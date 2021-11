Perspectives d’expiration F&O : Encore plus de difficultés à venir, évitez la pêche de fond ; Nifty peut tomber à 17450-17200

Pour l’échéance mensuelle à venir, nous avons remarqué une écriture massive de 17800-18000 appels qui peuvent maintenant agir comme un mur solide. (Photo : REUTERS)

Par Sameet Chavan

Nous avons connu un excellent début de semaine dernière grâce à des indices mondiaux favorables. Cependant, les marchés n’ont pas réussi à se maintenir à la hausse, les gains du petit matin ayant tout simplement disparu au premier semestre. Pendant le reste de la journée, Nifty a continué à flirter autour du point d’équilibre. Finalement, en l’absence de tout élan, Nifty a terminé la séance légèrement au-dessus de la barre des 18100. Au fur et à mesure que la semaine avançait, les marchés ont commencé à devenir un peu nerveux et, par conséquent, nous avons pu le voir baisser progressivement en cassant des supports mineurs en cours de route. La vente s’est aggravée jeudi et dans le processus, nous avons d’abord franchi 17800, puis nous avons même glissé sous le support crucial de 17700. En raison de la modeste reprise au cours de la seconde moitié, les taureaux ont réussi à défendre ce niveau sur une base de clôture.

Au cours de la semaine, Nifty a corrigé de près de quelques pour cent ; qui ne peut certainement pas être considéré comme un dommage majeur. De plus, il a clôturé au-dessus du support clé sur une base hebdomadaire, mais compte tenu de la façon dont les choses sont globalement positionnées, nous ne serons pas surpris de le voir céder (17700) dans la première moitié de la semaine à venir elle-même. Depuis quelques jours, nous mentionnons le motif « Tête et Épaule » sur le graphique journalier de Nifty qui était en cours. Après la clôture de jeudi, l’épaule finale (droite) de ce modèle est terminée et les prix sont placés exactement au point « Encolure » ​​de celui-ci. Un mouvement durable en dessous de 17700 (ce qui semble probable) activerait la configuration et, par conséquent, nous pourrions assister à une nouvelle phase de correction dans les prochains jours. Après cela, les prochains niveaux à surveiller seraient 17450 et 17200, où il faut réévaluer la situation. D’un autre côté, si Nifty parvient à détenir 17700 et à monter plus haut en premier, alors 18000 – 18200 doivent être considérés comme de solides obstacles, que nous ne prévoyons pas pour l’instant d’être dépassés dans un proche avenir.

Le principal coupable de la correction de cette semaine a été la faiblesse continue des compteurs bancaires et des métaux. Bien que l’indice bancaire se rapproche de sa zone de support solide, nous ne nous attendons pas à un rebond majeur dans cet espace. En dehors de cela, le marché dans son ensemble semblait un peu hésitant jeudi et la façon dont il est fermé ; les choses ne sont pas de bon augure pour les taureaux. Pour résumer, nous conseillons aux traders de rester légers ce que nous préconisons ces derniers temps et même si l’on veut accumuler des stocks avec une perspective plus large, il faut être un peu patient car nous nous attendons à des prix raisonnables dans les prochains jours.

Dans l’espace F&O, nous avons vu l’ajout d’intérêts ouverts dans les deux indices, ce qui suggère clairement que de nouveaux shorts se sont formés au cours de la semaine (où l’indice bancaire a ajouté des shorts massifs alors que les contrats en cours ont bondi de plus de 20 %). Des mains plus fortes ont également préféré ajouter des paris baissiers dans les contrats à terme sur indices, ce qui a entraîné une baisse du ratio Long Short de 57 % à 54 %. Pour l’échéance mensuelle à venir, nous avons remarqué une écriture massive de 17800-18000 appels qui peuvent maintenant agir comme un mur solide. Les données ci-dessus suggèrent d’autres douleurs pour l’avenir ; par conséquent, recommanderait aux commerçants d’éviter tout type de pêche de fond pour le moment et, en fait, les commerçants agressifs devraient acheter des options de vente au guichet automatique ou légèrement en vente libre en cas de récupération.

(Sameet Chavan est analyste en chef – Technique et produits dérivés, Angel One Limited. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.