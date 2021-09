Perspectives d’expiration F&O 9 septembre : OI maximum astucieux à 17 000 ; continuez à enregistrer des bénéfices en rallye, évitez les positions longues agressives

Nifty a connu une solide course de Bull depuis les 16 à 17 derniers mois et au cours des dernières semaines également, il a donné des mouvements fascinants. Image : .

Par Sameet Chavan

Nous avons commencé la semaine inaugurale de la série de septembre avec un écart haussier lundi, légèrement supérieur à 16750 et au fur et à mesure que nous progressions, de nouveaux achats ont continué à pousser l’indice de référence vers 16950. Cela n’aurait pas été possible sans le mouvement spéculaire de l’indice bancaire qui a finalement réussi à dépasser le mur robuste de 36200-36300 sur une base de clôture le même jour. Le jour suivant, l’élan s’est encore étendu pour atteindre et finalement dépasser le cap des 17000. L’élan était si fort que nous pouvions à peine voir une baisse intrajournalière pour offrir une nouvelle opportunité d’achat aux traders. Le Nifty s’est redressé pour toucher presque 17200 le même jour, mais l’achat de suivi manquait dans l’indice bancaire.

La veille de l’expiration hebdomadaire, nous avons connu un départ joyeux et l’indice de référence a enregistré de nouveaux records de 17225,75 dans le commerce tôt le matin, mais n’a malheureusement pas réussi à se maintenir à des niveaux plus élevés. Ce mouvement de réservation de bénéfices a non seulement effacé tous les gains intrajournaliers, mais a également entraîné l’indice en territoire négatif pour finalement conclure la journée en dessous de 17100. à la réservation de profit décent là aussi; il a finalement conclu la journée avec des gains de seulement un quatrième dixième de pour cent. Cependant, le jour de l’expiration hebdomadaire, Nifty a ignoré cette légère négativité et a régulièrement clôturé à de nouveaux sommets.

Jetons maintenant un coup d’œil rapide à l’activité F&O. Sur une base nette, la majorité des positions formées lors des premières séances de bourse étaient du côté long. Des mains plus fortes ont également participé en ajoutant des positions longues sur les actions et les contrats à terme sur actions ; cependant, leurs positions sur les contrats à terme sur indices sont restées mitigées. Il serait également intéressant de voir les chiffres de jeudi. En ce qui concerne les données d’options, nous pouvons voir un intérêt ouvert maximal dans 17000 puts suivis de 17200 et 17100 strikes ; alors que du côté supérieur, il n’y a pas de positions significatives avant 17500 options d’achat.

Nifty est entré dans la 7e zone selon les « séries temporelles de Fibonacci » sur le graphique de la période mensuelle.

Nifty a connu une solide course de Bull depuis les 16 à 17 derniers mois et au cours des dernières semaines également, il a donné des mouvements fascinants. Bien que la dynamique récente ait été extrêmement forte, nous pouvons maintenant voir des niveaux extrêmes dans l’indice de référence. Si nous adoptons une vision plus large, nous pouvons voir le Nifty atteindre le « retracement de Fibonacci » de 200 % de la baisse massive de l’année dernière du plus haut de janvier 20 au plus bas de mars 20. Également dans le temps, Nifty est entré dans la 7e zone selon les « Fibonacci Time Series » sur le graphique de la période mensuelle. Nous ne voulons pas paraître pessimistes, mais étant donné que quelques ratios clés importants coïncident aux niveaux actuels, devenir trop complaisant n’est pas un stratagème judicieux. Pour plus de sécurité, nous conseillons aux traders de continuer à enregistrer des bénéfices pendant le rallye et d’éviter de prendre des positions longues agressives pendant un certain temps. Oui, les traders de momentum peuvent toujours continuer leurs transactions spécifiques aux actions ; mais doit suivre des stop loss stricts et la réservation de bénéfices en temps opportun est préconisée.

