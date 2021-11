Perspectives d’expiration F&O : Résistance astucieuse à 17950-18000 ; les graphiques montrent la formation baissière du motif tête et épaule

Les FII ont poursuivi leur série de ventes d’actions et ont également préféré ajouter des shorts dans le segment des contrats à terme sur indices et actions

Par Sameet Chavan

Dans l’ensemble, les indices mondiaux étaient un peu favorables lundi matin et, par conséquent, après une longue pause, nos marchés ont ouvert avec un écart haussier décent pour tester 18000. Cependant, quelques minutes après le commerce, tous ces gains ont tout simplement disparu et, en fait, nous sommes allés pour glisser en dessous de 17850. Cependant, le marché n’en avait pas fini avec ses rebondissements, car nous avons constaté un fort intérêt d’achat à des niveaux inférieurs pour tirer le marché vers le haut. L’élan positif s’est accéléré après la mi-séance pour dépasser le sommet du matin. Cela a été suivi de deux jours de consolidation dans une petite fourchette.

Le jour d’expiration hebdomadaire, nous avons eu une ouverture en douceur sur fond d’une certaine nervosité observée chez les principaux pairs mondiaux. En fait, au cours de la première heure elle-même, la faiblesse s’est étendue dans certaines des poches des poids lourds. Cela a d’abord conduit à une brèche de 17900, puis après une consolidation décente, Nifty a même testé la barre des 17800. Au coup de l’avant-dernière heure, le facteur d’expiration a commencé à jouer et cette fois, il a heureusement favorisé les taureaux car nous avons assisté à une reprise intelligente vers la fin pour réduire une partie des pertes.

Le marché était calme au cours des deux dernières séances car il était piégé dans une fourchette étroite. Jeudi, il y a finalement eu de l’action mais malheureusement, il a été dominé par les ours pendant la majeure partie de la journée. En pourcentage, ce n’était même pas un pourcentage de réduction sur une base de clôture; mais plus il ne dépasse pas 18100 – 18200, plus il devient difficile pour les taureaux de maintenir leur emprise sur le marché. En fait, il serait trop tôt pour le commenter ; mais nous pouvons clairement voir une formation baissière de « Tête et Épaule » en cours sur le graphique journalier de Nifty. Le support de la ligne de cou se situe autour de 17700 – 17600, et s’il est cassé, nous pourrions voir des jours difficiles pour le marché à court terme. En référence à notre récente position prudente sur le marché, nous ne serons pas surpris de le voir casser au cours de la semaine à venir elle-même.

En jetant un coup d’œil à l’espace F&O, nous avons constaté une certaine réduction des intérêts ouverts dans Nifty; alors que l’indice bancaire a ajouté une bonne quantité de nouveaux shorts. Les FII ont poursuivi leur série de ventes d’actions et ont également préféré ajouter des shorts dans le segment des contrats à terme sur indices et actions. Cela n’augure certainement rien de bon pour les taureaux et offre en fait une résistance à des niveaux plus élevés. En ce qui concerne l’activité Options, les rédacteurs d’appels étaient clairement dominants depuis les deux dernières sessions, ce qui est encore une fois un signe de faiblesse. Il serait intéressant de voir si nous voyons un type d’activité similaire alors que nous entrons dans une nouvelle expiration hebdomadaire ou si des mains plus fortes préfèrent changer de position.

Pour la session à venir, la résistance immédiate est placée dans la zone de 17950 – 18000. Il est régulièrement conseillé aux traders de ne pas créer de longs agressifs et même si l’on veut suivre des mouvements spécifiques aux actions, il faut être très sélectif.

(Sameet Chavan est analyste en chef – Technique et produits dérivés, Angel One Limited. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.