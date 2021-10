Perspectives d’expiration F&O 28 octobre : Support astucieux à 18060-18000 ; Bank Nifty guidera Nifty 50 cette semaine d’expiration

Étant donné que l’indice midcap montre toujours une certaine faiblesse, nous conseillons aux traders de ne pas créer de longs agressifs dans les compteurs à bêta élevé

Par Sameet Chavan

La semaine a commencé avec une augmentation décente qui a ensuite été suivie d’un autre écart mardi pour atteindre un nouveau jalon de 18600. Cependant, les compteurs midcap à bêta élevé (moteurs récents) ont commencé à corriger férocement, ce qui a atténué les sentiments globaux sur le marché. . L’indice Nifty 50 a eu un effet détachant de cela et dans le processus ; il s’est également légèrement atténué au cours des deux sessions suivantes. Jeudi matin, les marchés mondiaux étaient un peu stables et, par conséquent, nos marchés ont ouvert avec un écart haussier décent, dépassant de loin le SGX Nifty. Cependant, ce n’était qu’une formalité car nous avons non seulement vu Nifty effacer tous ses gains, mais également passer en dessous de 18100 au cours de l’avant-dernière heure. Heureusement, en raison de la reprise tardive de certains des poids lourds, Nifty a réussi à récupérer pas mal de terrain pour conclure l’expiration hebdomadaire un peu en dessous de la barre des 18200.

Clairement, les composantes de Nifty autres que les valeurs financières sont faibles et elles mènent la correction de l’indice. Cependant, les valeurs bancaires semblent avoir des plans différents. Ils n’ont pas beaucoup baissé au cours des deux dernières sessions et en fait, lorsque Nifty était sur le point de renverser le support crucial de 18000, les guichets bancaires sont venus à la rescousse. Il y a eu un jaillissement complet dans l’espace bancaire au cours de la dernière heure du commerce, ce qui a conduit Bank Nifty à fermer au-dessus de la nouvelle meule de 40000 avec une certaine autorité.

Si les banques n’avaient pas montré ce mouvement envoûtant jeudi, le Nifty aurait certainement franchi la barre des 18000. Maintenant, deux indices majeurs montrent une divergence complète, donc à l’avenir, il serait intéressant de voir si la force de Bank Nifty soulève Nifty plus haut ou vice versa. Par conséquent, tous les regards se tournent vers l’avenir de l’espace bancaire ; parce qu’un mouvement de suivi à partir de là élèvera certainement les sentiments globaux sur le marché.

En ce qui concerne les niveaux, 18060 – 18000 sont à considérer comme des supports cruciaux ; alors que d’un autre côté, 18260 – 18400 seraient considérés comme des obstacles immédiats. Étant donné que l’indice midcap montre toujours une certaine faiblesse, nous conseillons aux traders de ne pas créer de positions longues agressives dans les compteurs à bêta élevé. Oui, l’approche thématique peut toujours être suivie, mais il faut maintenant être très sélectif.

(Sameet Chavan est analyste en chef – Technique et produits dérivés, Angel One Limited. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

