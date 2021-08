Perspectives d’expiration F&O 2 septembre: Nifty pourrait atteindre 17 000 si Bank Nifty franchit le niveau 36 300

in

L’ensemble du rallye de Nifty de 16000 à 16700 s’est déroulé sans la participation de ce panier de poids lourds.

Par Sameet Chavan

Après la correction de fin de course de la semaine dernière, nous avons commencé la semaine sur une note positive lundi grâce à la reprise intelligente observée chez les pairs mondiaux. Nous avons assisté à quelques hoquets le même jour après l’ouverture de l’écart, les traders ayant choisi de dénouer quelques positions longues en raison de l’incertitude sur la tendance à court terme. Heureusement, aucune autre aberration n’a été observée à travers le monde. En fait, lors de la session suivante, nous avons assisté à une remontée décente à l’ouverture grâce à des indices mondiaux favorables. Par la suite, nous avons assisté à un mouvement progressif pour marquer un nouveau plus haut de 16712,45.

Au cours des deux dernières séances, le marché s’est consolidé dans une fourchette étroite et semblait un peu timide autour de 16700. L’indice bancaire a également de nouveau déçu après avoir montré des signes prometteurs vers le milieu de la semaine.

Si l’on regarde les retours vis-à-vis de Nifty par rapport à la série précédente, le Nifty a ajouté plus de 5% à la cagnotte des taureaux ; mais lorsque nous y approfondirons, nous nous rendrons compte que seules quelques actions de poids lourds ont fait grimper l’indice de référence. Le marché au sens large a continué à bouder et certains des comptoirs de l’espace F&O ont également subi un martèlement décent. Ainsi, bien que Nifty soit sorti de sa congestion de 2 mois cette série, c’était clairement décevant pour la fraternité des commerçants.

Bank Nifty est dans une fourchette et toute panne à la baisse en dessous de 34500 déclencherait la correction tant attendue de l’indice de référence.

Maintenant que nous entrons dans la nouvelle série, tous les yeux seraient rivés sur l’espace bancaire. L’ensemble du rallye de Nifty de 16000 à 16700 s’est déroulé sans la participation de ce panier de poids lourds. Si Bank Nifty doit gagner en force, elle doit dépasser de manière convaincante le mur solide de 36300. Si cela se produit, attendez-vous à ce que Nifty se dirige vers 16800 – 17000. Puisque nous sommes à des niveaux aussi élevés, nous devons également comprendre l’autre côté. Bank Nifty est dans une fourchette et toute panne à la baisse en dessous de 34500 déclencherait la correction tant attendue de l’indice de référence.

(Sameet Chavan est analyste en chef – Technique et produits dérivés, Angel Broking. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

