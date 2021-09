Perspectives d’expiration F&O 16 septembre : Nifty vise 17 500 objectifs cette semaine d’expiration ; vérifier le support, les niveaux de résistance

in

Par Sameet Chavan

Les marchés ont connu un début positif lundi et sans perdre beaucoup de temps, Nifty a poursuivi sa séquence de franchissement de nouveaux jalons. Au cours des deux premières séances, Nifty a enregistré de nouveaux sommets consécutifs au-delà de 17 400 ; mais n’a pas réussi à fermer au-delà à ces deux occasions. Au cours de la seconde moitié, nous avons vu un soupçon de réservation de bénéfices, mais de puissants taureaux sont revenus en force non seulement pour défendre les principaux supports, mais aussi pour porter confortablement l’indice de référence au-delà de 17350 pour marquer la clôture hebdomadaire la plus élevée jamais enregistrée.

L’action des prix dans les indices clés cette semaine a été extrêmement terne car nous avons été témoins de l’une des fourchettes de négociation hebdomadaires les plus minces depuis longtemps maintenant. Bien que Nifty ait semblé un peu mal à l’aise autour de 17400 tout au long de cette semaine, nous n’avons vu aucune faiblesse majeure dans l’ensemble. Au moment où il chute de près d’un pour cent, l’achat a tendance à se produire immédiatement. À l’heure actuelle, il est clair que les taureaux ont une emprise ferme sur le marché, mais comme nous l’avons mentionné depuis environ une semaine, ils auraient un peu de mal à aller de l’avant.

Nous réitérons nos observations pour être devenus légèrement prudents aux niveaux actuels. Ils sont, 1) nous pouvons voir Nifty atteindre les 200 % de « retracement de Fibonacci » de la baisse massive de l’année dernière du plus haut de janvier 20 au plus bas de mars 20, 2) en termes de temps, Nifty est entré dans la 7ème zone selon « heure de Fibonacci Series’ sur le graphique de la période mensuelle.

Dans les grèves à proximité, 17400 call et 17300 put ont l’intérêt ouvert le plus élevé.

Il peut sembler un peu contradictoire d’adopter une position prudente alors que le marché atteint de nouveaux sommets presque tous les jours. Mais ces preuves mentionnées ont prouvé leur efficacité dans le passé et ne peuvent donc pas être négligées. Voyons donc comment les choses se présentent à l’avenir. En ce qui concerne les niveaux, 17450 – 17500 seraient désormais considérés comme un mur solide ; alors que d’un autre côté, le premier signe de faiblesse ne surviendrait qu’après avoir confirmé une clôture d’un seul jour en dessous de la zone de support de 17300 à 17250. Nous conseillons aux traders de continuer avec une approche centrée sur les actions en suivant des stop loss stricts et en enregistrant des bénéfices en temps opportun est également fortement conseillé.

En ce qui concerne l’activité F&O, l’indice a terminé la semaine sur un pied solide vers 17370 mais aucun changement majeur dans l’intérêt ouvert n’a été observé dans les indices. Les FII ont dénoué certains de leurs longs sur les contrats à terme sur indices et leur « Long Short Ratio » est supérieur à 63 %. Il n’y a pas eu de nouvelle accumulation d’indices cette semaine, mais nous pensons que les longs précédents de Nifty sont toujours intacts. Dans les grèves à proximité, 17400 call et 17300 put ont l’intérêt ouvert le plus élevé.

(Sameet Chavan est analyste en chef – Technique et produits dérivés, Angel Broking. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

