Perspectives d’expiration F&O 11 novembre : Nifty pourrait faire face à une forte résistance vers 18000, les graphiques suggèrent des turbulences à venir

Dans l’espace F&O, nous avons vu une certaine réduction des intérêts ouverts dans le Nifty; alors qu’aucun changement significatif n’a été observé dans l’indice bancaire. Image : .

Par Sameet Chavan

Nous avons inauguré la semaine festive sur une note joyeuse lundi et avons été témoins de quelques ratés dans les deux premières heures d’échange. Au fur et à mesure que nous progressions, l’intérêt acheteur est apparu pour dépasser lentement et régulièrement 17950. Le lendemain, nous avons de nouveau commencé positivement mais n’avons pas réussi à nous maintenir à des niveaux plus élevés après avoir retesté la barrière psychologique de 18000. Après avoir subi une petite correction mardi, le La session a commencé positivement et Nifty a fait une nouvelle tentative vers 18000. Une fois de plus, nous avons été témoins d’une certaine nervosité à des niveaux plus élevés alors que les ventes ont augmenté dans la seconde moitié pour ramener le Nifty à 17800.

Comme il s’agissait d’une semaine tronquée à la suite du festival de Diwali, les marchés sont restés plus ou moins dans une fourchette de seulement 300 points, où la fourchette de support et de résistance se sont déroulées avec précision. Historiquement, il est observé que les marchés ne corrigent pas pendant la semaine de Diwali et c’est ce que nous avons vu au cours des trois dernières séances. Mais nous devons accepter le fait; les marchés ont été un peu hésitants au cours des deux dernières séances. Comme il n’y a eu aucune action majeure au cours de la semaine écoulée, notre vision globale reste la même que celle que nous avions mentionnée dans notre commentaire précédent.

Nous continuons à rester prudents sur le marché en raison de quelques développements techniques, ils sont les suivants : 1) le ‘Lower Top Lower Bottom’ sur le graphique journalier s’est confirmé vendredi dernier après être passé en dessous de 18000. 2) cela a coïncidé avec la violation de la clé moyenne mobile à court terme de » 20 jours EMA « , qui agit maintenant comme un mur solide. 3) Plus important encore, si nous jetons un coup d’œil au graphique mensuel, nous pouvons voir une formation de motif « Shooting Star », ce qui n’est certainement pas de bon augure pour les taureaux.

Il est conseillé aux traders de ne pas effectuer de paris agressifs sur le côté long tant que nous restons en dessous de 18000 – 18100 sur une base de clôture. D’un autre côté, nous pouvons voir ce mouvement correctif s’étendre d’abord vers 17450 et si les choses empirent, la possibilité de glisser vers 17200 – 17000 ne peut être exclue. La semaine à venir serait assez cruciale pour le marché car elle pourrait dicter la direction à court terme.

Dans l’espace F&O, nous avons vu une certaine réduction des intérêts ouverts dans le Nifty; alors qu’aucun changement significatif n’a été observé dans l’indice bancaire. 18 000 options d’achat ont ajouté une bonne quantité d’accumulation ; suggérant au marché de faire face à une forte résistance autour de cette zone. D’un autre côté, une certaine accumulation a été observée lors de la grève de 17800. Tout au long de la semaine, nous n’avons pratiquement pas vu d’évolutions significatives sur le segment des dérivés. Par conséquent, nous nous en tiendrons à l’idée de rester léger dans l’indice et d’opter pour des transactions spécifiques aux actions.

(Sameet Chavan est analyste en chef – Technique et produits dérivés, Angel One Limited. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.