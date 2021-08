Perspectives d’expiration du F&O : l’objectif de 16 700 de Nifty est intact, Bank Nifty pourrait se négocier en dessous de 35 500 ; vérifier le support, la résistance

La clôture d’aujourd’hui serait cruciale car les analystes estiment qu’une clôture hebdomadaire en dessous de 16 400 ne sera pas de bon augure pour le marché.

L’indice NSE Nifty 50 vise un objectif de 16700 au cours de la semaine en cours jusqu’à l’expiration des options du 26 août, qui se trouve également être des contrats à terme mensuels et des options d’expiration des contrats d’août. Même si Nifty assiste à une légère correction sur fond de faibles indices mondiaux, il a réussi à rester au-dessus des 16 000 niveaux. Les analystes voient le support de Nifty à 16350 cette semaine, tandis que 35000 pour l’indice Bank Nifty. Bank Nifty pourrait faire face à un obstacle à 36 000 à la hausse. De plus, la clôture d’aujourd’hui serait cruciale car les analystes estiment qu’une clôture hebdomadaire en dessous de 16 400 ne sera pas de bon augure pour le marché. “Bank Nifty a vu près de 10 lakh PUTS OI ajoutés à 35 000. Les données sur les options montrent que la Bank Nifty pourrait se négocier dans une fourchette de 35 000 à 35 500 au cours de la semaine à venir”, Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique consultant et fondateur , Gemstone Equity Research & Advisory Services, a déclaré à Financial Express Online.

Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique conseil et fondateur, Gemstone Equity Research & Advisory Services

Sur les lignes attendues, le Nifty a ouvert avec un écart vers le bas mais a également fait preuve d’une énorme résilience. Les données d’options pour le moment suggèrent que l’ajout de PUT OI est observé à 16 400 et qu’une grande écriture d’appel est également observée à 16 500. Cela signifie que le Nifty peut rester piégé dans cette plage plafonnée. Cependant, si l’on regarde le PCR qui est maintenant bien en dessous de 1,20, les marchés sont bien placés et il est peu probable qu’ils voient des niveaux inférieurs à 16350-16400.

En regardant Bank Nifty, il a vu près de 10 lakh PUTS OI ajoutés à 35000. Ce niveau est susceptible de jouer le rôle de support dans l’immédiat à court terme. Les données sur les options montrent que la Bank Nifty pourrait se négocier dans une fourchette de 35 000 à 35 500 au cours de la semaine à venir.

Rajesh Palviya, vice-président – ​​Recherche (responsable technique et dérivés), Axis Securities

Selon les données actuelles, Nifty a connu un long déroulement avec une baisse de prix de -0,70 % et une baisse de l’OI de -3,05 lakh par rapport à mercredi, tandis que Bank Nifty a également connu un long déroulement avec une baisse de prix de -1,30 % et un déroulement de l’OI de -0,91 actions lakh. L’OI le plus élevé du côté CALL dans l’expiration mensuelle prévue le 26 août 2021, est à 16 500 (56,41L) et 16 600 (46,49L) grèves respectivement, où l’écriture de 30,25 actions lakh et de 16,15 actions lakh a été observée, indiquant une zone de forte résistance à 16 500, tandis que du côté PUT, l’OI le plus élevé est de 16 400 (54,97 L) et 16 500 (48,85 L) ; où l’écriture de 25,33 lakh et 16,03 lakh part a été vue à 16 400 et 16 300 grève respectivement indiquant une forte zone de soutien.

Dans Bank Nifty, l’OI le plus élevé du côté CALL à l’expiration mensuelle est à 35 500 (16,97 L) et 36 000 (25,26 L); tandis que du côté PUT, l’OI le plus élevé est à 35 000 (20,62 L) et 34 000 (12,22) grève, avec 35 000 agissant comme un niveau pivot pour l’expiration car il y a eu l’ajout de 10,94 actions lakh du côté CALL et l’ajout de 10,46 lakh du côté PUT suggérant que tout mouvement de maintien de chaque côté de ce niveau décidera de la tendance de Bank Nifty. Alors que sur le front de l’écriture, 34 500 puts ont vu l’écriture de 11,96 actions lakh suivies de 34 000 puts écrivant 12,24 actions lakh indiquant une forte zone de soutien.

Sameet Chavan, analyste en chef – Technique et dérivés, Angel Broking

Les marchés mondiaux ont commencé à trembler un peu après les minutes de la FED. En conséquence, nous avons assisté à un écart décent à l’ouverture aujourd’hui. Cependant, ce n’était certainement pas aussi mortel qu’il le montrait à un moment donné hier. La clôture d’aujourd’hui serait assez cruciale car une clôture hebdomadaire en dessous de 16400 n’augurera rien de bon pour le marché. Cela conduira à une réservation de bénéfices prolongée dans la semaine à venir. Cependant, si nous parvenions à récupérer et à clôturer au-dessus de 16550, ce serait un soupir de soulagement pour les taureaux. À notre sens, il faut rester léger en ce moment et garder un œil attentif sur les scénarios mentionnés. Dans tous les cas, nous conseillons aux traders de rester légers et d’éviter de prendre des risques excessifs pendant un certain temps.

Santosh Meena, responsable de la recherche sur les actions, Swastika Investmart

Nous assistons à la première correction après un rallye décent avant l’expiration du mois d’août sur fond de faibles indices mondiaux, mais nous sommes dans une forte tendance haussière et chaque baisse est une opportunité d’achat jusqu’à ce que Nifty se négocie au-dessus de la barre des 16000. 16350 est un point de support immédiat et fort qui était un niveau de cassure antérieur et si Nifty parvient à maintenir ce niveau, nous pouvons nous attendre à une reprise du marché tandis que 16150 sera le prochain niveau de support. 16500 est le niveau de douleur maximal où Nifty essaiera d’expirer la série du mois d’août, mais si Nifty parvient à négocier au-dessus de ce niveau, nous pouvons nous attendre à un mouvement vers la zone 16650-16700 tandis que si Nifty négocie en dessous du niveau 16350, nous pouvons nous attendre à ce que l’expiration se termine sur une note faible.

Bank Nifty bénéficie d’un support important au niveau des 35 000 et si elle parvient à maintenir ce niveau, nous pouvons nous attendre à une reprise, mais les 36 000 resteront un obstacle clé à la hausse. A la baisse, 34500 est un support crucial et tout mouvement décisif en dessous de 34500 peut conduire à une expiration laide.

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities

Cette semaine, Nifty a ouvert avec un écart de près de 170 points et Bank Nifty avec un écart de 600 points. Il y a certainement une possibilité d’un renversement à court terme possible. Si Nifty clôture en dessous de 16350, il pourrait tester les niveaux 16200 et 16150 dans les prochains jours. 16480 et 16550 agiront comme une forte résistance pour Nifty. Bank Nifty peut tester 34500 et 34200 dans la semaine à venir.

(Les recommandations contenues dans cet article proviennent des analystes de recherche et des sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

