coupable maintenant. Il serait donc intéressant de voir comment cela évolue, ce qui est susceptible de dicter la direction du marché dans son ensemble.

(Sameet Chavan est analyste en chef – Technique et produits dérivés, Angel One Limited. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

